هدية القائد لصُنّاع الأجيال :مدراء المدارس يذرفون الدموع فرحاً بتسلّم كتاب "علمتني الحياة"

ذرف مديرو المدارس في الإمارات العربية المتحدة الدموع، وعبروا عن تأثرهم الشديد أثناء تسلم نسخ من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجديد، "علمتني الحياة" .

يُعد الكتاب كنزاً من دروس الحياة للقائد، وقصة لعقود من صياغة أمة، حيث يحتفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمرور 60 عاماً على مسيرته في الحكم.

تأثرٌ وتقدير في قلوب صُنّاع الأجيال

احتضن المديرون الكتاب وأخذوا يذرفون الدموع، وقربوه إلى صدورهم. وقد تفاعل قادة المدارس بالدهشة والذهول عندما وصلت إليهم مذكرات سموه، المكتوبة بكلماته الخاصة.

وقالت إحدى مديرات المدارس إن أفكار صاحب السموالشيخ محمد لطالما أثرت في حياتها، ليس فقط في المجال العام، ولكن حتى في المنزل. (يمكن مشاهدة الفيديو المؤثر عبر الرابط).

يُفصّل سموه حياته بما يتجاوز المشاريع والإنجازات، ليركز على أفكاره وتفاعلاته مع الناس وتجاربه المعاشة. ويقول في الكتاب: "لقد سعيت للخير للناس، وعملت من أجل أن يعيشوا حياة كريمة، ولم أظلم أحداً، ولم أنكر حق أحد، ولم أسجن بريئاً، ولم أتردد في اتخاذ قرارات يمكن أن تحسّن حياة الناس".

ربما يكون الكشف الأكثر إثارة للاهتمام الذي تحمله الصفحات هو أن حاكم دبي نفسه لا يعتبر نفسه كاملاً؛ ولكنه يترك بصمته في "الكلمة الطيبة والمعرفة والفهم".