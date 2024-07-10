نقص فيتامين "د" يهدد الصحة النفسية والجسدية
مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد خلال فصل الصيف ترتفع معه مستويات نقص فيتامين "د". حيث أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، يقضي السكان المزيد من الوقت في الداخل للهروب من الحرارة الشديدة. وفي حين أن هذا ضروري للسلامة، فإنه يمثل تحدياً في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين "د" الذي يتم الحصول عليه بشكل أساسي من خلال التعرض لأشعة الشمس.
أفاد "ر.ك"، وهو شاب يمني يبلغ من العمر 27 عاماً، أنه يشعر بتدهور متزايد في الحالة المزاجية، وتظهر عليه أعراض تدل على الاكتئاب. كما اشتكى من التعب الشديد المستمر لعدة أشهر. وبعد التقييم السريري في مستشفى "جامعة ثومبي"، كشفت الاختبارات عن مستويات منخفضة للغاية من فيتامين "د"، مع تركيز مصل يبلغ 7 نانوجرام/مل (النطاق الطبيعي يعتبر عادة أعلى من 20 نانوجرام/مل).
وتم وصف نظام علاجي مكثف من فيتامين "د" له، وبدأ في تناول مكملات فيتامين "د" عن طريق الفم بجرعة قدرها 50000 وحدة أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر.
وبعد الانتهاء من دورة المكملات الغذائية التي استمرت ثلاثة أشهر، تم إعادة تقييم مستويات فيتامين د لديه. وكشف اختبار الدم عن تحسن كبير، حيث تجاوزت مستويات فيتامين د 20 نانوجرام/مل، مما يشير إلى استجابة ناجحة للعلاج.
العمل لساعات طويلة في المكتب
سارة التي تبلغ من العمر 32 عاماً والمقيمة في دبي، تعمل لساعات طويلة في مكتب مع الحد الأدنى من التعرض لأشعة الشمس وتجنب الخروج خلال حرارة الصيف الشديدة. انتهى بها الأمر بقضاء عطلات نهاية الأسبوع في الداخل. نظامها الغذائي متوازن نسبياً لكنها تتجنب منتجات الألبان بسبب عدم تحمل اللاكتوز.
زارت المستشفى الدولي الحديث بدبي في يوليو/تموز، وكانت تشكو من التعب المستمر وآلام في العضلات وفي العظام في بعض الأحيان. وذكرت أيضاً أنها شعرت بمزيد من الاكتئاب خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبعد الفحص، بدت سارة شاحبة وكان لديها ألم خفيف في أسفل الظهر والفخذين. كشفت اختبارات الدم عن مستوى فيتامين "د" حيث بلغ 15 نانوجرام/مل، والذي يعتبر ناقصاً (النطاق الطبيعي: 30-100 نانوجرام/مل).
تم إعطاؤها مكملات فيتامين "د" عن طريق الفم بمقدار 2000 وحدة يومياً لمدة ثلاثة أشهر مع تعديلات غذائية لزيادة تناول الأطعمة المدعمة والأسماك الدهنية. كما نُصحت بقضاء 15-20 دقيقة في الخارج في الصباح الباكر لثلاث مرات في الأسبوع.
وبعد ثلاثة أشهر، تحسنت مستويات فيتامين "د" لديها إلى 35 نانوغرام/مل. وأفادت بتحسن كبير في أعراضها بما في ذلك انخفاض التعب وألم العضلات.
وقالت الدكتورة غادة بدري، أخصائية الطب الباطني بمستشفى جامعة ثومبي، إن كمية فيتامين "د" التي يمكن أن يصنعها الجلد بشكل طبيعي محدودة بسبب انخفاض التعرض للخارج وبسبب قلة التعرض لأشعة الشمس في الصيف، وقد يرتفع نقص فيتامين "د" بشكل غير مناسب. ويقول الأطباء إن العديد من السكان يختارون البقاء في منازلهم هرباً من الحرارة الشديدة وحروق الشمس المحتملة، مما يقلل عن غير قصد من مقدار الوقت الذي يقضونه في الشمس.
توازن مستويات فيتامين "د"
يوصي الأطباء السكان بتعريض أنفسهم لأشعة الشمس لموازنة مستويات فيتامين "د" لديهم. وقالت الدكتورة نجوى خليل عكاشة، أخصائية الطب الباطني والغدد الصماء في المستشفى الدولي الحديث بدبي، إن الأوقات الأكثر أماناً للمقيمين للتعرض لأشعة الشمس هي في الصباح الباكر (قبل الساعة 10 صباحاً) وفي وقت متأخر بعد الظهر (بعد الساعة 4 مساءً). وقالت الدكتورة عكاشة: "خلال هذه الأوقات، تكون أشعة الشمس غير مضرة مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة وتلف الجلد".
بصرف النظر عن التعرض لأشعة الشمس، هناك عدد قليل من المصادر الغذائية الطبيعية لفيتامين "د".
وقالت الدكتورة جايا جيثا، أخصائية الطب الباطني في مستشفى زليخة دبي: "تشمل المصادر الطبيعية لفيتامين "د"، في غير أشعة الشمس، الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل) وصفار البيض والأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب وأنواع معينة من الفطر وزيت كبد سمك القد".
المكملات
إذا كانت مستويات فيتامين "د" أقل، فقد يكون من الصعب الحصول عليه من النظام الغذائي وحده، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل أو يعيشون في ظروف محدودة التعرض للخارج. وقال الدكتور البدري: "بسبب هذه العوامل، نوصي باستخدام مكملات فيتامين "د" عن طريق الفم للاحتياج اليومي، والذي يتراوح عادة من 800 إلى 1000 وحدة دولية (IU)، و 400 وحدة دولية للأطفال".
"توصف هذه الجرعة لكل من الرجال والنساء، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل العمر والتعرض لأشعة الشمس والمدخول الغذائي. وأضاف الطبيب: "بالنسبة للأفراد الذين لديهم تعرض محدود لأشعة الشمس أو المعرضين لخطر النقص مثل كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة، تصبح المكملات الغذائية ذات أهمية خاصة للحفاظ على مستويات فيتامين "د" المثلى".
أعراض النقص
ووفقاً للدكتورة عكاشة، يجب على السكان أن يكونوا على دراية بالأعراض التالية التي قد تشير إلى نقص فيتامين "د":
تعب
آلام العظام
ضعف العضلات أو التشنجات أو الأوجاع
تغيرات المزاج، مثل الاكتئاب
الالتهابات أو الأمراض المتكررة
تساقط الشعر