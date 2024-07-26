نيراج شوبرا: من حقول الأرز إلى بطل أولمبي في باريس

الآن أعلم أن هذا حقيقي، مهما كان ما يحدث في حياتي. أعتقد أن كل ذلك بسبب العمل الشاق. نعم، كان لدي أحلام ولكن بعد ذلك عملت بجد لتحقيق تلك الأحلام. كما أنها لم تكن مفروشة بالورود. كانت هناك أوقات صعبة مثل الرياضي، وكانت هناك انتكاسات بسبب الإصابات، وكان علي أن أتحمل الكثير من الألم. إذن كل هذه الأشياء تحدث في حياتي بعد الرحلة بأكملها. لم يعد الأمر يبدو وكأنه حلم بعد الآن. لكن نعم، عندما فزت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، كما تعلمون، كان هذا أكبر شيء يمكن أن يحلم به أي رياضي، لذلك في تلك اللحظة في طوكيو، كان علي أن أقرص نفسي للتأكد من أنه لم يكن حلماً. كان حقيقيا. بعد عودتي من الملعب، كان علي إجراء المقابلات وكنت متعبًا للغاية في الليل. لقد نمت للتو والميدالية بجانبي على السرير. وبعد ذلك عندما استيقظت في صباح اليوم التالي ورأيت الميدالية على السرير، شعرت بالدهشة. كنت وحدي في الغرفة مع الميدالية، وكان هناك الكثير من الذكريات التي عادت إلينا، وكل ما حدث في حياتي حتى ذلك الحين. وكانت تلك اللحظة ثمينة للغاية.