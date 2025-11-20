هدية ترحيب رقمية: SIM مجانية لجميع زوار مطار زايد الدولي

سيحصل الزوار الدوليون القادمون إلى أبوظبي على شريحة SIM مجانية عند وصولهم إلى مطار زايد الدولي.
وقعت مطارات أبوظبي وعملاقة الاتصالات "e&" اتفاقية لتزويد الزوار ببطاقات SIM سعة 10 جيجابايت لتعزيز تجربة الأجانب.
إن تقديم بيانات مجانية سعة 10 جيجابايت صالحة لمدة 24 ساعة يمكّن المسافرين من الوصول الفوري إلى الإنترنت، مما يسمح لهم بسهولة استخدام الخدمات الأساسية عبر الإنترنت مثل الخرائط، طلب سيارات الأجرة، المدفوعات، المراسلة، وأدلة الوجهات مثل "بطاقة أبوظبي (Abu Dhabi Pass)".
يعد مطار زايد الدولي واحدًا من أسرع مراكز الطيران نموًا في العالم، حيث يربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة ركاب عبر شبكة تضم أكثر من 30 شركة طيران. استقبل المبنى الجديد 23.9 مليون مسافر حتى 30 سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك الربع الثامن عشر على التوالي من نمو الركاب المكون من رقمين غير المسبوق، وهو دليل على مكانة أبوظبي كوجهة عالمية.
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "في مطارات أبوظبي، أولويتنا هي صياغة مستقبل تجارب المطارات وضمان أن يشعر كل مسافر بالترحيب لحظة وصوله إلى أبوظبي."
وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة e& في الإمارات: إن الاتصال السلس في مطار زايد الدولي سيضمن للمسافرين الاستمتاع بالراحة والسهولة بمجرد وصولهم.
وأضاف: "بالتعاون مع مطار زايد الدولي، نعمل على تبسيط إجراءات الوصول من خلال تجربة سريعة ورقمية أولاً، تساعد الزوار على الشعور وكأنهم في وطنهم منذ لحظة هبوطهم في عاصمتنا."