"نملة الشارقة".. اكتشاف جديد يثري التنوع البيولوجي الإماراتي

أعلنت الشارقة عن اكتشاف نوع جديد ونادر من النمل في وادي شيص. تم توثيقه رسميًا تحت الاسم العلمي Carebara Sharjahensis - نملة الشارقة، وتم الاكتشاف من قبل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة (EPAA) من خلال مركز الحياة البرية في الذيد.

خصائص فريدة

تحمل Carebara Sharjahensis تشابهًا جزئيًا مع نوع مسجل في زيمبابوي، لكنها تظهر ميزات تشريحية مميزة. الأبرز هو أن النملة لديها قرون جانبية متطورة على كلا الجانبين من الرأس، مصحوبة بشعيرات حسية دقيقة.

كما تتميز النملة بلون أصفر موحد وعدة خصائص هيكلية دقيقة في الرأس والصدر، وفقًا لدراسة الدكتور مصطفى شرف من مركز الحياة البرية في الذيد التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

تم العثور على عينة واحدة فقط من النوع الجديد، المصنفة كنملة 'جندي'، على الرغم من الزيارات المتكررة للموقع. تشير هذه الندرة إلى أن النوع يعيش في موائل دقيقة متخصصة للغاية ويميل إلى نمط حياة تحت الأرض، مما يجعله من الصعب جدًا اكتشافه.

يمثل هذا الاكتشاف أيضًا أول سجل موثق لجنس Carebara في الإمارات العربية المتحدة وثالث نوع معروف فقط من هذا الجنس في شبه الجزيرة العربية.

تؤكد هذه الخصائص أن النوع المكتشف حديثًا يظهر تفردًا واضحًا، مما يجعله إضافة مهمة إلى ثراء المنطقة البيولوجي.