هدوء إقليمي يفتح الأجواء: انتعاش خطط السفر الصيفية في الإمارات مع تراجع أسعار الطيران

أعلنت مطارات دبي في 26 يونيو أن الأسبوعين المقبلين سيكونان مزدحمين للغاية. من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 265 ألف مسافر يومياً، مع مرور أكثر من 3.4 مليون مسافر بين 27 يونيو و9 يوليو. ومن المتوقع أن يكون يوم 5 يوليو ذروة السفر. كما أصدرت طيران الإمارات تحذيراً للسفر خلال فصل الصيف، متوقعةً أن يتجاوز عدد المسافرين المغادرين 30 ألف مسافر يومياً بين 26 و30 يونيو.