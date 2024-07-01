هاجر النعيمي: أول ضابطة شرطة إماراتية في الإنتربول
أعلنت شرطة أبوظبي، عن تعيين النقيب هاجر راشد النعيمي، محللة الجرائم الرقمية، للعمل كضابط ارتباط في مركز الابتكار التابع للإنتربول، والتي بدأت فترة عملها لمدة ثلاث سنوات في المنظمة الدولية في يونيو.
وسيؤدي عمل النعيمي في الإنتربول إلى اكتسابها خبرة عملية دولية أكثر تخصصاً وخبرة في تحليل الجرائم الإلكترونية .
وعبر رئيس الإنتربول الحالي عن تهانيه لشرطة ابوظبي وللضابط هادر النعيمي عبر "لينكد إن".
وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الإنتربول والمفتش العام في وزارة الداخلية لدولة الإمارات : "نحن فخورون بالنقيب هاجر راشد النعيمي، محللة الجرائم الرقمية، التي ستنضم إلى مركز الإنتربول للابتكار في سنغافورة كضابط ارتباط".
وأضاف أنّ النقيب هاجر تُعد أول ضابط شرطة إماراتية متخصصة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وأول ضابط شرطة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تعمل في المؤسسة.