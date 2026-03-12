"نمو فوق التحدي".. قطاعات الأعمال في الإمارات تواصل نشاطها الاعتيادي

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم الخميس إن الشركات في جميع أنحاء الإمارات تواصل العمل والحفاظ على النشاط الاقتصادي الرئيسي على الرغم من التطورات الإقليمية الحالية، مع لعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي للبلاد’.
يأتي هذا البيان في الوقت الذي أدت فيه هجمات إيران’ الصاروخية والطائرات بدون طيار التي استهدفت دول الخليج في الأسابيع الأخيرة إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
قالت الوزارة إن الشركات في جميع القطاعات تحافظ على الخدمات، وتنفذ المشاريع، وتدعم نشاط البناء، وتحافظ على سلاسل التوريد تعمل في جميع أنحاء البلاد. وتواصل الشركات العمل والحفاظ على النشاط التجاري المنتظم، مدعومة بأنظمة عمل مرنة تساعد على ضمان استمرارية الخدمات.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن الشركات تعتمد أيضًا حلولًا رقمية وتكنولوجية لتحسين الكفاءة وتقديم الخدمات.
تدعم مجموعة من تصاريح العمل المتاحة في الإمارات مرونة سوق العمل وتساعد الشركات على مواصلة عملياتها.
وتشمل هذه التصاريح تصريح العمل المؤقت، الذي يسمح للعامل بالعمل لدى منشأة لفترة محددة لإنجاز عمل مؤقت، وتصريح عمل المهمة، الذي يصدر لمهمة أو مشروع قصير الأجل.
تشمل الخيارات الأخرى تصريح العمل بدوام جزئي، الذي يمكّن العامل من العمل لدى أكثر من صاحب عمل لساعات أقل من الدوام الكامل، وتصريح العمل المرن، الذي يسمح بالعمل بالساعة أو على أساس المشروع عبر منشآت متعددة دون عقد دائم مع صاحب عمل واحد، وتصريح العمل للمقيمين برعاية أسرهم، الذي يمكّن المقيمين برعاية أسرهم من العمل في القطاع الخاص.
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن سوق العمل في الإمارات يواصل إظهار الاستقرار على الرغم من التطورات الإقليمية الحالية.
وأضافت الوزارة أن البنية التحتية الرقمية للبلاد’ تدعم أيضًا عمليات سوق العمل من خلال السماح لأصحاب العمل والموظفين بإتمام المعاملات عبر المنصات الحكومية.
كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بزيارات ميدانية لأماكن العمل وسكن العمال في جميع أنحاء الإمارات لضمان امتثال المنشآت لمعايير السلامة.
خلال هذه الزيارات، يقوم المسؤولون برفع الوعي بين مشرفي المواقع، ومشرفي السكن، والعمال حول الخطوات الواجب اتباعها استجابة للتنبيهات الصادرة عن السلطات المختصة.
تظهر بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الأخيرة أن سوق العمل في الإمارات سجل نموًا قويًا بين عامي 2021 و 2025.
نمَت القوى العاملة بنسبة 101.76 في المائة، وزادت العمالة الماهرة بنسبة 49.92 في المائة، وارتفع عدد الشركات العاملة في السوق بنسبة 45.76 في المائة.
كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية في عام 2025، بما في ذلك نمو التوظيف، ومعدل التوظيف، وساعات العمل، وانخفاض النزاعات العمالية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، وتوافر الخبرة الدولية، ونمو القوى العاملة.