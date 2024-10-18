نيازك القارة القطبية الجنوبية: مفتاح نجاح الإمارات فضائياً

وأضافت السويدي: "لكي نفهم التضاريس في المناخات المتطرفة مثل المريخ، يتعين علينا أن نفكر حقاً في مكان مثل القارة القطبية الجنوبية، وما يسمى بالوديان الجافة في القارة القطبية الجنوبية. تحتوي الوديان الجافة على الكثير من المعلومات حول الظروف الجليدية، والتي تشبه إلى حد كبير ما نراه على المريخ. لذا، إذا كانت لدينا طموحات لإرسال شخص إلى المريخ، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على وضعه في بيئة مماثلة للمريخ لرؤية السمات الجيومورفولوجية (وهي سمات على الأرض التي تشبه ما هو موجود على المريخ)".