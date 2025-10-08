«نكهة العطاء» في دبي تطعم الأطفال حول العالم

ابتداءً من الأسبوع المقبل، يمكن لوجبتك في أحد مطاعم دبي أن تُسهم في تقديم وجبة مدرسية لطفل محتاج حول العالم، ضمن حملة سنوية لجمع التبرعات تهدف إلى توفير وجبات صحية ومغذية للأطفال الأكثر ضعفاً في عدة بلدان. وستنطلق الحملة في دبي في 16 أكتوبر تحت عنوان «نكهة العطاء» التي تنظمها مؤسسة دبي العطاء، لتوحّد بين قطاع المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات والمجتمع الأوسع ضمن مبادرة وطنية شاملة.

وتمتد الحملة حتى 16 نوفمبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء، حيث تدعو المطاعم والمقاهي والعلامات التجارية الغذائية في الدولة إلى تخصيص جزء من عائداتها لصالح برامج التغذية المدرسية العالمية التابعة لمؤسسة دبي العطاء. وسيُموِّل كل درهم يتم جمعه خلال الحملة وجبة مدرسية مغذية لطفل محتاج.

وقالت أمل الرضا، مديرة الشراكات في مؤسسة دبي العطاء:

«لا يجب أن يضطر أي طفل للاختيار بين الطعام والتعليم. فالوجبة المدرسية ليست مجرد غذاء، بل هي وعد بالتركيز والكرامة وفرصة للنمو. عندما يحصل الأطفال على الغذاء الكافي، يمكنهم التعلم والتطور وبناء مستقبل أكثر إشراقاً».

وأضافت أمل أن مؤسسة دبي العطاء «تعتز بعمق» بمشاركة المطاعم والمصنعين والعلامات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات الذين بادروا للمساهمة في هذه المبادرة، داعية جميع أفراد مجتمع الإمارات إلى دعمها. وقالت: «من خلال تناول الطعام في المطاعم المشاركة أو شراء منتجات من العلامات الداعمة، أنتم تعززون جهودنا لتوفير وجبات مدرسية للأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة إليها».

آليات المساهمة

يمكن للمطاعم والمقاهي المشاركة في المبادرة بطرق متعددة، منها التبرع بعائدات أطباق محددة أو تخصيص نسبة مئوية من إجمالي المبيعات. كما يُشجع روّاد المطاعم على المساهمة بمجرد تناولهم الطعام في هذه الأماكن، وهم على يقين أن كل وجبة يشترونها تساعد بشكل مباشر في تحسين مستقبل طفل.

وعلى الصعيد العالمي، يحضر أكثر من 73 مليون طفل في المدارس الابتدائية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى مدارسهم وهم يعانون الجوع، وهي مشكلة تؤثر سلباً في التعلم والنمو. وتوفر برامج التغذية المدرسية لمؤسسة دبي العطاء حلاً مثبتاً لهذه المشكلة، إذ تُسهم في زيادة نسب الحضور، وتحسين الأداء الأكاديمي، وتشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس.

وتبني حملة عام 2025 على النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، والتي شهدت مشاركة ما يقرب من 50 علامة تجارية. ومن بين الشركاء المؤكدين لهذا العام: البيروتي، أمريكانا فودز، بيكري، بورو بلانكو، مطعم خَدَك، مايسترو بيتزا، ماينس إيتين، ريْزن كافيه والمخبز الحِرفي، جميع مطاعم مجموعة تاشاس، ذا ماين، منتجع ثايت بالم دبي بيتش، وتريو كافيه، مع توقع انضمام مزيد من الشركاء خلال فترة الحملة.

وقالت ريتا نصّار، رئيسة الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في الخليج ومصر لدى «أمريكانا فودز»:

«في اليوم العالمي للغذاء، نتذكر أن الحصول على الطعام حق أساسي ومسؤولية مشتركة. وتعبّر هذه المبادرة عن التزامنا المستمر بدعم الأمن الغذائي في المنطقة».

من جانبها، أوضحت نتاشا سيديريس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «تاشاس»، أن الحملة «ذات مغزى خاص» لفريقها قائلة: «نؤمن بأهمية رد الجميل للمجتمعات التي تحتضننا، وتتيح لنا هذه المبادرة فرصة ليتشارك ضيوفنا هذا الهدف. نحن نبرهن من خلال هذا التعاون أن تناول الطعام يمكن أن يكون تجربة فاخرة وقوة دافعة لفعل الخير».

وتُعد حملة «نكهة العطاء» جزءاً من الجهود الأشمل لمؤسسة دبي العطاء الرامية إلى ضمان تعليم شامل وعالي الجودة للجميع بحلول عام 2030. وقد وصلت المؤسسة منذ تأسيسها في عام 2007 إلى أكثر من 116 مليون مستفيد في 60 دولة نامية. وتشكل برامج التغذية المدرسية جزءاً من نهج متكامل يشمل أيضاً مبادرات إزالة الديدان، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة (WASH) لضمان بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال حول العالم.