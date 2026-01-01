"نكهة شعبية وإطلالة عالمية".. شاي الكرك ينافس في ليلة رأسِ السنة بدبي

مع انخفاض درجة الحرارة وتحول الهواء إلى برودة حادة في ليلة رأس السنة، تحول الخليج التجاري إلى نهر بطيء الحركة من الناس المتجهين نحو وسط مدينة دبي، وأعينهم مثبتة على أفق برج خليفة والهواتف بدأت بالفعل في التسخين في جيوبهم.
قبل الألعاب النارية جاء الانتظار، وقبل الانتظار جاء الشاي.
بحلول الساعة 10:40 مساءً، كانت المقاهي وشاحنات الطعام ومحلات السوبر ماركت على طول امتداد الخليج التجاري تقوم بأعمال نشطة، تبيع شاي الكرك والسندويشات والسمبوسة والفشار لآلاف الأشخاص الذين يستعدون لساعات على الأرصفة.
في مقهى هبا، الذي يعمل من شاحنة طعام متوقفة في ساحة مفتوحة، كان المشهد شبه احتفالي بحد ذاته. ارتفع البخار من الأكواب الورقية بينما تجمع الزبائن حول العداد، يفركون أيديهم ضد البرد وينادون الطلبات.
قال شاب هندي ممسكًا بكوب من الكرك بينما كانت مجموعته تستعد للمشي نحو وسط المدينة: 'هذا الطقس يجعل الشاي غير قابل للتفاوض. سنقف لساعات. هذا هو الوقود.'
على بعد بضع مئات من الأمتار على الطريق، كان مطعم Second Home بالفعل في أوج نشاطه. استخدم الموظفون الميكروفونات للإعلان عن الشاي والبرياني والسندويشات، متوقفين المارة الذين كانوا بالفعل في طريقهم إلى برج خليفة.
على طاولة، كانت الغلايات تصدر صوت الهسهسة والأكواب تصطف بسرعة متتالية. قال المالك إن الليلة تتشكل لتكون واحدة من أكثر الليالي ازدحامًا في السنة.
“بتقدير متحفظ، سنبيع على الأقل 1000 كوب من الشاي الليلة”، قال مشيرًا إلى تدفق الزبائن المستمر. “الناس يريدون شيئًا ساخنًا قبل أن يغادروا وسيعودون بعد الألعاب النارية أيضًا. هذا هو الوقت الذي يصل فيه إلى الذروة.”
عبر الطريق من محطة مترو بيزنس باي، أخذ سوبرماركت سيفستواي الأمور خطوة أبعد. رجل يرتدي قبعة سوداء وقف خلف عربة تسوق مكدسة بأكياس الفشار، محاطًا بترمسات الشاي وصواني الساموسا والكاشودي، يملأ الأكواب بسرعة كما يتم التقاطها.
مع تزايد الحشد، نادى الموظفون على خيارات الوجبات الخفيفة مرارًا، مما جذب المارة الذين لم يخططوا للتوقف ولكنهم فعلوا ذلك على أي حال.
“نحن بحاجة إلى هذا”، قالت امرأة مصرية تشتري الشاي والوجبات الخفيفة لعائلتها. “ستكون ليلة طويلة. الشاي يبقيك دافئًا ومستيقظًا.”
قال أصحاب المتاجر إن التوقيت هو كل شيء.
“يأتي الناس قبل الألعاب النارية، لكن الاندفاع الحقيقي يكون بعد ذلك”، قال موظف من Second Home. “بمجرد انتهاء العرض، يعود الآلاف سيرًا على الأقدام. بين الساعة 1 و2 صباحًا؛ هذا هو نافذتنا الحقيقية.”