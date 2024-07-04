نعيمة الأميري تحول حديقة منزلها إلى جنة مزدهرة

وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من الالتحاق بالكلية التي رغبت بها، إلا أن شغفها بالزراعة استمر بالنمو. ومؤخراً، كانت نعيمة من بين الفائزين الثلاثة الأوائل في مسابقة "أفضل منتج محلي" التي نظمتها بلدية دبي، وحصلت على جائزة قدرها 30 ألف درهم لقيامها بتحويل حديقة منزلها إلى مزرعة خاصة بها.