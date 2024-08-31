هدايا من شرطة دبي للمصابين في حادث النقل المدرسي

وأضافت السلطات أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة والإهمال وعدم الانتباه من قبل السائق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة التي انحرفت فجأة واصطدمت بحاجز معدني وانقلبت في المنطقة الرملية خارج الطريق".