هدى بيوتي: من حملة الحمضيات إلى دعم غزة بالقلب والضمير

أعلنت شركة هدى بيوتي مؤخرا أنها ستتبرع بـ 100% من مبيعاتها من تعاونها الأخير مع كالامانتينا لمنظمة أطباء بلا حدود، دعما للعمل الطبي المنقذ للحياة في غزة.

تم إطلاق الحملة، بالشراكة مع الموسيقي الفلسطيني الفرنسي سانت ليفانت، واسمه الحقيقي مروان، بهدف المساعدة في الحفاظ على الزراعة الفلسطينية.

ومع ذلك، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار محدودية الوصول إلى الغذاء والمساعدات، اختارت العلامة التجارية للجمال إعادة توجيه المبلغ الذي تم جمعه بالكامل، والذي بلغ 210 آلاف دولار (771 ألف درهم إماراتي)، لدعم العمل المنقذ للحياة على الأرض الذي تقوم به منظمة أطباء بلا حدود.

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قالت الشركة: "أصبح الدعم الميداني أكثر أهمية. في الوقت الذي نشهد فيه إبادة جماعية في غزة، نسعى جاهدين لإحداث تأثير إيجابي قدر الإمكان. نرجو منكم الاستمرار في استخدام منصاتكم لنشر الوعي. أنتم تُحدثون فرقًا".

يأتي قرار تحويل الأموال في أعقاب ردود فعل غاضبة من الجمهور تجاه التصميم المرئي لحملة كالامانتينا . سُمي زيت الشفاه كالامانتينا تيمنًا بأغنية فرقة سانت ليفانت التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، ويتميز أيضًا برائحة الكليمنتينا.

كتبت قطان على صفحة العلامة التجارية على إنستغرام، إلى جانب رموز برتقالية ورموز علم فلسطين: "هذا من أجل الوطن". وأضافت: "تكريمًا لهذا التعاون، ستتبرع هدى بيوتي للمنظمات التي تدعم الزراعة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي".

في حين أن الصور ذات الطابع اليوسفي كانت تهدف إلى الاحتفال بزراعة الحمضيات الفلسطينية، إلا أن كثيرين وجدوا وفرة الفاكهة التي تم تصويرها في التسويق - مثل صندوق السيارة الممتلئ والفواكه التي تحمل علامة "مزروعة بواسطة هدى والقديس ليفانت" - غير متناسبة مع الجوع الواسع النطاق وحصار الغذاء في غزة.

في المقاطع الترويجية، تظهر هدى قطان، مؤسسة هدى بيوتي، وسانت ليفانت وهما ترقصان بجانب سيارة كلاسيكية مليئة باليوسفي، وتلتقطان صورًا مع المنتج. أثارت هذه المشاهد انتقادات على الإنترنت، ووصفها الكثيرون بأنها "قاسية" في ظل تقارير عن المجاعة وقطع المساعدات في غزة.

بصفتي مديرًا فنيًا، أعتقد أنه كان من الممكن التعامل مع الفكرة بشكل أفضل من استخدام كميات كبيرة من الفاكهة - حتى لو كانت مزيفة - لقضية تتعلق حرفيًا بنقص الغذاء،" كتب أحد المعلقين. "أن تكون محافظًا ومتعاطفًا هو أجمل بكثير من هذا."