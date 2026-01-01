"نكهة شعبية وإطلالة عالمية".. شاي الكرك ينافس في ليلة رأسِ السنة بدبي

“بتقدير متحفظ، سنبيع على الأقل 1000 كوب من الشاي الليلة”، قال مشيرًا إلى تدفق الزبائن المستمر. “الناس يريدون شيئًا ساخنًا قبل أن يغادروا وسيعودون بعد الألعاب النارية أيضًا. هذا هو الوقت الذي يصل فيه إلى الذروة.”