نمط الحياة المكتبي على وتأثيره آلام الظهر في الإمارات

وأشارت "إلزا أوفسيانيكوفا"، مديرة فئة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في لوجيتك، إلى أن "التعديلات البسيطة تشكل بداية جيدة لتحسين بيئة العمل، ولكن من الضروري تقييم ما إذا كانت أماكن العمل القديمة بحاجة إلى ترقية. فوضعيات الجلوس غير الصحيحة أو الانحناءات يمكن أن تؤدي إلى التعب وآلام الظهر وتشنجات البطن، فضلاً عن مشاكل الجهاز الهضمي وجلطات الدم. كما أن الإضاءة الضعيفة أو وضع شاشات الكمبيوتر بشكل غير صحيح قد تكون مسؤولة أيضاً عن إجهاد العين والصداع والغثيان".