هجوم جوي يستهدف مصفاة الأحمدي في الكويت بلا خسائر بشرية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لآخر التطورات الإقليمية.]
أفادت مؤسسة البترول الكويتية بأن مصفاة ميناء الأحمدي، التي تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية، تعرضت لهجمات متعددة بـ'طائرات مسيرة معادية' في وقت مبكر من اليوم، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة وحدات.
أكد البيان أن التقييمات الأولية أكدت عدم وقوع إصابات نتيجة الهجمات.
هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى الموقع فور اندلاع الحريق.
كما أفاد البيان بإغلاق عدة وحدات متضررة في المصفاة، وأكد على تطبيق جميع بروتوكولات السلامة الصارمة لحماية جميع موظفي المصفاة.