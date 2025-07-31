نهاية مطاردة دولية: الإمارات تسلم محتالاً خطيراً للهند في قضية عملات مزورة بعد إدانته

يُعتقد أن معين الدين أبا عمر بيري قد عمل لأكثر من عقدين من خلال شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات، التي احتالت على الموردين بملايين الدراهم. لكن امرأة هندية فقدت أموالها في عملية احتيال نفذها، رفضت التراجع وانتصرت في المحكمة.

في الشهر الماضي، أدانت المحكمة الاتحادية الابتدائية في عجمان بيري، وهو وافد هندي يبلغ من العمر 52 عاماً من كارناتاكا، بتهمة الاحتيال على شاهينا شبير، مالكة شركة "بينبال للتجارة"، بمبلغ 37,878 درهم إماراتي باستخدام شيك مزور. وبعد أربعة أيام، تم ترحيل بيري، المطلوب أيضاً في الهند بقضية عملات مزورة، إلى مومباي، منهياً هروبه الطويل من العدالة.

قصة صمود ضد الاحتيال

كانت شركة شاهينا قد زودت شركة "سفن إمارات سبايسز"، وهي شركة واجهة لبيري، بمواد ضيافة في يونيو 2023. وقد أوردت "الخليج تايمز" هذا الاحتيال لأول مرة.

قالت شاهينا لـ "الخليج تايمز": "كنت قد بدأت عملي للتو. كان خسارة ذلك المال ضربة قوية. لكنني لم أكن مستعدة للتخلي عن الأمر. كنت أعلم أنه إذا نظر الأشخاص المناسبون في القضية، فسيتم فعل شيء ما. العديد من الآخرين الذين خسروا أكثر من ذلك بكثير أخبروني أن الأمر لا يستحق المتابعة، وأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة. لكن كان لدي إيمان بهذا البلد ونظامه القانوني. لقد آمنت حقاً بأن الإمارات ستقف إلى جانب من تعرضوا للظلم."

تذكرت شاهينا كيف تلاعب بيري بالنظام: "كان يعرف كيف يستغل النظام. لم تكن أي من الشركات باسمه. كان يستخدم عاطلين عن العمل من الهند كواجهات. لكن عندما قابلني، قدم نفسه على أنه المالك. وهذا ما ساعد في الإمساك به."

نسبت شاهينا الفضل لشرطة عجمان لأخذ شكواها على محمل الجد وتصرفها بسرعة. وقالت: "إذا وصلت القضية إلى هذه المرحلة، فإن الفضل يعود لشرطة عجمان."

وأضافت أن عائلتها كانت أكبر داعم لها: "اليوم، نحن جميعاً فخورون بأننا تابعنا هذا الأمر معاً."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.