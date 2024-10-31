هجمات برامج الفدية تكلف المنطقة مليار دولار خلال عام

وقال "إننا نشهد الكثير من الهجمات المتطورة والمعقدة والمتقدمة من قبل جهات حكومية وغير حكومية. ونشهد المزيد من الهجمات المتطورة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتي تستهدف القطاعين العام والخاص. وأظهرت الإحصائيات الأخيرة أن ما يقرب من 40 في المائة من الهجمات استهدفت البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة أو كانت مرتبطة بها. وبطبيعة الحال، تم إحباط جميع هذه الهجمات بنجاح. والتحدي الثاني هو الاستخدام الواسع النطاق للبرامج الضارة وبرامج الفدية على وجه الخصوص. إن برامج الفدية ليست تهديداً جديداً ولكنها أصبحت أكثر تعقيداً حيث تستهدف الآن الأفراد والمؤسسات، وخاصة في القطاع المالي. وقد كلفت المنطقة ما يقرب من مليار دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن تزداد مع مرور الوقت".