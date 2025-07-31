نهاية مطاردة دولية: الإمارات تسلم محتالاً خطيراً للهند في قضية عملات مزورة بعد إدانته

يُعتقد أن معين الدين أبا عمر بيري قد عمل لأكثر من عقدين من خلال شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات، التي احتالت على الموردين بملايين الدراهم. لكن امرأة هندية فقدت أموالها في عملية احتيال نفذها، رفضت التراجع وانتصرت في المحكمة.
في الشهر الماضي، أدانت المحكمة الاتحادية الابتدائية في عجمان بيري، وهو وافد هندي يبلغ من العمر 52 عاماً من كارناتاكا، بتهمة الاحتيال على شاهينا شبير، مالكة شركة "بينبال للتجارة"، بمبلغ 37,878 درهم إماراتي باستخدام شيك مزور. وبعد أربعة أيام، تم ترحيل بيري، المطلوب أيضاً في الهند بقضية عملات مزورة، إلى مومباي، منهياً هروبه الطويل من العدالة.
كانت شركة شاهينا قد زودت شركة "سفن إمارات سبايسز"، وهي شركة واجهة لبيري، بمواد ضيافة في يونيو 2023. وقد أوردت "الخليج تايمز" هذا الاحتيال لأول مرة.
قالت شاهينا لـ "الخليج تايمز": "كنت قد بدأت عملي للتو. كان خسارة ذلك المال ضربة قوية. لكنني لم أكن مستعدة للتخلي عن الأمر. كنت أعلم أنه إذا نظر الأشخاص المناسبون في القضية، فسيتم فعل شيء ما. العديد من الآخرين الذين خسروا أكثر من ذلك بكثير أخبروني أن الأمر لا يستحق المتابعة، وأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة. لكن كان لدي إيمان بهذا البلد ونظامه القانوني. لقد آمنت حقاً بأن الإمارات ستقف إلى جانب من تعرضوا للظلم."
تذكرت شاهينا كيف تلاعب بيري بالنظام: "كان يعرف كيف يستغل النظام. لم تكن أي من الشركات باسمه. كان يستخدم عاطلين عن العمل من الهند كواجهات. لكن عندما قابلني، قدم نفسه على أنه المالك. وهذا ما ساعد في الإمساك به."
نسبت شاهينا الفضل لشرطة عجمان لأخذ شكواها على محمل الجد وتصرفها بسرعة. وقالت: "إذا وصلت القضية إلى هذه المرحلة، فإن الفضل يعود لشرطة عجمان."
وأضافت أن عائلتها كانت أكبر داعم لها: "اليوم، نحن جميعاً فخورون بأننا تابعنا هذا الأمر معاً."
حكمت المحكمة بشاهينا بتعويض قدره 41,878 درهم إماراتي كتعويضات مادية ومعنوية، وحملت بيري وشريكه مسؤولية مشتركة. وقالت: "أشعر بالارتياح. لقد تحققت العدالة. لقد تابعت هذه القضية ليس من أجلي فقط، بل لأظهر لأصحاب الأعمال الصغيرة الآخرين أن الأمر يستحق القتال. كما أنها تبعث برسالة واضحة مفادها أن الاحتيال لن يتم التسامح معه هنا. هذه التجربة عمقت ثقتي بالنظام."
أظهرت التحقيقات التي أجرتها "الخليج تايمز"، مدعومة بشهادات من أصحاب الأعمال المتضررين ووثائق المعاملات، أن نموذج احتيال بيري كان بسيطاً ولكنه فعال. كان يقوم بإنشاء شركات تبدو شرعية مع مساحات مكتبية وتراخيص تجارية، ثم ينتحل صفة موظف. وبمجرد الحصول على البضائع باستخدام شيكات مزورة، يتم إرسال المالكين المزعومين بسرعة خارج البلاد. وفي الوقت نفسه، تُباع البضائع لأطراف ثالثة.
وارتبط بيري بما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة من هذا القبيل، وفقاً لتحقيقاتنا. وتشمل هذه الشركات "رويال جنرال تريدينغ" و"برازا جنرال تريدينغ" و"لايف لاين سيرجيكال تريدينغ" و"سليم إليكتريكال ديفايسز".
وقالت ي.إي.، سيدة أعمال فضلت عدم الكشف عن اسمها الكامل: "لقد خسرت بضائع بقيمة 60 ألف درهم لشركة رويال جنرال تريدينغ في عام 2016. أشعر بالارتياح لرؤية العدالة تتحقق أخيراً."
تم القبض على بيري في أغسطس 2023 وظل في السجن حتى إدانته في 16 يونيو. وفي 20 يونيو، تم تسليمه إلى الهند، حيث يواجه تهماً في قضية رفعتها الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA)، وهي هيئة مكافحة الإرهاب الفيدرالية في الهند. تتضمن القضية تهريب عملات هندية مزورة. وقد صدرت بحقه مذكرة حمراء من قبل الإنتربول في عام 2013.
وفقاً للسلطات الهندية، تتبع مكتب التحقيقات المركزي (CBI)، وهو أعلى وكالة تحقيق في الجرائم في الهند، بيري بمساعدة من شبكة الإنتربول العالمية.1
ورفضت عائلة بيري التعليق على إدانته أو تسليمه.