نفوق أسماك في قناة أبوظبي لازدهار الطحالب.. و إجراءات سلامة عاجلة

عُثر على عدد كبير من الأسماك النافقة في قناة أبوظبي، وأفادت هيئة البيئة في الإمارة يوم الثلاثاء، الأول من ديسمبر، بأنها طمأنت الجمهور بأن إجراءات السلامة قد تم اتخاذها عقب الحادث.

موضحة سبب النفوق، قالت هيئة البيئة – أبوظبي إن الاختبارات الأولية أظهرت أن الأمر مرتبط بظاهرة ازدهار الطحالب في المنطقة، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين المذاب نتيجة ضعف حركة المياه.

وأضافت الهيئة أن الأسماك النافقة تم العثور عليها في قناة المزون. وقد اتُخذت إجراءات سريعة للتعامل مع الوضع وتجنب أي خطر على الجمهور، بما في ذلك جمع الأسماك النافقة ونقلها والتخلص منها بشكل آمن.

تم أيضًا جمع عينات من المياه والأسماك لإجراء اختبارات بينما تواصل السلطات مراقبة الوضع في القناة لتحديد الأسباب الدقيقة، كما أوضحت الهيئة.

تجري حاليًا عملية تقييم فني شاملة من قبل الهيئة التي ذكرت أن المستجدات حول الحادث سيتم الإعلان عنها بمجرد اكتمال التحليل الإضافي وتوفر نتائج الاختبارات.

حادث مشابه

في عام 2024، وقع حادث مشابه في دبي عندما تم رصد أسماك نافقة في القنوات المائية في الإمارة. وقد طمأنت السلطات البيئية الجمهور آنذاك، قائلة إن هذا أمر طبيعي بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت البلاد.

في السادس عشر من أبريل، شهدت الإمارات أعلى معدل هطول أمطار مسجل في تاريخ البلاد. ووفقًا للسلطات، تلقت دبي أكثر من 220 ملم من الأمطار في أقل من 24 ساعة — وهو ما يزيد عن معدل أمطار سنة كاملة في يوم واحد.