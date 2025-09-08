«نون» تقترب من الربحية وتستعد للإدراج المزدوج

تتطلع شركة نون، عملاق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، إلى خطوة جريئة نحو الأسواق العامة، مع خطط لإدراج مزدوج في الإمارات والسعودية في غضون عامين.
ويقول محمد العبار مؤسس شركة نون إن الشركة أصبحت الآن "مربحة تقريبًا"، مما يمهد الطريق لطرح عام أولي في الوقت المناسب من شأنه أن يضع نون بين أولى الشركات الرقمية الكبرى في المنطقة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
منذ إطلاقها عام 2016 بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جمعت «نون» نحو 2.7 مليار دولار كرأس مال. وتقترب قيمتها السوقية اليوم من 10 مليارات دولار، مدعومة بعملياتها في السعودية والإمارات ومصر.
وقد شهدت الأعمال نموًا سريعًا، حيث توظف نحو 40 ألف سائق توصيل وتولد ما يقدر بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار من القيمة الإجمالية للبضائع خلال عام 2024. وهذا الحجم يجعلها في وضع جيد - ولكن ليس مربحًا للغاية بعد - وسط منافسة شرسة من أمازون وشين وإيكيا وميتوان.
تُعدّ الكفاءة التشغيلية الآن ركيزةً أساسيةً في استراتيجية نون. حيث تُجري الشركة اختباراتٍ على شاحنات توصيل ذاتية القيادة ومركبات ثلاثية العجلات - مستأجرة لا مشتراة - لخفض التكاليف. وقد أكّد العبار أن هذه الروبوتات ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقد تُخفّض عدد السائقين إلى النصف بحلول عام 2027، وهي خطوة يُتوقع أن تُحسّن الربحية بشكل ملموس. كما أن عمليات الدمج والاستحواذ مطروحةٌ أيضًا، وتُبرز الهند كهدفٍ محتملٍ للتوسع.
رغم هذه التطورات، تحرص نون على تمييز نفسها عن نموذج وادي السيليكون القائم على الخسارة طويلة الأجل. وأكد العبار على ضرورة أن تُثبت نون ربحيتها قبل المضي قدمًا في طرحها العام الأولي. وصرح لصحيفة فاينانشال تايمز: "لم يعد أعضاء مجلس إدارتنا والعالم والبنوك يقبلون هذا الهراء".
قال خبراء السوق إنه بفضل حجمها المتنامي وعملياتها المتطورة وتقييمها الجدير بالاهتمام، تقف نون على أعتاب تحول كبير - من شركة خاصة مُحدثة للاضطرابات إلى شركة رائدة مدرجة في السوق. وأضافوا أنه إذا استطاعت الشركة تحقيق الربحية وإقناع الأسواق بقوتها الأساسية، فقد يُصبح طرحها العام الأولي المزدوج علامة فارقة في مجال التجارة الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
تأتي خطط إدراج نون في ظل بيئة اكتتابات عامة أولية تتسم بالمرونة الحذرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي جميع أنحاء المنطقة، وحافظ نشاط الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من عام 2025 على استقراره رغم التقلبات العالمية. وشهدت أسواق رأس المال الخليجية ما بين 24 و27 اكتتابًا عامًا أوليًا، جمعت ما بين 3.4 مليار دولار أمريكي و4.1 مليار دولار أمريكي - حسب المصدر - مما يعكس انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي، مع اهتمام قوي من المستثمرين.
هيمنت المملكة العربية السعودية على مشهد الاكتتابات العامة الأولية، حيث استحوذت على أكثر من 85% من عائدات دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي 2.86 مليار دولار أمريكي من حوالي 22 إدراجًا. في المقابل، شهدت الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا حادًا في العائدات - حوالي 163 مليون دولار أمريكي فقط - يعود ذلك بشكل رئيسي إلى إدراج واحد، وهو ألفا داتا، حيث ساهم صندوق الاستثمار العقاري السكني المُدرج حديثًا في دبي بمبلغ 584 مليون دولار أمريكي.
في الربع الثاني من عام 2025 تحديدًا، جمعت المنطقة 2.5 مليار دولار أمريكي من عائدات الاكتتابات العامة الأولية من 14 إدراجًا. وبرز صندوق الاستثمار العقاري السكني في دبي كأكبر طرح أولي في الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الربع. ويشير المحللون إلى سلسلة من الإدراجات القادمة، حتى وإن ظلت أحجامها متواضعة مقارنةً بإجمالي الاكتتابات العامة الأولية القياسية لعام 2024، والتي شهدت 53 إدراجًا جمعت 13.7 مليار دولار أمريكي.
تتناسب خطة نون للإدراج في دبي والرياض مع هذه البيئة المتطورة، في وقت تستعد فيه شركات إقليمية رائدة في القطاع الخاص لدخول سوق رأس المال العام، حتى في ظل تباطؤ السوق عالميًا. ولن يقتصر هذا الطرح العام الأولي على جمع أموال جديدة فحسب، بل سيُمثل أيضًا حدثًا بارزًا في منظومة التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة، مما قد يفتح الباب أمام اهتمام أوسع من المستثمرين بشركات التكنولوجيا الإقليمية الرائدة.
مع ذلك، لا تزال نون تواجه تحديات. فقد أدى توجهها نحو توصيل الأطعمة الطازجة إلى تعزيز قيمة البضائع المباعة (GMV) وحصتها السوقية في قطاع البقالة، أحد أسرع قطاعات التجارة الإلكترونية نموًا في المنطقة، ولكن على حساب هوامش الربح. ويشير المحللون إلى انخفاض متوسط قيم الطلبات واستمرار الاستثمار في الخدمات اللوجستية كعاملين سلبيين على المدى القريب.