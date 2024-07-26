نيراج شوبرا: من حقول الأرز إلى بطل أولمبي في باريس
ما مدى صعوبة البقاء متواضعاً عندما تبتسم للناس من اللوحات الإعلانية العملاقة في جميع أنحاء بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة؟
إذا كنت "نيراج شوبرا"، فالأمر سهل جداً. يقول تشوبرا، رياضي سباقات المضمار والميدان الوحيد في الهند الذي فاز بميدالية ذهبية أولمبية، إن تربيته المتواضعة في خاندرا، وهي قرية صغيرة في ولاية هاريانا شمال الهند، هي التي ساعدته على البقاء متجذراً بعمق في ثقافته.
ولدى رامي الرمح البالغ من العمر 26 عاماً، والذي عمل في حقول الأرز قبل أن يكتشف المدرب موهبته الرياضية، فرصة الآن ليصبح خامس رجل في التاريخ يدافع عن لقبه الأولمبي في ألعاب باريس.
وخلال مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز ، كشف تشوبرا، الذي فاز أيضًاً بذهبية بطولة العالم العام الماضي، عن إعجابه بالباكستاني "أرشد نديم"، الحائز على الميدالية الذهبية في ألعاب الكومنولث والذي سيكون أحد أقوى منافسيه في باريس.
لقد اكتسبت اعترافًا جديدًا بالهند التي لم يكن لها تاريخ في إنتاج أبطال أولمبيين وأبطال عالميين في سباقات المضمار والميدان. ما هو شعورك وأنت تلهم هذا العدد الكبير من الأطفال الصغار وتعطي الأمل في أنه حتى دولة مهووسة بالكريكيت مثل الهند يمكنها أن تنتج رياضيين من الطراز العالمي بانتظام؟
نعم، أستطيع أن أقول هذا الآن لأنني هندي وأصبحت بطلاً أولمبياً وعالمياً. لذا، إذا تمكنت من القيام بذلك، فإن الكثير من الرياضيين الشباب في الهند يمكنهم أيضًا القيام بذلك. أعتقد أنني أثبتت الآن أن الهنود يمكنهم تحقيق أي شيء في الرياضة. لو قلت هذا من قبل لضحك الناس مني، لكن الآن بعد أن أصبحت بطلاً أولمبيًا وعالميًا، أقول هذا بثقة بأننا قادرون على إنتاج المزيد من الرياضيين الذين يمكنهم الفوز بالميداليات الذهبية في الأحداث الكبرى. كل ما تحتاجه هو الثقة والرغبة في العمل الجاد. إذا تمكنت من فعل ذلك، فلديك كل الفرص للتنافس ضد أفضل الرياضيين في العالم.
ستكون هذه هي الألعاب الأولمبية الثانية لك بعد أن صنعت التاريخ في طوكيو. لا بد أنك مستعد جيدًا لباريس...
نعم، كل شيء سار على ما يرام في الفترة التي سبقت الألعاب الأولمبية. كما شاركت في فعاليات فنلندا وكنت سعيدًا بأدائي (الميدالية الذهبية). لقد كان إعدادًا جيدًا للغاية بالنسبة لي قبل الأولمبياد.
ما هو الشيئ الذي يمنحك الثقة أثناء خوضك دورة الألعاب الأولمبية في باريس كبطل أولمبي وبطل عالمي؟
أن هناك الكثير من المسؤولية الملقاة على كتفي الآن. منذ أن فزت بالميدالية الذهبية، تقع على عاتقي الآن مسؤولية الدفاع عنها من أجل بلدي في باريس. إنه شعور رائع أن تكون في هذا الموقف. فيما يتعلق بالثقة، بالطبع، منذ أن فزت بها، تشعر أنك لا تستطيع القيام بذلك مرة أخرى. لذلك جربت كل شيء في التدريب وعملت بجد لتحقيق ذلك. كان القلق الوحيد أثناء الاستعدادات هو الإصابة. ولحسن الحظ لم تكن هناك مشاكل تتعلق بالإصابة.
منذ أن تحدثت عن محاولتك صنع المزيد من التاريخ من خلال الدفاع عن ميداليتك الذهبية في طوكيو، كنا ننظر إلى السجلات ولم يتمكن سوى أربعة من رماة الرمح من الدفاع عن الميدالية الذهبية الأولمبية في الماضي. لذا، لديك فرصة لأن تصبح خامس رياضي في التاريخ يدافع عن الميدالية الذهبية في رمي الرمح للرجال في الأولمبياد...
من الواضح، إذا فزت، سيكون ذلك رائعًا. وكما قلت، لقد عملت بجد لتحقيق شيء مثل هذا. لكنني لا أريد التعليق على فرصة محاكاة هؤلاء الرياضيين العظماء. كل ما يمكنني قوله هو أنني عملت بجد للفوز بالميدالية الذهبية مرة أخرى لبلدي.
سوف تواجه منافسة شديدة في باريس. سيكون المنافسون مستعدون للمجد. من برأيك أقوى منافسيك في باريس؟
بالنظر إلى السجلات في أحداث الإحماء، من الصعب التنبؤ بمن سيكون أقوى منافس لأن الرياضيين لا يبذلون جهدهم بنسبة 100 في المائة في أحداث الإحماء هذه. إنهم يحاولون دائمًا توفير أفضل ما لديهم للحدث الكبير. لكنني أعرف أن جاكوب (فادليجتش) و(جوليان) ويبر يلعبان بشكل جيد للغاية. أعتقد أنهم مستعدون بشكل جيد للغاية. يجب أن أرى إيقاع وشكل أرشد نديم وأوليفر هيلاندر. كلهم من كبار الرياضيين. لذا فإن الأمر كله يعتمد على من يجد النموذج الأعلى في اليوم المهم. كما يعود كيشورن والكوت، البطل الأولمبي في لندن (2012). لذا فهو مجال قوي جدًا. كما قلت، سيعتمد الأمر على من سيجد أفضل إيقاع في اليوم.
لقد رأيناك في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم. لغة جسدك دائمًا إيجابية جدًا، وتبدو واثقًا جدًا في انتظار دورك، وبعد ذلك عندما تجري وترمي، تبدو مسيطرًا تمامًا. بالنسبة للرياضي الهندي، إنه لأمر مدهش أن نرى هذا المستوى من الثقة على المسرح الكبير ضد الأفضل في العالم. هل كنت تتمتع بهذه الثقة دائمًا منذ أيام طفولتك عندما كنت تتنافس على مستوى الناشئين في الهند؟
عندما كنت صغيرا لم أكن أمارس الرياضة. لكن نعم، لدي دائمًا تلك العقلية الواثقة في كل ما فعلته حتى عندما كنت طفلاً صغيرًا. إذا كنت قد بدأت مهمة ما، فلن أتركها دون إكمالها بشكل جيد. كما تعلمون، أنا أنحدر من عائلة مزارع في قرية صغيرة في الهند. كان عليّ إطعام الجواميس في المزرعة، وكان لدينا الكثير من الجواميس. لن أتوقف أبدًا حتى أطعم آخر جاموسة. قد يبدو هذا أمرًا صغيرًا جدًا بالنسبة لك الآن، ولكن عندما كنت صغيرًا، كانت هذه مهمة كبيرة جدًا بالنسبة لي وكنت أركز بشدة على القيام بعمل جيد. وكنت أذهب إلى حقل الأرز وألتقط المحاصيل. كان هناك مجموعة من الأولاد الصغار في الميدان وكانوا جميعًا يتنافسون على من يمكنه إنهاء المهمة أولاً. لذلك ربما ساعدتني كل هذه الأشياء الصغيرة في بناء عقلية تنافسية منذ سن مبكرة جدًا. أؤمن دائمًا أنه مهما كان ما تفعله في الحياة، عليك أن تقدم كل ما لديك فيه. لذا أعتقد أن كل هذه الأشياء ساعدتني في بناء هذا الخط التنافسي عندما أصبحت رياضيًا.
إنها قصة مذهلة قمت بمشاركتها للتو. إنها رحلة مذهلة من حقل الأرز في قرية هندية صغيرة إلى منصة التتويج الأولمبية وميدالية ذهبية حول عنقك. عندما تنظر إلى الوراء الآن، هل يبدو الأمر وكأنه حلم في بعض الأحيان؟
الآن أعلم أن هذا حقيقي، مهما كان ما يحدث في حياتي. أعتقد أن كل ذلك بسبب العمل الشاق. نعم، كان لدي أحلام ولكن بعد ذلك عملت بجد لتحقيق تلك الأحلام. كما أنها لم تكن مفروشة بالورود. كانت هناك أوقات صعبة مثل الرياضي، وكانت هناك انتكاسات بسبب الإصابات، وكان علي أن أتحمل الكثير من الألم. إذن كل هذه الأشياء تحدث في حياتي بعد الرحلة بأكملها. لم يعد الأمر يبدو وكأنه حلم بعد الآن. لكن نعم، عندما فزت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، كما تعلمون، كان هذا أكبر شيء يمكن أن يحلم به أي رياضي، لذلك في تلك اللحظة في طوكيو، كان علي أن أقرص نفسي للتأكد من أنه لم يكن حلماً. كان حقيقيا. بعد عودتي من الملعب، كان علي إجراء المقابلات وكنت متعبًا للغاية في الليل. لقد نمت للتو والميدالية بجانبي على السرير. وبعد ذلك عندما استيقظت في صباح اليوم التالي ورأيت الميدالية على السرير، شعرت بالدهشة. كنت وحدي في الغرفة مع الميدالية، وكان هناك الكثير من الذكريات التي عادت إلينا، وكل ما حدث في حياتي حتى ذلك الحين. وكانت تلك اللحظة ثمينة للغاية.
كانت رؤية الميدالية الذهبية على السرير في صباح اليوم التالي في طوكيو بمثابة شعور رائع. ولكن من المدهش أيضًا أن نرى كيف ظل البطل الأولمبي والعالمي متواضعًا جدًا. أنت الآن نجم كبير في الهند مثل لاعبي الكريكيت الكبار. وأنت أعظم رياضي هندي في التاريخ. كيف بقيت متواضعا إلى هذا الحد؟
لا أعرف، لكن إذا شعر الناس أنني شخص متواضع جدًا، فمن الجيد بالنسبة لي أن أعرف ذلك. لقد قرأت في مكان ما أن الأشخاص الكبار حقًا والناجحين في الحياة هم الأشخاص الذين لا يجعلون الآخرين يشعرون بعدم الراحة في وجودهم. الآن أنا لا أجمع نفسي بين الأشخاص الكبار والناجحين، لكن هذا الخط ألهمني حقًا. ما تعلمته هو أن كل شخص تقابله يمكنه أن يفعل شيئًا رائعًا في الحياة. يمكن للجميع أن يكونوا مميزين بطريقتهم الخاصة.
والأمر المذهل أيضًا هو صعود أرشد نديم في باكستان. سيكون أحد أكبر منافسيك على الميدالية الذهبية في باريس. ربما كان الأمر أبعد من خيال الجميع أن يتنافس هندي وباكستاني على الميدالية الذهبية الأولمبية في رمي الرمح. والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو رؤية الإعجاب المتبادل بينكما، والذي جلب أيضًا الكثير من الإيجابية في البلدين اللذين لا يبدو أنهما متفقان على أشياء كثيرة.
أعتقد أنه حتى في لعبة الكريكيت، يمكنك أن ترى أن الكثير من لاعبينا لديهم علاقة جيدة جدًا مع لاعبي الكريكيت الباكستانيين. وإذا عدت إلى التاريخ، فإن ميلكا سينغ، عداءنا الأسطوري، وأكبر منافس له في دورة الألعاب الآسيوية، عبد الخالق، كان من باكستان. كان هناك منافسون شرسون على المسار، ولكن خارج المسار، كانت تربطهم دائمًا علاقة جيدة. لذلك هو نفس الشيء بيني وبين أرشد. عندما نلتقي نتحدث عن الرياضة والحياة. هناك احترام. وأنا معجب به حقًا كرياضي، فقد فاز بالميدالية الذهبية في ألعاب الكومنولث، وفضية بطولة العالم. لم يكن هناك مثل هذا الجنون لألعاب القوى أو رمي الرمح في الهند وباكستان قبل ظهورنا. لذا فإن رؤيته وهو يقدم مثل هذه العروض أمر جيد حقًا.
لقد تنافست مع أرشد في الغالب في بلدان أجنبية في الأحداث الكبيرة. ولكن ماذا عن إقامة حدث ما في مكان مثل دبي حيث يعيش الكثير من الهنود والباكستانيين؟ قد يكون حدثًا معرضيًا حيث يمكنكما الاجتماع معًا ومشاركة تجاربكما مع الجمهور هنا. إذا سنحت لك فرصة كهذه للقيام بشيء ما مع أرشد في دبي، فهل ستكون مناسبًا لها؟
وبطبيعة الحال، إذا كان هناك شيء من هذا القبيل مخطط له في المستقبل، فلماذا لا. إذا كان جدول أعمالي يسمح لي، وإذا كنت في الهند، التي تبعد بضع ساعات فقط عن دبي، فيمكننا بالتأكيد القيام بشيء ما. كما تعلمون، أتواجد معظم الوقت في أوروبا حيث أتدرب وأتنافس. لكن إذا كانت هناك فرصة في المستقبل، سأفعلها.