"هاينكن" تخطط لبناء مصنع بيرة كبير بدبي 2027

وقالت شركة "سيروكو"، وهي مشروع مشترك بين هاينكن وشركة ماريتايم ميركانتيل إنترناشيونال في دبي، إنها ستقوم ببناء مصنع بيرة لإنتاج ماركات شهيرة من البيرة في دبي، التي تسمح منذ فترة طويلة باستهلاك الكحول.

دبي هي الإمارة الأكثر اكتظاظاً بالسكان بين الإمارات السبع في دولة الإمارات . اجتذبت فنادقها وشواطئها ومعالمها السياحية، مثل أطول برج في العالم برج خليفة، حوالي 17 مليون زائر العام الماضي، معظمهم من أوروبا وروسيا والهند.

في السنوات الأخيرة، تم تخفيف القيود المفروضة على شراء الكحول في المتاجر في دبي. كما خففت العاصمة أبو ظبي من القيود التنظيمية.