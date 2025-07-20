هدية السماء في عز الصيف: أمطار تبعث الفرح في شوارع الإمارات

مع حلول عطلة نهاية الأسبوع، غالبًا ما يضطر السكان للبقاء في منازلهم خلال أشهر الصيف، للتغلب على الحر. لكن اليوم الأحد، ينتظرهم فرجٌ عظيم، إذ تُخفف الأمطار في بعض مناطق البلاد من ارتفاع درجات الحرارة.
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بهطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والخفيفة على مناطق العين وهي مزيد، وملاقيط، والهير، وصاع، وخطم الشكلة، وأم غافة.
كما نشر مركز العواصف صوراً للأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من طريق دبي العين وطريق أم غافة في العين.
من المتوقع أن تستمر الأمطار، التي بدأت حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، حتى الساعة 7:30 مساءً اليوم. ونتجت الأمطار عن تكوّن السحب الحملية، مصحوبةً برياح نشطة إلى قوية، تسببت في إثارة الغبار بسرعة 45 كم/ساعة فوق بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في بعض أجزاء من البلاد، محذرة السكان من الأحداث الجوية الخطيرة المتوقعة وأن يكونوا على أهبة الاستعداد في حالة القيام بأنشطة خارجية.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية واللوحات الإلكترونية.
هذه ليست المرة الأولى التي تهطل فيها الأمطار على البلاد هذا الشهر. فقد شهد السكان أول مفاجأة سارة في 15 يوليو/تموز، عندما هطلت الأمطار على بعض مناطق الإمارات، مما جلب لهم بعض الراحة من حر الصيف القائظ.
وتبع ذلك هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بالبرد يوم 16 يوليو في مناطق الشارقة ورأس الخيمة وعجمان.
قبل يومين فقط، شهد سكان دبي أول حبات البرد لهذا الصيف، مصحوبة بعواصف رعدية في بعض أجزاء المدينة.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب في ساعات الصباح الباكر في أجزاء من أبوظبي.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية في منطقتي غازيورة ومزيرعة بأبوظبي، بينما ستصل إلى 43 درجة مئوية في دبي، و44 درجة مئوية في أبوظبي.