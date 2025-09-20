هجوم إلكتروني يربك المطارات الأوروبية.. تأخيرات في رحلات الاتحاد للطيران

وللمساعدة في تقليل التأخير في خدمات الاتحاد للطيران، يعمل موظفو الاتحاد للطيران حاليًا على مساعدة الضيوف في إتمام إجراءات السفر ونصحهم بالوصول إلى المطار مبكرًا لتقليل أي تأخير محتمل، كما أشارت الشركة، مؤكدة أن "الفنيين يعملون بنشاط لاستعادة الأنظمة إلى التشغيل الطبيعي في أسرع وقت ممكن".