نهاية أغسطس: الوقت المثالي للسفر بتكاليف أقل

وأجرت صحيفة خليج تايمز تحليلاً مقارناً لأسعار تذاكر الطيران على مواقع السفر المختلفة، بما في ذلك "سكاي سكانر" و"اكسبيديا" "وإيز" و"ماي تريب"، وسجلت انخفاضاً كبيراً في أسعار تذاكر الطيران خلال نهاية أغسطس.

ووفقاً للتحليل، يبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران ذهاباً وإياباً لدول القوقاز خلال شهر يوليو حوالي 1700 درهم، وهو سعر ثابت حتى الأسبوع الثالث من أغسطس. ومع ذلك، فإن أسعار تذاكر الطيران أقل بنسبة 20 في المائة تقريباً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر المقبل.

وبالمثل، فإنّ متوسط سعر تذكرة الطيران إلى العديد من الوجهات الأوروبية في فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة والسويد يظهر متوسط سعر تذكرة الطيران بقيمة 1000 درهم لسفر في اتجاه واحد. لكن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر أغسطس، ينخفض السعر إلى ما يقرب من 30 في المائة بالنسبة للدول الأوروبية، ويبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران خلال نهاية الشهر حوالي 680 درهماً.

ومع ذلك، يمكن للمرء توفير أموال كبيرة إذا كان يخطط لزيارة عدد قليل من الدول الآسيوية. وبالنظر إلى السفر إلى الهند، فإن متوسط سعر تذكرة الطيران حتى الأسبوع الثالث من أغسطس إلى العديد من القطاعات هو 800 درهم إماراتي للسفر في اتجاه واحد. وفي 28 أغسطس، تبلغ تكلفة تذكرة السفر 430 درهماً إماراتياً لتذكرة الذهاب فقط، أي أقل بنسبة 40 في المائة تقريباً.