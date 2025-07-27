هدى بيوتي: من حملة الحمضيات إلى دعم غزة بالقلب والضمير

أعلنت شركة هدى بيوتي مؤخرا أنها ستتبرع بـ 100% من مبيعاتها من تعاونها الأخير مع كالامانتينا لمنظمة أطباء بلا حدود، دعما للعمل الطبي المنقذ للحياة في غزة.
تم إطلاق الحملة، بالشراكة مع الموسيقي الفلسطيني الفرنسي سانت ليفانت، واسمه الحقيقي مروان، بهدف المساعدة في الحفاظ على الزراعة الفلسطينية.
ومع ذلك، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار محدودية الوصول إلى الغذاء والمساعدات، اختارت العلامة التجارية للجمال إعادة توجيه المبلغ الذي تم جمعه بالكامل، والذي بلغ 210 آلاف دولار (771 ألف درهم إماراتي)، لدعم العمل المنقذ للحياة على الأرض الذي تقوم به منظمة أطباء بلا حدود.
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قالت الشركة: "أصبح الدعم الميداني أكثر أهمية. في الوقت الذي نشهد فيه إبادة جماعية في غزة، نسعى جاهدين لإحداث تأثير إيجابي قدر الإمكان. نرجو منكم الاستمرار في استخدام منصاتكم لنشر الوعي. أنتم تُحدثون فرقًا".
يأتي قرار تحويل الأموال في أعقاب ردود فعل غاضبة من الجمهور تجاه التصميم المرئي لحملة كالامانتينا . سُمي زيت الشفاه كالامانتينا تيمنًا بأغنية فرقة سانت ليفانت التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، ويتميز أيضًا برائحة الكليمنتينا.
كتبت قطان على صفحة العلامة التجارية على إنستغرام، إلى جانب رموز برتقالية ورموز علم فلسطين: "هذا من أجل الوطن". وأضافت: "تكريمًا لهذا التعاون، ستتبرع هدى بيوتي للمنظمات التي تدعم الزراعة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي".
في حين أن الصور ذات الطابع اليوسفي كانت تهدف إلى الاحتفال بزراعة الحمضيات الفلسطينية، إلا أن كثيرين وجدوا وفرة الفاكهة التي تم تصويرها في التسويق - مثل صندوق السيارة الممتلئ والفواكه التي تحمل علامة "مزروعة بواسطة هدى والقديس ليفانت" - غير متناسبة مع الجوع الواسع النطاق وحصار الغذاء في غزة.
في المقاطع الترويجية، تظهر هدى قطان، مؤسسة هدى بيوتي، وسانت ليفانت وهما ترقصان بجانب سيارة كلاسيكية مليئة باليوسفي، وتلتقطان صورًا مع المنتج. أثارت هذه المشاهد انتقادات على الإنترنت، ووصفها الكثيرون بأنها "قاسية" في ظل تقارير عن المجاعة وقطع المساعدات في غزة.
بصفتي مديرًا فنيًا، أعتقد أنه كان من الممكن التعامل مع الفكرة بشكل أفضل من استخدام كميات كبيرة من الفاكهة - حتى لو كانت مزيفة - لقضية تتعلق حرفيًا بنقص الغذاء،" كتب أحد المعلقين. "أن تكون محافظًا ومتعاطفًا هو أجمل بكثير من هذا."
وقال مستخدم آخر، "أتمنى أن يتمكن هؤلاء الأطفال من تناول هذه الفاكهة..."
وأضاف مستخدم آخر: "سامحوني، لكن التقاط صورة مع هذا القدر من الفاكهة بينما يتضور الفلسطينيون جوعاً في غزة أمر لا طعم له... نحن العرب نستمر في تفويت النقطة الأساسية".
رغم ردود الفعل الغاضبة، أكدت هدى بيوتي أن هدف الحملة هو رفع مستوى الوعي وتقديم الدعم الملموس. وقد اعتبر الكثيرون تحويل الأموال إلى منظمة أطباء بلا حدود خطوةً قيّمةً، حتى أن أحد المعلقين قال: "هذا المستوى من الوعي هو ما يحتاجه العالم".
هدى قطان، مؤسسة علامة هدى بيوتي، وسانت ليفانت، مناصران صريحان لحقوق الفلسطينيين، مستخدمتين منصاتهما العالمية لتسليط الضوء على الأزمة. وقد صعدت سانت ليفانت، ذات الأصول الفلسطينية والجزائرية والصربية والفرنسية، إلى مسرح كوتشيلا عام ٢٠٢٤ للتحدث مباشرةً عن الحرب في غزة.
في غضون ذلك، شاركت قطان باستمرار مقاطع فيديو ورسومًا بيانية وتحديثات حول الوضع في غزة على منصاتها الشخصية وعلامتها التجارية. في عام ٢٠٢٣، تبرعت بمليون دولار لمنظمات إنسانية، منها هيومن أبيل وأطباء بلا حدود.
قبل أيام قليلة من الإعلان الأخير، نشرت هدى بيوتي رسالةً قاسيةً على إنستغرام: "غزة تُعاني من المجاعة. افتحوا الحدود الآن". وفي منشورٍ منفصل، نشرت أيضًا رسمًا بيانيًا يُحذّر من "مجاعةٍ من صنع الإنسان".
في حين أن قطان وسانت ليفانت كانا ثابتين في مناصرتهما العلنية، إلا أنهما ليسا الوحيدين. فقد أعرب عدد متزايد من المشاهير حول العالم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعوا إلى إنهاء العنف في غزة.
ومن بينهم بيلا حديد. لطالما كانت عارضة الأزياء الهولندية الفلسطينية واحدة من أكثر المشاهير صراحةً بشأن هذه القضية، حيث تشارك بانتظام التحديثات والتعليقات والسياق التاريخي لملايين متابعيها.
كما أعربت الممثلة المخضرمة سوزان ساراندون باستمرار عن دعمها للقضية الفلسطينية، حتى أنها واجهت ردود فعل عنيفة بسبب موقفها الصريح.
كما تحدثت دوا ليبا علنًا ضد العدوان الإسرائيلي ودعت إلى تحرير فلسطين.
كما تبرع الفنان الكندي ذا ويكند لجهود الإغاثة ونشر سابقًا دعمًا للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في الصراع.
كما أدان مارك روفالو المرشح لجائزة الأوسكار الغارات الجوية الإسرائيلية ودافع عن حقوق الإنسان الفلسطينية في العديد من المقابلات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.