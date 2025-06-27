هدوء إقليمي يفتح الأجواء: انتعاش خطط السفر الصيفية في الإمارات مع تراجع أسعار الطيران

أدى الانخفاض الطفيف في أسعار تذاكر الطيران عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى شعور مرحب به بين سكان الإمارات العربية المتحدة، الذين أرجأ العديد منهم خطط سفرهم الصيفية بسبب المخاوف الأمنية وارتفاع أسعار التذاكر.
ومع عودة الاستقرار إلى المنطقة، بدأت العائلات الآن في حجز رحلات في اللحظة الأخيرة إلى بلدانهم الأصلية، بينما اختار آخرون قضاء إجازات قصيرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
قال سوبير ثيكيبوراتفالابيل، المدير الأول في شركة وايزفوكس للسياحة: "من لم يحجزوا رحلاتهم مبكراً، يواصلون الآن حجز رحلاتهم نظراً لانخفاض أسعار تذاكر الطيران بشكل طفيف بعد وقف إطلاق النار". وأضاف: "كثير ممن لم يلغوا رحلاتهم ملتزمون بخططهم، بينما حجزوا أعادوا الحجز مرة أخرى. حتى أننا شهدنا بعض التحول نحو السياحة الداخلية - فلم يعد هناك نفس الضغط والتوتر المتعلق بالسفر".
وجاءت عمليات الإلغاء بسبب أسابيع من عدم اليقين الناجم عن الصراع بين إيران وإسرائيل، والذي تصاعد بشكل كبير بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات صاروخية على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية.
أدى الصراع إلى إغلاق مؤقت للمجال الجوي، وتحويل رحلات جوية، وقلق واسع النطاق بين المسافرين. قرر العديد من السكان، وخاصةً من لديهم أطفال أو آباء مسنين، تأجيل خطط سفرهم، خوفاً من تفاقم الوضع أو استمراره لأسابيع.
ومع ذلك، ساهم إعلان وقف إطلاق النار والاستئناف السريع للرحلات الجوية التجارية في استعادة الثقة. واستأنفت شركات الطيران الكبرى عملياتها في غضون ساعات من وقف إطلاق النار، وبدأ الطلب على السفر يعود إلى طبيعته منذ ذلك الحين.
أعلنت مطارات دبي في 26 يونيو أن الأسبوعين المقبلين سيكونان مزدحمين للغاية. من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 265 ألف مسافر يومياً، مع مرور أكثر من 3.4 مليون مسافر بين 27 يونيو و9 يوليو. ومن المتوقع أن يكون يوم 5 يوليو ذروة السفر. كما أصدرت طيران الإمارات تحذيراً للسفر خلال فصل الصيف، متوقعةً أن يتجاوز عدد المسافرين المغادرين 30 ألف مسافر يومياً بين 26 و30 يونيو.
بالنسبة للكثيرين، كان قرار العودة إلى السفر مرهوناً بالتوقيت والحذر. راهول آير، خبير مالي مقيم في دبي، كان قد خطط في البداية لرحلة عائلية إلى تشيناي في 30 يونيو. قال: "بمجرد انتشار خبر الضربات الصاروخية، أجّلت الحجز".
قال: "مع طفلين صغيرين، لم أكن مستعداً للمخاطرة. لكن بعد إعلان وقف إطلاق النار وعودة الأمور إلى طبيعتها، رغبتُ في السفر. انخفضت أسعار تذاكر الطيران قليلًا، فحجزتُ تذكرةً جديدةً في 3 يوليو/تموز. شعرتُ أنه من المناسب الانتظار."
اختار آخرون البقاء في الإمارات العربية المتحدة تماماً، مُعطين الأولوية للسلامة على السفر. قالت فاطمة سالم، المقيمة في برج بي إم في النهدة بالشارقة: "عندما رأيتُ سرعة تفاقم الوضع، واحتمالية تدخّل المزيد من الدول، ألغيتُ رحلتنا إلى باكستان".
لطالما رأينا كيف تعتني الإمارات بسكانها في حالات الطوارئ، لذا شعرنا بأمان أكبر بالإقامة هنا. ربما نقيم في رأس الخيمة أو الفجيرة بدلاً من ذلك، كما أضافت.
إن الشعور بالأمن والثقة في استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة للأزمات هو أمر يقدره العديد من المقيمين الآن أكثر من أي وقت مضى.
"كان كل شيء غامضاً قبل أيام قليلة. كانت الرحلات الجوية تتأخر أو تُعاد توجيهها، ولم نكن نريد أن نعلق في الخارج،" كما قال آير.