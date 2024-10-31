هجمات برامج الفدية تكلف المنطقة مليار دولار خلال عام
نتيجة لهجمات برامج الفدية التي أصبحت تمثل تهديداً منتشراً، خسرت المنطقة حوالي مليار دولار بحسب ما ورد عن مسؤول كبير يوم الأربعاء.
قال المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي بوزارة الداخلية الإماراتية، إن العالم يشهد الآن هجمات إلكترونية معقدة ومتطورة أكثر بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وقال في حديثه خلال حلقة نقاشية في قمة "فيوتشر سيك 2024" (FutureSec 2024) التي نظمتها صحيفة خليج تايمز: "تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة - التي تعد جزءاً من منطقة معقدة من الناحية الجيوسياسية - تحديات موروثة من المنطقة. وتوشك دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تصبح دولة متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يأتي معه مجموعة من التحديات. وتتصدر التهديدات المستمرة المتقدمة قائمة التحديات التي نواجهها في القطاعين العام والخاص" .
وشهدت القمة التي استمرت يوماً واحداً مشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص اليوم الأربعاء.
وقال "إننا نشهد الكثير من الهجمات المتطورة والمعقدة والمتقدمة من قبل جهات حكومية وغير حكومية. ونشهد المزيد من الهجمات المتطورة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتي تستهدف القطاعين العام والخاص. وأظهرت الإحصائيات الأخيرة أن ما يقرب من 40 في المائة من الهجمات استهدفت البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة أو كانت مرتبطة بها. وبطبيعة الحال، تم إحباط جميع هذه الهجمات بنجاح. والتحدي الثاني هو الاستخدام الواسع النطاق للبرامج الضارة وبرامج الفدية على وجه الخصوص. إن برامج الفدية ليست تهديداً جديداً ولكنها أصبحت أكثر تعقيداً حيث تستهدف الآن الأفراد والمؤسسات، وخاصة في القطاع المالي. وقد كلفت المنطقة ما يقرب من مليار دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن تزداد مع مرور الوقت".
وأوضح الشبلي أن الأفراد والعاملين في القطاعين العام والخاص مستهدفون بهجمات التصيد والهندسة الاجتماعية المتطورة للغاية والتي تتزايد كماً ونوعاً وحجماً مع مرور الوقت.
الإمارات تساعد الدول الأخرى
قال الدكتور إبراهيم العلكيم، مدير إدارة المخاطر والسياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً مالياً وتدعم الدول الأخرى في مكافحة الجريمة التي تأتي إلى الإمارات من خلال أطراف ثالثة.
وأضاف أن "التحدي الرئيسي هو أننا نتعامل مع دول وأنظمة ولغات مختلفة، وفهم كل منها يختلف... ومعظم الهجمات تأتي من الخارج، لذا فإن التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية أمر مهم".
ومع تزايد عدد الأشخاص المتصلين رقمياً من مختلف مناحي الحياة، أكد الدكتور العلكيم أن رفع مستوى الوعي ليس مسؤولية المنظمات فحسب، بل مسؤولية الآباء أيضاً.
قالت "سونا ساها داس"، الخبيرة في مجال حوكمة وتحليلات استراتيجيات البيانات، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على المستوى الإقليمي ضد التهديدات الإلكترونية.
"إن قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة واضح للغاية... ومع ذلك، هناك مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي التي لديها لوائح خاصة بها يجب على المرء أن يكون على دراية بها."
وقال "أميت ميهتا"، نائب رئيس خدمات الأمن السيبراني في ماستركارد، إن الشركة تستثمر بكثافة في الأمن السيبراني. وأضاف: "لقد استثمرنا 5 مليارات دولار في السنوات السبع الماضية. ولدينا حوالي 30 ألف إلى 40 ألف بنك وشريك على مستوى العالم حيث قمنا بنشر حلولنا"، كما أضاف أن الهجمات السيبرانية لها دوافع مالية ثم هناك هجمات قومية على الدول أيضاً.