"نوفا.. قطة شوارع في أبوظبي تبدأ حياة جديدة في بريطانيا

لِعامين كاملين، عاشت "نوفا" على قيد الحياة في أزقة أبوظبي، مختبئة خلف حاويات القمامة، ومبرّدة نفسها تحت الأنابيب التي تسرّب الماء، وتسحب بقايا الطعام من حواف العلب الحادة. كانت القطة الضالة مليئة بالخدوش على جسدها، مع سنّين مكسورتين من شجارات الشوارع.
وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستصعد "نوفا" على متن طائرة متجهة إلى المملكة المتحدة لتبدأ حياة جديدة مع عائلة تنتظر تبنيها. بالنسبة للمنقذين الذين عملوا لأسابيع لإنقاذها، هذه اللحظة لا تقلّ عن كونها رائعة.
قالت تشيكو سينغ، التي تنقذ الحيوانات منذ أكثر من عقدين: "اسم ’نوفا‘ يعني ’بداية جديدة‘، وهذا بالضبط ما تحصل عليه بعد عامين في الشوارع".
تم اختيار الاسم من قبل زميلتيها المنقذتين جاكلين أبلبي وكلير، اللتين لعبتا دوراً رئيسياً في إنقاذ "نوفا". الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية novus، ويعني "جديد". وفي علم الفلك، "نوفا" هو نجم يسطع فجأة قبل أن يخفت مرة أخرى. قالت أبلبي إن الاسم يرمز إلى السطوع والتحول والبداية الجديدة — وهو مناسب لقطة قصتها هي قصة بقاء وأمل.
بدأت عملية إنقاذ "نوفا" في منتصف أغسطس عندما لاحظت سارة، وهي من المتطوعين الذين يقدمون الطعام للقطط، أنها تعاني بجانب حاويات القمامة كل يوم، وتواصلت مع المنقذ كريم دياب.
قالت سينغ لـ"الخليج تايمز": "كانت ’نوفا‘ تختفي في اللحظة التي يقترب فيها أي شخص. لولا مصيدة كريم، لكان إنقاذها شبه مستحيل". وأضافت أن دياب وسارة وآخرين ساعدوا أيضاً في تغطية تكاليف رعايتها البيطرية.
في عيادة كابيتال البيطرية، قام الدكتور كمال عادل بفحص "نوفا" بحثاً عن الجفاف والطفيليات والالتهابات. وقال إن ارتعاشها وخوفها الشديد أثناء التعامل معها كان أمراً طبيعياً للقطط التي تُهجر لفترات طويلة.
بمجرد أن استقرت حالتها، رتبت جاكلين أبلبي لها منزلاً للرعاية المؤقتة لدى صديقتها كلير، التي قدمت لـ"نوفا" المأوى والحنان.
الآن، تقضي "نوفا" أيامها وهي ملتفة على بطانية بدلاً من بقايا الورق المقوى، في انتظار رحلتها إلى الخارج.
قالت سينغ إن "نوفا" هي واحدة من القلة المحظوظة. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 100,000 و150,000 قطة ضالة تعيش في شوارع دبي وأبوظبي مجتمعتين. يولد الكثير منها في الشوارع، بينما كانت أخرى يوماً ما حيوانات أليفة تم التخلي عنها لاحقاً.
قالت سينغ: "لقد رأينا قططاً تُلقى في مناطق نائية، وقططاً صغيرة تُلفّ في صناديق، وقططاً حاملاً تُترك في الصحراء، وحتى حيوانات أليفة تُترك في المصاعد". "بعضها ينتظر خارج الأبواب المغلقة لأسابيع، على أمل أن تعود عائلاتها".
على مستوى العالم، يُعتقد أن أكثر من 360 مليون قطة وكلب بلا مأوى. وقد خفضت دول مثل ألمانيا وهولندا التخلي عن الحيوانات من خلال الترقيم الإلزامي بالشرائح الإلكترونية، والقوانين الصارمة، وبرامج التعقيم.
يقول المنقذون إن الإمارات العربية المتحدة تحقق تقدماً، ولكن يمكن فعل المزيد. ويدعون إلى تسجيل إلزامي للحيوانات الأليفة يرتبط بالهوية الإماراتية، وقاعدة بيانات وطنية موحدة للحيوانات الأليفة، وحملات تبنٍّ أقوى لتشجيع الملكية المسؤولة.
"كان إنقاذ 'نوفا' ممكناً فقط بسبب سلسلة من الأفراد المهتمين، بدءاً من الشخص الذي رآها أول مرة، وصولاً إلى صيادي الحيوانات، والأطباء البيطريين، والعائلة التي قدمت لها الرعاية المؤقتة"، قالت سينغ. "كان يمكن أن تنتهي قصتها في صمت. بدلاً من ذلك، إنها تحصل على بداية جديدة. ومع ذلك، هناك الآلاف غيرها ما زالت تنتظر".