هدوءٌ فوق الضجيج".. حماية النوم من قلق تنبيهات الطوارئ

يشجع الأطباء في الإمارات السكان على تبني عادات بسيطة للحفاظ على الهدوء وحماية نومهم مع استمرار تنبيهات الطوارئ والاضطرابات الليلية.
يقول الخبراء إن التغييرات الصغيرة — مثل الحد من تحديثات الأخبار في وقت متأخر من الليل، وممارسة تقنيات التنفس البطيء، واستخدام تمارين التأريض إذا استيقظت بسبب التنبيهات — يمكن أن تساعد الجهاز العصبي على الاستقرار وتسهل العودة إلى النوم.
يقول أخصائيو الصحة إن هذه الاستراتيجيات مهمة لأن التنبيهات المتكررة والأصوات الليلية الصاخبة يمكن أن تبقي نظام اكتشاف التهديدات في الدماغ’ نشطًا، مما يرفع هرمونات التوتر ويقلل من النوم العميق الذي يحتاجه الجسم لتنظيم مستويات الطاقة والشهية وسكر الدم.
“عندما يتعرض الدماغ بشكل متكرر لتنبيهات مفاجئة أو أصوات ليلية صاخبة، فإنه يفسرها على أنها تهديدات محتملة،” قال الدكتور يوسف سعيد، المدير الطبي في Metabolic (سابقًا GluCare.Health).
“هذا ينشط نظام استجابة الجسم’ للتوتر، مما يبقي الجهاز العصبي في حالة تأهب قصوى.”
من منظور النوم، يمكن أن يؤدي هذا اليقظة المتزايدة إلى المزيد من الاستيقاظ خلال الليل ووقت أقل يقضيه الشخص في النوم العميق والمريح.
أوضح الدكتور سعيد أن النوم يلعب دورًا مركزيًا في أنظمة الجسم’ التنظيمية. عندما يصبح متقطعًا، يمكن أن يعطل الهرمونات التي تتحكم في الشهية ومستويات الطاقة واستقلاب الجلوكوز.
“حتى فترات النوم القصيرة غير الجيدة يمكن أن تزيد من هرمونات التوتر، وتغير إشارات الجوع، وتجعل الناس يشعرون بتعب أكبر خلال النهار،” قال.
لماذا تثير التنبيهات استجابة للتوتر
يقول الخبراء إن رد الفعل الذي يواجهه العديد من السكان هو استجابة بيولوجية طبيعية. عندما يكتشف الدماغ تهديدًا محتملاً – مثل المقاطعات الصاخبة أو الإنذارات أو الأصوات الليلية غير المألوفة – فإنه ينشط الجهاز العصبي الودي، والذي غالبًا ما يشار إليه باستجابة “القتال أو الهروب”.
يزيد هذا من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يرفع معدل ضربات القلب واليقظة ويجعل من الصعب على الجسم الانتقال إلى النوم.
في الظروف العادية، تنخفض مستويات الكورتيزول تدريجياً في المساء للسماح للجسم بالاسترخاء.
ولكن خلال فترات اليقظة المتزايدة، يمكن أن يظل الكورتيزول مرتفعاً في الليل، مما يبقي الدماغ في حالة أكثر يقظة ويخفض عتبة الاستيقاظ.
“هذا يعني أن الناس يستيقظون بسهولة أكبر على الأصوات أو التنبيهات،” قال الدكتور سعيد.
تغييرات صغيرة يمكن أن تساعد
لمواجهة ذلك، يوصي الخبراء بإنشاء روتين مسائي بسيط يساعد الجهاز العصبي على العودة إلى وضع “الراحة والتعافي”.
إحدى العادات الشائعة التي يمكن أن تزيد من اضطراب النوم هي "التصفح الكارثي" – التحقق المتكرر من وسائل التواصل الاجتماعي أو تحديثات الأخبار في وقت متأخر من الليل.
“كل تحديث جديد أو فيديو أو تنبيه يعمل كمنبه آخر يخبر الدماغ بأن شيئاً مهماً أو يحتمل أن يكون خطيراً يحدث،” قالت جويل دبس، مدربة العافية في Metabolic.
بدلاً من ذلك، تنصح السكان بإنشاء حدود واضحة مع التحديثات في المساء عن طريق تحديد وقت نهائي للتحقق من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والسماح للدماغ بفترة عازلة قبل النوم.
“حتى نافذة قصيرة للاسترخاء الرقمي تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة بدون هواتف قبل النوم يمكن أن تساعد في إرسال إشارة إلى الدماغ بأنه’آمن للاسترخاء،” أوضحت.
تقنيات التنفس والتأريض
إذا استيقظ شخص ما بسبب تنبيه أو ضوضاء عالية، يمكن أن تساعد تقنيات التنفس المهدئة الجسم على الخروج من استجابته للتوتر بسرعة أكبر.
توصي دبس بطريقة التنفس 4-7-8، والتي تتضمن الشهيق عبر الأنف لمدة أربع ثوانٍ، وحبس النفس لمدة سبع ثوانٍ، ثم الزفير ببطء لمدة ثماني ثوانٍ.
يمكن أن يساعد تكرار الدورة عدة مرات في إبطاء معدل ضربات القلب وتنشيط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي — استجابة الجسم’ الطبيعية للاسترخاء.
يمكن أن تساعد تقنيات التأريض أيضاً في مقاطعة القلق أو الأفكار المتسارعة. أحد التمارين الموصى بها عادة هو طريقة “5-4-3-2-1”، والتي تشجع الناس على التركيز على محيطهم من خلال تحديد خمسة أشياء يمكنهم رؤيتها، وأربعة يمكنهم لمسها، وثلاثة يمكنهم سماعها، واثنين يمكنهم شمها، وواحد يمكنهم تذوقه.
“تُعيد هذه التقنيات الانتباه إلى اللحظة الحالية وتساعد الدماغ على الخروج من حالة مراقبة التهديدات،” قالت دبس.
ينصح الخبراء أيضًا بالحفاظ على بيئة هادئة إذا استيقظت أثناء الليل، وتجنب الأضواء الساطعة أو الفحص المتكرر للهاتف والعودة إلى روتين نوم مألوف حتى يتلقى الدماغ إشارات بأنه آمن للنوم مرة أخرى.
تأثيرات صحية أوسع
بينما يُعد اضطراب النوم العرضي خلال الأحداث المجهدة أمرًا طبيعيًا، يقول الخبراء إن الاضطرابات المتكررة على مدى عدة ليالٍ يمكن أن تؤثر على أكثر من مجرد مستويات الطاقة.
النوم هو الوقت الذي تُعيد فيه العديد من الأنظمة الهرمونية الرئيسية في الجسم معايرتها. يمكن أن يؤثر انخفاض النوم العميق وارتفاع هرمونات التوتر مؤقتًا على إشارات الشهية وحساسية الأنسولين وتوازن الطاقة الكلي.
“غالبًا ما نرى تغيرات في الهرمونات التي تنظم الشهية وتوازن الطاقة واستقلاب الجلوكوز عندما يصبح النوم متقطعًا،” قال الدكتور سعيد. يمكن أن يجعل النوم السيئ الناس أكثر عرضة للرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية الطاقة بينما يتركهم يشعرون بتعب أكبر خلال النهار.
متى تطلب المساعدة
يؤكد الأطباء أن اضطراب النوم المؤقت خلال فترات عدم اليقين أمر متوقع وعادة ما يزول بمجرد استقرار الأوضاع.
ومع ذلك، إذا استمرت مشاكل النوم لعدة أسابيع أو بدأت تؤثر على التركيز أو المزاج أو الأداء اليومي، فقد يستفيد السكان من الدعم المهني.
يؤكد الخبراء أيضًا أن الحفاظ على التواصل مع العائلة والمجتمع يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر خلال الأوقات العصيبة.
يمكن للممارسات مثل الصلاة والتجمعات المسائية والتواصل المجتمعي أن تخلق شعورًا بالاستقرار والطمأنينة مما يساعد على تهدئة الجهاز العصبي.
“إن الشعور باليقظة المتزايدة أو اضطراب النوم في المواقف غير المؤكدة هو استجابة بيولوجية طبيعية،” قال الدكتور سعيد.
“يجب أن ينصب التركيز على مساعدة الجهاز العصبي على الاستقرار حتى يتمكن الجسم من العودة تدريجيًا إلى التوازن.”