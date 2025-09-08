«نون» تقترب من الربحية وتستعد للإدراج المزدوج

تأتي خطط إدراج نون في ظل بيئة اكتتابات عامة أولية تتسم بالمرونة الحذرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي جميع أنحاء المنطقة، وحافظ نشاط الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من عام 2025 على استقراره رغم التقلبات العالمية. وشهدت أسواق رأس المال الخليجية ما بين 24 و27 اكتتابًا عامًا أوليًا، جمعت ما بين 3.4 مليار دولار أمريكي و4.1 مليار دولار أمريكي - حسب المصدر - مما يعكس انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي، مع اهتمام قوي من المستثمرين.