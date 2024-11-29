"هاينكن" تخطط لبناء مصنع بيرة كبير بدبي 2027
تخطط شركة "هاينكن" لبناء أول مصنع كبير للبيرة في الخليج في دبي بعد الحصول على التراخيص المطلوبة. من المتوقع أن يبدأ البناء قبل نهاية 2025، على أن يُفتتح المصنع في نهاية 2027.
وقالت شركة "سيروكو"، وهي مشروع مشترك بين هاينكن وشركة ماريتايم ميركانتيل إنترناشيونال في دبي، إنها ستقوم ببناء مصنع بيرة لإنتاج ماركات شهيرة من البيرة في دبي، التي تسمح منذ فترة طويلة باستهلاك الكحول.
دبي هي الإمارة الأكثر اكتظاظاً بالسكان بين الإمارات السبع في دولة الإمارات . اجتذبت فنادقها وشواطئها ومعالمها السياحية، مثل أطول برج في العالم برج خليفة، حوالي 17 مليون زائر العام الماضي، معظمهم من أوروبا وروسيا والهند.
في السنوات الأخيرة، تم تخفيف القيود المفروضة على شراء الكحول في المتاجر في دبي. كما خففت العاصمة أبو ظبي من القيود التنظيمية.
وافتتح أول مصنع جعة في الإمارات العربية المتحدة، (كرافت باي سايد هاسل) Craft by Side Hustle، في أبوظبي في عام 2023. وبدأ مصنع الجعة الصغير والمطعم عملياته في فندق (جزيرة غاليريا الماريا) Galleria Al Maryah Island.
"سايد هاسل" هي أول علامة تجارية للمشروبات الكحولية في الإمارات، وتتوفر في متاجر المشروبات الكحولية. كما تقدم المشروبات المصنوعة محلياً من الحبوب والجنجل، بالإضافة إلى الكوكتيلات التي تُقدم مع أطباق من المطبخ الجنوبي المدخن وفي حانات الطعام.
في عام 2021، أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تعميماً يتضمن "تصريح التخمير" كجزء من إرشاداتها بشأن إجراءات ترخيص المشروبات الكحولية.
مدخلات من رويترز