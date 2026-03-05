نهج الشيخ زايد: خارطة طريق عالمية للتفاوض والتعاون في عصر الأزمات

في ذلك الوقت، كانت الواحة بعيدة كل البعد عن المدينة الخضراء المزدهرة التي هي عليها اليوم. كانت المياه شحيحة، والنظام المالي معطلاً، والوصول إلى المياه غير عادل إلى حد كبير؛ حيث كان كبار ملاك الأراضي يسيطرون على معظم حقوق المياه، بينما يكافح المزارعون الصغار. وبدلاً من فرض حل، قاد الشيخ زايد بالقدوة، حيث تنازل أولاً عن حقوقه الخاصة في المياه قبل مطالبة الآخرين بفعل الشيء نفسه. ثم اتبع ما وصفته ميرز بـ "النهج الشامل" أو متعدد القضايا؛ حيث قام بإصلاح نظام الأفلاج القديم، وبناء نظام جديد لزيادة إجمالي إمدادات المياه، وربط الوصول إلى هذا النظام الجديد بتقديم تنازلات من قبل أولئك الذين كانوا لا يزالون يحتفظون بحقوق حصرية. وكانت النتيجة حلاً شاملاً وصبوراً وازن بين العدالة والاستدامة والرفاهية على المدى الطويل، لتصبح العين في نهاية المطاف واحدة من أكثر الواحات خضرة في المنطقة.