"نيويورك أبوظبي" تعلن أسماء الفائزين بجائزة "كريستو وجان-كلود 2024"

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، اسم المشروع الفائز بجائزة كريستووجان-كلود 2024.

وتضم قائمة الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة من الجائزة كريستو وجان- كلود كلاً من سارة فرحة وخالد شلخة، تحت إشراف الدكتورة "كريستيانا بونين، الأستاذة المساعدة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وسارة فرحة هي مهندسة معمارية ومخططة حضرية تتميز بشغف كبير بعلوم المواد وحلول التصميم التي تعالج الاحتياجات والمواضيع ذات الحساسية العالية والبيئة. وخالد شلخة هو مهندس كيميائي يبرز بمهارته في معالجة المشكلات الثقافية والاقتصادية والسياسية المتداخلة. وأسس سارة وخالد "استديو ديتكريت"، وهو استديو للمواد المبتكرة والتصميم يدمج علوم المواد مع التصميم. ويركز على تطوير مادة إسمنتية مصنوعة من نوى التمر وخالية من الإسمنت والراتنج، وهي بانتظار الحصول على براءة اختراع.

ويحمل المشروع الفائز اسم "فندق ديتكريت بي"، ويمزج بسلاسة علوم المواد المبتكرة مع الوعي البيئي. كما يتميز باستخدامه "خرسانة النخيل" وهي مادة بناء جديدة مصنوعة من نوى التمر وخالية من الإسمنت والراتنج، حيث ينتظر الفنانان الحصول على براءة اختراع عنها. وتم توثيق العملية بتسجيل مصور، والتي تتضمن إبقاء الهيكل على حاله لمدة ثلاثة أشهر لجذب النحل الانفرادي، حيث يشمل العمل الفني النهائي دمج التمثال والشريط المصور لإبراز التفاعل بين النحل وموائله الطبيعية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: "تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وبالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، تواصل جائزة كريستو وجان-كلود في عامها الثاني عشر، إسهامها في توفير حاضنة وطنية للصناعات الإبداعية والابتكار في مجالات التشكيل والنحت والفنون البصرية، من خلال دعمها للأعمال التركيبية المتميزة فكرةً وتصميماً وإنجازاً وعرضاً في مشهد الفنون محليا وعالميا، في إطار رؤيتنا للاستثمار في المبدعين الناشئين، وإلهام الجيل القادم من فناني الإمارات".

وتابعت: "أهنئ الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية عشرة، سارةفرحة وخالد شلكا، لما يُبرزه عملهما الفائز "فندقديتكريت بي" "Datecrete Bee Hotel" من التزام للجائزة برؤية عام الاستدامة 2023-2024 وإسهام في الارتقاء بالوعي البيئي والحفاظ على موارد الطبيعة والبيئة المحلية باستخدام نواة التمر كمادة بناء مستدام، وأول مادة إسمنتية صديقة للبيئة من نوعها".

واجتمعت لجنة التحكيم لاختيار الفائز لهذا العام في أبوظبي قبل بضعة أسابيع، وتضم اللجنة كلاً من هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي؛ ومايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي؛ وديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي؛ وعزة القبيسي، الفنانة الإماراتية في مجالات تصميم المجوهرات والمنتجات والنحت؛ وأوام أمكبا، عميد كلية الآداب والعلوم وأستاذ الدراما والتحليل الاجتماعي والثقافي في جامعة نيويورك أبوظبي؛ وليلى بن بريك، الضيف المحلف ومديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات.

وتُقام جائزة كريستو وجان-كلود سنوياً منذ عام 2013، بالتعاون مع رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، وتمثل الجائزة منصة انطلاق للفنانين من مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما تشجع الأعمال الفنية الجديدة وتمنح الفائزين رؤية معمّقة حول الحياة المهنية للفنان، بدءاً من مرحلة التكليف ووصولاً إلى مرحلة العرض. ويستقبل البرنامج الطلاب والخريجين الجدد المقيمين في دولة الإمارات.