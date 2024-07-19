نهاية أغسطس: الوقت المثالي للسفر بتكاليف أقل
إذا كنت متردداً في حجز رحلة هذا الصيف خوفاً من ارتفاع الأسعار، فلم يفت الأوان بعد، يمكنك التخطيط لعطلتك في التواريخ التي تكون فيها الأسعار أقل بشكل ملحوظ خلال فترة الإجازة.
ووفقاً لبحث أجراه موقع السفر "اكسبيديا" Expedia"، من المتوقع أن يكون شهر يوليو هو شهر ذروة السفر، "حيث تكون أيام السفر الأكثر ازدحاماً هي 11 و19 يوليو. ولكن إذا لم تكن قد خططت لقضاء عطلتك، فإن السفر في 27 أو 30 أغسطس قد يكون أفضل عرض."
وتكشف الدراسة أنّ المسافرين الذين يمكنهم تأجيل رحلاتهم حتى أواخر أغسطس يمكنهم التوفير أكثر سواء كانت رحلة ثقافية إلى أوروبا أو مغامرة في آسيا أو إقامة هادئة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
تذاكر الطيران
وأجرت صحيفة خليج تايمز تحليلاً مقارناً لأسعار تذاكر الطيران على مواقع السفر المختلفة، بما في ذلك "سكاي سكانر" و"اكسبيديا" "وإيز" و"ماي تريب"، وسجلت انخفاضاً كبيراً في أسعار تذاكر الطيران خلال نهاية أغسطس.
ووفقاً للتحليل، يبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران ذهاباً وإياباً لدول القوقاز خلال شهر يوليو حوالي 1700 درهم، وهو سعر ثابت حتى الأسبوع الثالث من أغسطس. ومع ذلك، فإن أسعار تذاكر الطيران أقل بنسبة 20 في المائة تقريباً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر المقبل.
وبالمثل، فإنّ متوسط سعر تذكرة الطيران إلى العديد من الوجهات الأوروبية في فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة والسويد يظهر متوسط سعر تذكرة الطيران بقيمة 1000 درهم لسفر في اتجاه واحد. لكن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر أغسطس، ينخفض السعر إلى ما يقرب من 30 في المائة بالنسبة للدول الأوروبية، ويبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران خلال نهاية الشهر حوالي 680 درهماً.
ومع ذلك، يمكن للمرء توفير أموال كبيرة إذا كان يخطط لزيارة عدد قليل من الدول الآسيوية. وبالنظر إلى السفر إلى الهند، فإن متوسط سعر تذكرة الطيران حتى الأسبوع الثالث من أغسطس إلى العديد من القطاعات هو 800 درهم إماراتي للسفر في اتجاه واحد. وفي 28 أغسطس، تبلغ تكلفة تذكرة السفر 430 درهماً إماراتياً لتذكرة الذهاب فقط، أي أقل بنسبة 40 في المائة تقريباً.
الإقامة
وتشير النتائج التي توصلت إليها شركة اكسبيديا إلى أنّ ارتفاع الطلب على الإقامة في شهر يوليو يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يجعله الشهر الأكثر تكلفة للسفر. ومن ناحية أخرى، شهد أواخر شهر أغسطس انخفاضاً في الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
وكشفت النتائج التي توصلت إليها صحيفة خليج تايمز على موقع Booking.com أن تكلفة الإقامة في فئة ثلاث وأربع نجوم في بانكوك لمدة 4 ليالٍ لشخصين بالغين تبلغ حوالي 1100 درهم، وخلال الأسبوع الأخير من الشهر، انخفضت أسعار الفنادق نفسها انخفاضاً كبيراً إلى ما يقرب من 45 في المائة.
وبالمثل، تبلغ تكلفة الإقامة لمدة 3 ليالٍ في جزر المالديف حوالي 3200 درهم إماراتي لفندق 4 نجوم. ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ خلال نهاية شهر أغسطس.
ويبلغ متوسط سعر الإقامة في باكو، أذربيجان لمدة 3 ليال حتى نهاية أغسطس 1300 درهم. تعرض المواقع الإلكترونية أسعاراً مخفضة في 28 و29 و30 أغسطس، حيث تبدأ أسعار الليلة من 120 درهماً فقط في فندق 3 نجوم.
الباقات
قالت وكالات السفر المحلية ومنظمي الرحلات السياحية إن أسعار الباقات انخفضت إلى حد ما خلال نهاية أغسطس بسبب عوامل عدة.
وقال "مير وسيم راجا"، مدير شركة كلداري لخدمات السفر الدولية: "نهاية أغسطس هي الفترة التي تعود فيها العديد من العائلات التي كانت في إجازة إلى الإمارات ، وتكلفة تذكرة العودة أعلى قليلاً وليست مثل تكلفة الرحلة "من الإمارات إلى أي مكان آخر". هناك عامل آخر وهو أن العديد من السكان يستعدون للعام الدراسي ولا يسافرون، مما يقلل من تكلفة الإقامة".
وأضاف رجا: "ومع ذلك، ينبغي للمرء أن يضع في اعتباره أنه يمكن للمسافرين الاستفادة من خصومات كبيرة إذا قاموا بحجز باقة في أقرب وقت ممكن. لا ينبغي عليهم انتظار حجوزات اللحظة الأخيرة. يمكن للمقيمين الاستفادة من التوفير الكبير المتاح".