نقص فيتامين "د" يهدد الصحة النفسية والجسدية

مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد خلال فصل الصيف ترتفع معه مستويات نقص فيتامين "د". حيث أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، يقضي السكان المزيد من الوقت في الداخل للهروب من الحرارة الشديدة. وفي حين أن هذا ضروري للسلامة، فإنه يمثل تحدياً في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين "د" الذي يتم الحصول عليه بشكل أساسي من خلال التعرض لأشعة الشمس.