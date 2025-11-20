هدية ترحيب رقمية: SIM مجانية لجميع زوار مطار زايد الدولي

يعد مطار زايد الدولي واحدًا من أسرع مراكز الطيران نموًا في العالم، حيث يربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة ركاب عبر شبكة تضم أكثر من 30 شركة طيران. استقبل المبنى الجديد 23.9 مليون مسافر حتى 30 سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك الربع الثامن عشر على التوالي من نمو الركاب المكون من رقمين غير المسبوق، وهو دليل على مكانة أبوظبي كوجهة عالمية.