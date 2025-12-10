«نفق السجادة الحمراء» الذكي لجميع مسافري مطار دبي قريبا

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إن نفق “السجادة الحمراء” الذكي الجديد سيتم تطبيقه قريبًا لجميع المسافرين في مطار دبي الدولي، موضحًا أن النظام الجديد يتيح للمسافرين التنقل دون أن يشعروا بـ“الذنب”.
وأضاف في منشور له عبر منصة لينكد إن: “بعضكم ربما مرّ بالفعل عبر نفق السجادة الحمراء الذكي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطار دبي الدولي (DXB)، وقد اختبر مدى السلاسة التي يوفرها هذا النظام أثناء رحلتكم”.
وأشار غريفيث إلى أن النظام يتيح للمسافرين المرور بسهولة، حيث يعتمد على تقنية التعرف على الوجه، ويتعامل مع المسافرين بطريقة “أكثر وُدًّا”.
وقال: “عندما تفكر في الأمر، ستدرك أن هذا ما كان يجب أن يحدث منذ زمن بعيد، لأنك لا تُعامَل كما لو كنت مذنبًا بشيء، وهو الشعور الذي ينتابك عادة عند المرور عبر إجراءات التفتيش في المطارات حاليًا”.
وكانت مطارات دبي قد أكدت في وقت سابق أن الخدمة سيتم توسيعها لتشمل المسافرين القادمين عبر المبنى رقم 3 خلال الشهر المقبل، حيث يُنجز النظام عملية المعالجة في غضون 6 إلى 14 ثانية، ويمكنه خدمة ما بين ثمانية إلى عشرة أشخاص في الوقت نفسه، باستخدام معالجة بيانات بيومترية لحظية.