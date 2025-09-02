"نوفا.. قطة شوارع في أبوظبي تبدأ حياة جديدة في بريطانيا

بداية جديدة

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستصعد "نوفا" على متن طائرة متجهة إلى المملكة المتحدة لتبدأ حياة جديدة مع عائلة تنتظر تبنيها. بالنسبة للمنقذين الذين عملوا لأسابيع لإنقاذها، هذه اللحظة لا تقلّ عن كونها رائعة.

قالت تشيكو سينغ، التي تنقذ الحيوانات منذ أكثر من عقدين: "اسم ’نوفا‘ يعني ’بداية جديدة‘، وهذا بالضبط ما تحصل عليه بعد عامين في الشوارع".

تم اختيار الاسم من قبل زميلتيها المنقذتين جاكلين أبلبي وكلير، اللتين لعبتا دوراً رئيسياً في إنقاذ "نوفا". الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية novus، ويعني "جديد". وفي علم الفلك، "نوفا" هو نجم يسطع فجأة قبل أن يخفت مرة أخرى. قالت أبلبي إن الاسم يرمز إلى السطوع والتحول والبداية الجديدة — وهو مناسب لقطة قصتها هي قصة بقاء وأمل.

بدأت عملية إنقاذ "نوفا" في منتصف أغسطس عندما لاحظت سارة، وهي من المتطوعين الذين يقدمون الطعام للقطط، أنها تعاني بجانب حاويات القمامة كل يوم، وتواصلت مع المنقذ كريم دياب.

قالت سينغ لـ"الخليج تايمز": "كانت ’نوفا‘ تختفي في اللحظة التي يقترب فيها أي شخص. لولا مصيدة كريم، لكان إنقاذها شبه مستحيل". وأضافت أن دياب وسارة وآخرين ساعدوا أيضاً في تغطية تكاليف رعايتها البيطرية.

في عيادة كابيتال البيطرية، قام الدكتور كمال عادل بفحص "نوفا" بحثاً عن الجفاف والطفيليات والالتهابات. وقال إن ارتعاشها وخوفها الشديد أثناء التعامل معها كان أمراً طبيعياً للقطط التي تُهجر لفترات طويلة.

بمجرد أن استقرت حالتها، رتبت جاكلين أبلبي لها منزلاً للرعاية المؤقتة لدى صديقتها كلير، التي قدمت لـ"نوفا" المأوى والحنان.