هدوءٌ فوق الضجيج".. حماية النوم من قلق تنبيهات الطوارئ

أوضح الدكتور سعيد أن النوم يلعب دورًا مركزيًا في أنظمة الجسم’ التنظيمية. عندما يصبح متقطعًا، يمكن أن يعطل الهرمونات التي تتحكم في الشهية ومستويات الطاقة واستقلاب الجلوكوز.

“حتى فترات النوم القصيرة غير الجيدة يمكن أن تزيد من هرمونات التوتر، وتغير إشارات الجوع، وتجعل الناس يشعرون بتعب أكبر خلال النهار،” قال.

لماذا تثير التنبيهات استجابة للتوتر

يقول الخبراء إن رد الفعل الذي يواجهه العديد من السكان هو استجابة بيولوجية طبيعية. عندما يكتشف الدماغ تهديدًا محتملاً – مثل المقاطعات الصاخبة أو الإنذارات أو الأصوات الليلية غير المألوفة – فإنه ينشط الجهاز العصبي الودي، والذي غالبًا ما يشار إليه باستجابة “القتال أو الهروب”.

يزيد هذا من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يرفع معدل ضربات القلب واليقظة ويجعل من الصعب على الجسم الانتقال إلى النوم.

في الظروف العادية، تنخفض مستويات الكورتيزول تدريجياً في المساء للسماح للجسم بالاسترخاء.

ولكن خلال فترات اليقظة المتزايدة، يمكن أن يظل الكورتيزول مرتفعاً في الليل، مما يبقي الدماغ في حالة أكثر يقظة ويخفض عتبة الاستيقاظ.

“هذا يعني أن الناس يستيقظون بسهولة أكبر على الأصوات أو التنبيهات،” قال الدكتور سعيد.

تغييرات صغيرة يمكن أن تساعد

لمواجهة ذلك، يوصي الخبراء بإنشاء روتين مسائي بسيط يساعد الجهاز العصبي على العودة إلى وضع “الراحة والتعافي”.

إحدى العادات الشائعة التي يمكن أن تزيد من اضطراب النوم هي "التصفح الكارثي" – التحقق المتكرر من وسائل التواصل الاجتماعي أو تحديثات الأخبار في وقت متأخر من الليل.

“كل تحديث جديد أو فيديو أو تنبيه يعمل كمنبه آخر يخبر الدماغ بأن شيئاً مهماً أو يحتمل أن يكون خطيراً يحدث،” قالت جويل دبس، مدربة العافية في Metabolic.

بدلاً من ذلك، تنصح السكان بإنشاء حدود واضحة مع التحديثات في المساء عن طريق تحديد وقت نهائي للتحقق من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والسماح للدماغ بفترة عازلة قبل النوم.

“حتى نافذة قصيرة للاسترخاء الرقمي تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة بدون هواتف قبل النوم يمكن أن تساعد في إرسال إشارة إلى الدماغ بأنه’آمن للاسترخاء،” أوضحت.