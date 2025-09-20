هجوم إلكتروني يربك المطارات الأوروبية.. تأخيرات في رحلات الاتحاد للطيران

تواجه عمليات تسجيل الوصول لرحلات الاتحاد للطيران في مطاري بروكسل وهيثرو في لندن تأخيرات في أعقاب هجوم إلكتروني على مزود الخدمة مما أدى إلى تعطيل العمليات في العديد من المطارات الأوروبية الكبرى يوم السبت.
وفي بيان أرسل إلى صحيفة خليج تايمز ، قالت شركة الطيران الوطنية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها: "بسبب مشكلة فنية تؤثر على أنظمة تسجيل الوصول في مطار بروكسل الدولي ومطار هيثرو في لندن، فإن عمليات تسجيل الوصول تستغرق حالياً وقتاً أطول من المعتاد".
وللمساعدة في تقليل التأخير في خدمات الاتحاد للطيران، يعمل موظفو الاتحاد للطيران حاليًا على مساعدة الضيوف في إتمام إجراءات السفر ونصحهم بالوصول إلى المطار مبكرًا لتقليل أي تأخير محتمل، كما أشارت الشركة، مؤكدة أن "الفنيين يعملون بنشاط لاستعادة الأنظمة إلى التشغيل الطبيعي في أسرع وقت ممكن".
وأضافت الشركة في بيانها: "تتقدم الاتحاد للطيران باعتذارها عن التأخير بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا".
قال مطار هيثرو في لندن يوم السبت إن شركة كولينز إيروسبيس التي تقدم أنظمة تسجيل الوصول والصعود للطائرات للعديد من شركات الطيران في مطارات متعددة حول العالم تواجه مشكلة فنية قد تتسبب في تأخير الركاب المغادرين بعد أن حذرت من حدوث تأخيرات.
وقال مطار بروكسل على موقعه الإلكتروني: "لقد أدى الهجوم إلى تعطيل الأنظمة الآلية، مما يسمح فقط بإجراءات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة يدويًا".
وأضاف مطار بروكسل: "هذا يؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات... ويعمل مزود الخدمة جاهدًا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن المطارات المتضررة نصحت المسافرين على متن رحلاتهم المقررة يوم السبت بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.
وفي هذه الأثناء، قال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن المطار لم يتأثر، كما قال مسؤول من مركز مراقبة العمليات في مطار زيوريخ إن المطار لم يتأثر أيضا.
كما أعلنت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، عدم تأثر عملياتها بشكل كبير.
في غضون ذلك، صرّحت شركة الطيران الهندية "إير إنديا"، التي تتمتع بقاعدة عملاء واسعة في الإمارات العربية المتحدة، بأن الاضطراب في مطار هيثرو قد يتسبب في تأخير في إجراءات تسجيل الوصول، وأن فرق الشركة تعمل على "تقليل الإزعاج". ونصحت "إير إنديا" المسافرين من لندن بإكمال إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار.