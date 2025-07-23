"هدفنا قيادة التجارة العالمية": محمد بن راشد يعتمد توسعة ميناء الحمرية

ومنذ تحديث العام الماضي، سجل الميناء أيضًا زيادة بنسبة 11% في زيارات السفن، حيث ارتفع من 2430 في النصف الأول من عام 2024 إلى 2700 في النصف الأول من عام 2025؛ وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، تعامل أيضًا مع تجارة بقيمة حوالي 9.07 مليار درهم.