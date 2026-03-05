نهج الشيخ زايد: خارطة طريق عالمية للتفاوض والتعاون في عصر الأزمات

بينما يعيد الصراع والاستقطاب والاضطراب التكنولوجي تشكيل السياسة العالمية، يقدم الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للقيادة لا يقوم على القوة، بل على التعاون والهدف الأخلاقي والدبلوماسية؛ وهي مبادئ يرى المتحدثون أنها باتت نادرة بشكل متزايد، رغم الحاجة الملحة إليها اليوم.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز"، قال زكي نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات، إن مفاوضات الشيخ زايد نادراً ما كانت سهلة، ولم تكن تخلو من الصعوبات تقريباً. وأضاف نسيبة: "بالنسبة للشيخ زايد، كانت كل مرحلة تمثل فترة حرجة، وكان كل تفاوض ينتهي بصعوبة تقريباً قبل التوصل إلى حل له".
وأوضح أن تلك التحديات بدأت حتى قبل قيام دولة الإمارات، خلال المفاوضات بين الحكام سعياً لتأسيس الاتحاد. واستمرت بعد الاتحاد، حيث كانت للإمارات وجهات نظر متباينة حول قضايا رئيسية، وامتدت إلى الساحة الدولية، حيث واجهت جهود الشيخ زايد لتقريب وجهات النظر بين الأطراف مقاومة مبكرة في كثير من الأحيان.
ومع ذلك، قال نسيبة إن الشيخ زايد عمل باستمرار على تجاوز تلك العقبات للوصول إلى الحلول، مسترشداً بقناعات راسخة بأن التعاون ضروري لحل الخلافات وضمان الازدهار للشعوب. وقال: "كان لديه قناعات عميقة بضرورة العمل معاً لإيجاد حلول لخلافاتنا، وبأننا يجب أن نحاول دائماً حل قضايانا من خلال القنوات الدبلوماسية، وبأنه يجب علينا دائماً العمل بهدف أخلاقي وبمنظور إنساني".
ووفقاً لنسيبة، فإن هذه القناعات شكلت نهج الشيخ زايد داخلياً وخارجياً، مما سمح للمفاوضات بأن تؤتي ثمارها في نهاية المطاف. وبينما كان يؤمن بقوة بالدبلوماسية، كان الشيخ زايد حازماً أيضاً في الدفاع عن العدالة والقضايا المحقة، مقدماً نموذجاً للقيادة القائمة على المبادئ بدلاً من التنازل السلبي.
وقد رددت الدكتورة آنجا ميرز، المديرة الأكاديمية للتفاوض في جامعة سوربون أبوظبي، صدى أهمية هذا النهج، حيث قالت إن نموذج التفاوض لدى الشيخ زايد يتناقض مع الاستخدام المهيمن بشكل متزايد للقوة لفرض حلول مسبقة.
وقالت إنه في عالم يتسم بتصاعد الصراعات والاستقطاب، من الضروري إظهار طرق بديلة للتعامل مع الاختلافات. ووصفت نهج الشيخ زايد بأنه يحول المفاوضات من إطار الصراع -حيث يرى كل طرف الآخر كعدو- إلى عقلية حل المشكلات المشتركة، حيث يجلس الأطراف "جنباً إلى جنب" ويعاملون التحديات كهمّ مشترك.
وأشارت إلى أن التعامل مع الاختلافات هو مهارة وصفتها بأنها "سلوك بناء غير مشروط"، يتجذر في التفاهم والتواصل والتعاون بدلاً من القوة.
وعند سؤالها عن كيفية تطبيق مبادئ قيادة الشيخ زايد من قبل التنفيذيين وصناع القرار اليوم الذين يواجهون أزمات عالية المخاطر وسريعة الحركة، سلطت ميرز الضوء على أهمية التوازن. كانت نصيحتها هي أن يكون الشخص واثقاً ومتواضعاً في آن واحد. وأوضحت أن الثقة تأتي من الإعداد والخبرة والاستناد إلى مبادئ واضحة. أما التواضع، فيتطلب الاعتراف بأن المرء لا يملك جميع الإجابات، والبقاء فضولياً ومنفتحاً على وجهات نظر الآخرين، حتى في المواقف الصعبة.
يكمن درس أساسي آخر في الحزم بشأن الاحتياجات والمخاوف مع الحفاظ على المرونة في الحلول. فبدلاً من الدخول في المفاوضات بنتيجة ثابتة، ركز الشيخ زايد على فهم مصالحه الخاصة -مثل الوحدة والأمن والازدهار- ومصالح الآخرين، مما سمح للحلول بالظهور من خلال التشاور بمرور الوقت.
وأضافت أن "الاهتمام" كان مركزياً أيضاً في بناء الثقة، وقالت: "عندما يشعر الطرف الآخر بأنك تهتم، فهذه بداية جيدة جداً لبناء الثقة"، واصفة الشيخ زايد بأنه شخص تجاوز باستمرار منظوره الخاص لفهم الآخرين.
بالنسبة لنسيبة، فإن هذه الدروس ليست ذات صلة دولياً فحسب، بل يحتاجها بشدة جيل الشباب الذي يواجه ما وصفه بتحديات وجودية جديدة. وحذر من أن الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، مقترناً بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، يهدد بخنق التفكير النقدي وتشويه الخطاب العام. وقال: "إن أهم وظيفة لنا اليوم كتربويين هي التأكد من أن طلابنا الصغار وأطفالنا ينمون أدوات التفكير النقدي الذهنية الكافية للعمل مع هذه التقنيات الجديدة".
وقال إن التكنولوجيا يجب أن تساعد التفكير البشري، لا أن تحل محله. وأضاف أن من المهم بنفس القدر ضمان بقاء الشباب متجذرين في الثقافة والتقاليد والقيم الأخلاقية. وحذر من أنه بدون تلك البوصلة الأخلاقية، فإنهم يخاطرون بالضياع في ما وصفه بـ "متاهة التكنولوجيا المتوسعة بسرعة".
تم استكشاف العديد من هذه المحاور خلال جلسة رمضانية في "مجلس محمد بن زايد"، والتي تناولت دروس التعاون المستمدة من إرث الشيخ زايد. وخلال الجلسة، تم توضيح نهج الشيخ زايد في التعاون من خلال سلسلة من المواقف الملموسة من قيادته، بدءاً من سنواته الأولى في العين في أواخر الأربعينيات.
في ذلك الوقت، كانت الواحة بعيدة كل البعد عن المدينة الخضراء المزدهرة التي هي عليها اليوم. كانت المياه شحيحة، والنظام المالي معطلاً، والوصول إلى المياه غير عادل إلى حد كبير؛ حيث كان كبار ملاك الأراضي يسيطرون على معظم حقوق المياه، بينما يكافح المزارعون الصغار. وبدلاً من فرض حل، قاد الشيخ زايد بالقدوة، حيث تنازل أولاً عن حقوقه الخاصة في المياه قبل مطالبة الآخرين بفعل الشيء نفسه. ثم اتبع ما وصفته ميرز بـ "النهج الشامل" أو متعدد القضايا؛ حيث قام بإصلاح نظام الأفلاج القديم، وبناء نظام جديد لزيادة إجمالي إمدادات المياه، وربط الوصول إلى هذا النظام الجديد بتقديم تنازلات من قبل أولئك الذين كانوا لا يزالون يحتفظون بحقوق حصرية. وكانت النتيجة حلاً شاملاً وصبوراً وازن بين العدالة والاستدامة والرفاهية على المدى الطويل، لتصبح العين في نهاية المطاف واحدة من أكثر الواحات خضرة في المنطقة.
وتابعت ميرز بوصف كيف وجهت مبادئ مماثلة الشيخ زايد بمجرد توليه سلطة أكبر كحاكم لأبوظبي. فعلى الرغم من امتلاكه السلطة للتحرك من جانب واحد، إلا أنه كان حريصاً على عدم الاعتماد على القوة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. وبدلاً من تأميم شركات النفط، اختار بناء شراكات طويلة الأمد، مدركاً أنه بينما تمتلك أبوظبي الموارد، فإنها تفتقر إلى البنية التحتية والتكنولوجيا والخبرة اللازمة لاستخراجها.
نفس المنطق شكل المفاوضات الحساسة حول الاتحاد عقب إعلان الانسحاب البريطاني عام 1968. وفي اجتماع "السمحة"، توجه الشيخ زايد أولاً إلى دبي -الإمارة الأكثر نفوذاً بين الجيران- فيما وصفته ميرز بـ "استراتيجية التسلسل المدروس".
من خلال إعلان الوحدة بين أبوظبي ودبي كأمر واقع، مع إبقاء حواجز الخروج منخفضة للآخرين، خلق حالة من الطمأنينة والمرونة في آن واحد، مما شجع على مشاركة أوسع. انعكس هذا النهج التدريجي غير القسري أيضاً في الدستور المؤقت، الذي ظل مرناً بشكل متعمد لسنوات، مما سمح باحترام الاستقلالية بينما كانت الوحدة تتجذر تدريجياً.
وكما ذكر نسيبة، فإن قيادة الشيخ زايد كانت راسية في نهاية المطاف ليس في العلاقات الشخصية وحدها، بل في المصالح المشتركة والقيم الأخلاقية والإيمان بأن التعاون يظل الطريق الأضمن للسلام والتقدم.