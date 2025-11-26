نمو سكان الإمارات يُقرّب العرض والطلب من التوازن ويُجمّد نمو الرواتب

وفقًا لموقع worldometers، ارتفع عدد سكان الإمارات إلى 11.47 مليون في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 11.02 مليون العام الماضي. وبالمثل، بلغ عدد سكان دبي أربعة ملايين في أبريل من هذا العام، ووصل إلى 4.04 مليون هذا الشهر، مما جعل الإمارات سوقًا لصاحب العمل بدلًا من الموظف بسبب فائض العرض.