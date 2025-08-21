نقلة قانونية نوعية : محكمة أبوظبي للأسرة تتبنى نظاماً عالمياً للزواج والطلاق بلا نزاع

في عصر يُعتبر فيه الوقت جوهريًا، أصبحت محكمة أبوظبي المدنية للأسرة وجهة عالمية لإجراءات الزواج المدني والطلاق بلا نزاع، بالإضافة إلى معالجة الوصايا والميراث. وشرح هشام الرفاعي، وهو محامٍ وخبير قانوني إماراتي، لصحيفة "خليج تايمز" عمليات المحكمة ذات الحجم الكبير، وخدماتها المتاحة، والعوامل الكامنة وراء صعود مكانتها بين المواطنين العالميين.

وأكد بايرون جيمس، وهو محامٍ أجنبي في المحكمة، على "الحجم الهائل والاتساق" في قضاياها، واصفًا حضوره بنفسه "ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، وبشكل شبه مستمر منذ إنشائها".

إجراءات زواج سهلة

قال الرفاعي: "حتى الآن، تلقت المحكمة حوالي 48,000 طلب، تم الانتهاء من 43,000 منها". في المتوسط، تستقبل المحكمة 80 طلبًا يوميًا - حوالي 80 زوجًا في اليوم.

وأضاف: "يأتي معظمهم من أماكن حيث الزواج المدني متاح فقط لغير المسلمين، والعديد من الطلبات يُقدّمها سياح يسافرون خصيصًا إلى أبوظبي للزواج".

وأشار إلى أن الإجراءات بسيطة. يدفع المتقدمون 300 درهم وعادة ما يحصلون على موعد في غضون أسبوعين. تتوفر أيضًا خدمة سريعة في نفس اليوم مقابل 2500 درهم، والتي يمكن للأزواج طلبها مباشرة في المحكمة. وأوضح: "لا تتطلب المحكمة وثائق حالة اجتماعية معقدة مثل المحاكم المدنية الأخرى حول العالم. يحتاج العروس والعريس فقط إلى التصريح بأنهما غير متزوجين".

حفلات الزفاف شاملة وتُقدم بلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية، والإسبانية، والصينية، والروسية، والعبرية، مما يسمح للأزواج بتلاوة الوعود بلغتهم الخاصة. وتقدم المحكمة أيضًا خدمات غير قضائية مثل التصوير الفوتوغرافي للزفاف. يمكن توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج باستخدام قوالب جاهزة مقابل 700 درهم، مما يلغي الحاجة إلى توظيف محامٍ.

أضاف أن الخيار السريع يزداد شعبية، حيث يختاره 20% من الأزواج. ولتسهيل الأمر، قدمت المحكمة خطة تقسيط لمدة 12 شهرًا بدون فوائد. يختار العديد من الأزواج هذه الخدمة لتأمين تواريخ رمزية: "كان عيد الحب هو الأكثر شعبية، حيث تم تقديم 120 طلبًا في 14 فبراير، إلى جانب تواريخ مثل 8 أغسطس، 4 أبريل، بالإضافة إلى رأس السنة وعيد الميلاد،" كما أشار الرفاعي.

الطلاق: سريع، بلا خطأ، وعادل

اكتسبت محكمة الأسرة في أبوظبي أيضًا شهرة بسبب نظام الطلاق المبسط. وأوضح الرفاعي: "يمكن لأي شخص التقديم، حتى لو لم يكن مقيمًا، طالما لديه روابط بأبوظبي - مثل عقار مستأجر، أو روابط بالشركة، أو إذا تزوج هنا ولكن يعيش الآن في مكان آخر". يمكن تسوية القضايا في جلسة واحدة أو في غضون 30 يومًا: "هذا هو أسرع طلاق في العالم".

هذه الكفاءة ممكنة لأن الطلاق يُعالج على أساس "بلا خطأ"، حيث لا يُطلب من أي من الطرفين إثبات وجود تجاوزات. "يتمتع كل من الرجال والنساء بحقوق متساوية للتقديم". على عكس القوانين التقليدية التي يجب أن تقدم فيها المرأة دليلًا على عدم كفاءة الزوج، مثل سوء المعاملة، أو عدم المسؤولية المالية، أو الخلل الجنسي، "هنا العملية مباشرة".

وتبلغ تكلفة تقديم قضية طلاق في محكمة الأسرة المدنية 5,000 درهم.

بشكل افتراضي، تُمنح الحضانة المشتركة لكلا الوالدين. وقال: "على عكس المحكمة التقليدية حيث تكون الحضانة للأم حتى سن 12 عامًا ثم تُنقل إلى الأب، هنا يمكنهم المشاركة في تربية الأبناء من اليوم الأول".

تُحسب التسويات المالية على أساس معادلة تمنح الزوجة 20-25% من ثروة الزوج، مضروبة في عدد سنوات الزواج. وأشار الرفاعي: "إنها مشابهة لمفهوم نهاية الخدمة".

وأشار جيمس إلى أن بعض العائلات قد لا تزال تفضل محاكم الأحوال الشخصية التقليدية اعتمادًا على أولوياتها. "قد يستمر بعض الأزواج في تفضيل محاكم الأحوال الشخصية لأنها تعكس تقاليدهم وتوفر نتائج تتوافق مع توقعاتهم الثقافية والوطنية.

"على سبيل المثال، قد يفضل الزوج الإجراءات بموجب قانون الأحوال الشخصية لبلده إذا كان يرغب في تجنب معادلة المحكمة المدنية للنفقة الزوجية، والتي تُحدد بما لا يقل عن 25% من دخل الشهر الأخير مضروبًا في عدد سنوات الزواج - والأوامر المالية الأخرى المتاحة في المحكمة، مثل الدفع الإجمالي لمبدأ "المشاركة". وبالمثل، قد تفضل الأم محاكم الأحوال الشخصية حيث تُحدد الحضانة بشكل مختلف عن نموذج الحضانة المشتركة الذي يُطبق في المحكمة المدنية،" كما قال.

في النهاية، الأمر يتعلق بالقيم والأولويات، كما أشار جيمس. غالبًا ما يوفر النظام المدني تقاسمًا متساويًا للأصول في الزيجات الطويلة، إلى جانب نهج منظم للنفقة والحضانة، بينما تتبع محاكم الأحوال الشخصية قواعد تقاليدها القانونية.

وأضاف: "تكمن قوة الإمارات العظمى في تقديم كلا الخيارين، مما يمنح العائلات حرية اختيار الإطار الذي يناسب ظروفهم ومعتقداتهم".

واستشهد بمطالبة طلاق قياسية بقيمة مليار درهم تم تقديمها الشهر الماضي - وهي أعلى قيمة في الخليج. وقال: "كان لدى الزوجين ثروة كبيرة، بما في ذلك الأسهم، والأصول، والشركات، وكانا متزوجين لفترة طويلة. ولهذا السبب اعتبر الرقم الضخم مشروعًا".

وأكد جيمس، الذي يشارك في هذه القضية: "لا تزال قضية الطلاق بمليار درهم جارية وفي مرحلة مبكرة نسبيًا من الإجراءات. بينما لا يمكنني الكشف عن التفاصيل، فإن ما هو رائع هو أنه يمكن الآن مقاضاة مثل هذه القضية محليًا في أبوظبي، في حين أن ذلك لم يكن ممكنًا قبل فترة قصيرة".

جاذبية عالمية

أصبحت المحكمة نقطة جذب للأزواج من جميع أنحاء العالم. وقال الرفاعي إن الأزواج من ذوي الأديان المختلفة من لبنان، على سبيل المثال، الذين كانوا يسافرون سابقًا إلى قبرص أو تركيا، يجدون الآن أنه من الأسهل الزواج في أبوظبي.

حتى في الأماكن التي يوجد فيها زواج مدني، غالبًا ما يتوجه الأزواج من بلدان مختلفة إلى أبوظبي لتجنب العقبات البيروقراطية. "إنهم يرون في أبوظبي مكسبًا مزدوجًا - عملية قانونية أسهل بالإضافة إلى عطلة".

وشرح جيمس الارتفاع في الطلب: "التفسير بسيط للغاية: كفاءة ومكانة محكمة أبوظبي المدنية للأسرة استثنائيتان. إنها تقدم خدمة رائعة للعملاء، مع إجراءات سريعة وذات جودة عالية. لقد اعتاد الناس في الإمارات على التميز والنتائج التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهذه المحكمة تقدم ذلك باستمرار. عند مقارنتها بالمحاكم حول العالم، من الرائع حقًا رؤية مؤسسة حديثة تنشئ نفسها كقائدة في المجال بهذه السرعة".

وأوضح أيضًا أن المسلمين والمقيمين من البلدان الإسلامية مؤهلون. "الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عامًا فقط، على عكس 21 عامًا في المحاكم المدنية الأخرى. كل ما يحتاجون إليه هو جواز سفرهم والتصريح بأنهم غير متزوجين. الإقامة ليست مطلوبة، وهذا هو السبب في أنها تحظى بشعبية كبيرة بين السياح".

وأضاف جيمس أن الخيار بين المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية هو بحد ذاته قوة رئيسية للنظام الإماراتي. "لا تُحدد اختصاص المحكمة بالدين بل بالجنسية. ويمتد اختصاصها الشخصي إلى جميع الرعايا الأجانب، المعروفين باسم 'أجانب'، سواء كانوا مسلمين أم لا، باستثناء أولئك من البلدان التي تُطبق فيها الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية. بالنسبة لهؤلاء الرعايا، يظل قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم ساريًا.

"هذا النهج يوفر الوضوح والاختيار، وأعتقد أنه يعكس الشمولية والروح التقدمية لدولة الإمارات. بعض العائلات ستستمر بشكل طبيعي في تفضيل المحاكم الشرعية، التي تظل تحظى باحترام كبير، بينما سيجد آخرون في المحكمة المدنية بديلاً جذابًا، وحقيقة وجود هذا الخيار الآن هو بحد ذاته تقدم رائع،" كما قال.

الوصايا والميراث

بالإضافة إلى الزواج والطلاق، قامت المحكمة بمعالجة 17,000 وصية حتى الآن مقابل "رسوم معقولة جدًا تبلغ 1,000 درهم". تُقدم الطلبات عبر الإنترنت، وتُعقد الجلسات افتراضيًا عبر "زووم"، مما يوفر على المتقدمين الحضور شخصيًا.

كما تُعالج قضايا الميراث بسرعة. وأوضح الرفاعي: "في محكمة الأسرة بأبوظبي، تحصل الزوجة على 50% من ثروة الزوج المتوفى، ويتم تقسيم الـ 50% المتبقية بالتساوي بين الأبناء والبنات".

يمكن لأي شخص لديه روابط بأبوظبي، مثل الإقامة، أو الأصول، أو وصية تم تقديمها محليًا، التقديم.