نهاية الترويج "بالإيحاء": الإمارات تحظر ظهور "الفيب" في محتوى المؤثرين

كشف عدد من المؤثرين المقيمين في الإمارات أنهم يتلقون سيلاً من العروض من شركات الفيب (السجائر الإلكترونية) ومنتجات التدخين. يتم التواصل معهم بشكل متكرر بمقترحات لتقديم المنتجات بأسلوب خفي في محتواهم، مثل حمل جهاز فيب في الفيديوهات أو القصص، أو تضمينه في أي مشهد دون الإعلان الصريح عنه.

وجدد المجلس الإعلامي الإماراتي التأكيد على أن الإعلان المتعلق بالمشروبات الكحولية، المواد المخدرة المحظورة، التبغ، أو التدخين ممنوع منعاً باتاً، سواء كان الترويج مباشراً أو غير مباشر، علنياً أو خفياً. ويشمل ذلك الظهور غير المباشر لمنتجات الفيب في محتوى المؤثرين، بالإضافة إلى إعادة المشاركة أو التضخيم اللاحق من خلال حسابات أخرى.

وأكد المجلس الإعلامي الإماراتي لـ "الخليج تايمز" أن الترويج غير المباشر لمنتجات الفيب من قبل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي يشكل انتهاكاً واضحاً للأنظمة الإعلامية الاتحادية.

غالباً ما تتبع هذه الحملات محتويات ثانوية من حسابات تابعة تعزز الارتباط بين المؤثر والمنتج، مما يخلق سرداً ترويجياً غير مباشر.

وفي رده الحصري، صرح المجلس: "يجب ألا تتضمن الإعلانات الترويج للمشروبات الكحولية، المواد المخدرة المحظورة، التبغ، أو التدخين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مستشهداً بمادة من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم الإعلام.

وشدد المجلس على أن جميع أشكال الإعلان المتعلق بالفيب محظورة، بغض النظر عما إذا كان المنتج يتم الترويج له صراحةً أو يتم عرضه بأسلوب خفي في المحتوى البصري. ويشمل ذلك أي شكل من أشكال التأييد الضمني، أو وضع المنتجات (Product Placement)، أو إعادة مشاركة المحتوى الذي يربط المؤثرين بمنتجات التدخين أو الفيب.

وقال المجلس الإعلامي لـ "الخليج تايمز": "لا يُسمح بالإعلان المتعلق بمنتجات التبغ أو التدخين، بما في ذلك الفيب، بغض النظر عما إذا كان الترويج علنياً أو خفياً".

وقد أطلق المجلس الإعلامي الإماراتي نظاماً إلزامياً لـ "تصريح المُعلن" للأفراد والكيانات التي تنشر محتوى ترويجياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم تصميم هذا النظام لحماية الجمهور من المحتوى المضلل أو الضار ولضمان المساءلة في الممارسات الإعلانية.

يجب على حاملي التصريح:

الامتثال لمعايير المحتوى الإعلامي.

الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة عندما يقتضي القانون ذلك.

يتعين الآن على المؤثرين ومُنشئي المحتوى الذين يشاركون في الأنشطة الترويجية التسجيل والحصول على التصاريح اللازمة قبل نشر أي إعلان عبر المنصات الرقمية.

تتوفر المزيد من التفاصيل حول نظام التصاريح على الموقع الإلكتروني للمجلس.

ويؤكد المجلس الإعلامي الإماراتي من جديد التزامه بالحفاظ على القيم المجتمعية والصحة العامة، مصرحاً: "نحث جميع الإعلاميين والمُبدعين الرقميين على ممارسة المسؤولية الكاملة والشفافية في ممارساتهم الإعلانية".

يأتي هذا الموقف الحازم وسط تدقيق متزايد على ممارسات التسويق للمؤثرين في الإمارات، حيث تشدد السلطات اللوائح المتعلقة بالمحتوى الرقمي وشفافية الإعلانات تماشياً مع الأهداف الوطنية للصحة والسلامة.