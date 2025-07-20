هدية السماء في عز الصيف: أمطار تبعث الفرح في شوارع الإمارات

من المتوقع أن تستمر الأمطار، التي بدأت حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، حتى الساعة 7:30 مساءً اليوم. ونتجت الأمطار عن تكوّن السحب الحملية، مصحوبةً برياح نشطة إلى قوية، تسببت في إثارة الغبار بسرعة 45 كم/ساعة فوق بعض المناطق الشرقية والجنوبية.