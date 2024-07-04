نعيمة الأميري تحول حديقة منزلها إلى جنة مزدهرة
تبددت أحلام نعيمة محمد الأميري بالدراسة في كلية الزراعة في الإمارات في وقت مبكر إذ لم يشجعها والدها على الالتحاق بالجامعة، وأصر على أن تعمل في مزرعة العائلة بدلاً من ذلك.
وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من الالتحاق بالكلية التي رغبت بها، إلا أن شغفها بالزراعة استمر بالنمو. ومؤخراً، كانت نعيمة من بين الفائزين الثلاثة الأوائل في مسابقة "أفضل منتج محلي" التي نظمتها بلدية دبي، وحصلت على جائزة قدرها 30 ألف درهم لقيامها بتحويل حديقة منزلها إلى مزرعة خاصة بها.
تحويل الحديقة إلى جنة
وعندما حصلت الإماراتية على منزلها وأرضها، كانت عازمة على استخدام كل جزء منه كما يحلو لها. وقالت نعيمة لصحيفة الخليج تايمز: "عندما تزوجت وأصبح لدي منزلي ومساحتي الخاصة، عرفت فوراً ما أريد أن أفعله".
عندما بدأت الزراعة لأول مرة، كان الأمر في الغالب يتعلق بأغراض جمالية ولكن توجيهات والدها بشأن التفكير فيما ستتركه لأطفالها دفعها إلى تحويل تركيزها، وبدأت بزراعة كل ما ذكر في القرآن الكريم، من نخيل وتين وزيتون وموز وأعشاب وغيرها.
شاهدوا نعيمة وهي تتحدث عن حديقتها في الفيديو أدناه :
تعود ابنة نعيمة إلى المنزل من المدرسة في كثير من الأحيان وتختار خضرواتها المفضلة. قالت نعيمة: "هي تعود إلى المنزل بعد المدرسة وتحمل وعاءً ومقصاً وتحصد خضرواتها المفضلة لإعداد السلطة الخاصة بها".
على الرغم من أن نعيمة لم تفكر أبداً في بيع منتجاتها المحلية إلا أنها بدأت مشروعاً تجارياً للعسل النقي تحت شعار "من مزرعتي إلى قلبك". كما أنشأت نعيمة محمية للطيور ضمن ممتلكاتها، حيث يستمتع أحفادها بمشاهدة الطيور، وهي تطمح إلى زراعة الأرز في المستقبل.
إن المزرعة تعتبر متنفساً لجميع أفراد الأسرة، وعملية الزراعة تعلمهم الصبر. تقول نعيمة أن عملية زراعة الأناناس شكلت تحدياً أكبر إذ يستغرق نموه ما يصل إلى ثلاث سنوات.
استمرت نعيمة بالمثابرة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال رحلتها. وشددت على أنه "سواء كان الأمر يتعلق بتربية الأسماك أو رعاية النحل أو زراعة المحاصيل، لا يمكنك الانطلاق تجاه الأمر وتوقع النجاح الفوري، بل يجب عليك أن تثقف نفسك وتكون على استعداد للتعلم بشكل مستمر لأن الزراعة بها الكثير من الأسرار عليك اكتشافها".
قالت نعيمة "إن منزلي بمثابة جنة"، لقد رحبت نعيمة بالتحديات، حيث رأت في الزراعة وسيلة لتغذية العقل والروح والجسد.
- اعتماد تقنيات الزراعة الحديثة
في قلب الحديقة الحائزة على جوائز، توجد بحيرة هادئة تمثل موطن نابض بالحياة لمجموعة متنوعة من الأسماك. ويسمح نظام الزراعة المائية هذا بتوزيع المياه الغنية بالمغذيات من البحيرة واستخدامها كسماد طبيعي لمجموعة متنوعة من النباتات لـ نعيمة. وأوضحت: "من تربية النحل إلى تربية الأسماك، وسعت اهتماماتي واعتمدت تدريجياً تقنيات الزراعة الحديثة".
و البحيرة مجهزة بنظام ري متطور تحت الأرض نفذته نعيمة لتقليل هدر وتبخر المياه. يعكس هذا النهج الاستراتيجي لإدارة المياه التزامها بالاستدامة والاستخدام المسؤول للموارد.
تعد حديقة نعيمة بمثابة كنز من النباتات، حيث تضم مجموعة رائعة ومتنوعة، وتشمل محاصيلها الوفيرة الموز والخس وإكليل الجبل والجزر، وذلك يشير إلى براعتها وفهمها في الزراعة والبستنة.
إلهام المجتمع
لا يقتصر شغفها بالزراعة على قطعة الأرض التي تمتلكها. فقد أنشأت نعيمة مجتمعاً مزدهراً للزراعة في حيها، حيث تشارك معارفها وتلهم الآخرين للعمل على حدائقهم. وقالت: "كنت أزرع البذور والشتلات في حدائق جيراني كهدية". وكانت نعيمة تستمتع بنشر شغفها بالزراعة على المجتمع حولها.
تطلعات المستقبل
تظل طموحات نعيمة متعلقة بحبها للأرض. وقالت: "حلمي هو إنشاء أكاديمية زراعية للأطفال (من 3 إلى 21 عاماً) حيث يمكنهم تعلم الزراعة منذ سن مبكرة". تتمثل رؤيتها في إلهام الجيل القادم لإعادة التواصل مع الطبيعة والاهتمام بزراعة الغذاء.