"نعمل كفريق واحد": أصحاب الهمم في دبي يثبتون أن الإرادة أقوى من التحديات

في أحد أركان منطقة اللوجستيات الواسعة في دبي، يعمل مجموعة من الشباب والشابات في هدوء تام – ليس بسبب الانضباط فقط، بل بسبب الظروف المحيطة بهم. في مستودع مجموعة شلهوب في جبل علي الحرة (جافزا)، يتميز الهدوء بنغمة الإنتاجية المستمرة، متقطعًا فقط بصوت حركة التغليف البلاستيكي الناعم ونقر الملصقات – "تشيك تشيك" – حيث يقوم فريق من الأشخاص من ذوي الإعاقة (PoD)، معظمهم صمّ، بوضع العلامات بعناية على كريمات التجميل متعددة الاستخدامات. هذا ليس مستودعًا عاديًا؛ بل هو نموذج عملي للتضمين والدمج.
يتكون الفريق من 11 عضوًا ضمن تعاون مجموعة شلهوب مع منصة "أنا شامل" (I Am Inclusive)، وهي منصة توظيف مولودة في الإمارات مكرسة لتمكين الأفراد ذوي الإعاقة. تهدف المبادرة إلى توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في وظائف ذات معنى وطويلة الأمد في القطاع الخاص – ويُعد هذا المستودع من أبرز قصص النجاح للمبادرة. قال داميان براون، نائب رئيس التوظيف في مجموعة شلهوب: "لقد أدركنا الحاجة للحصول على إرشاد خبراء لضمان نهج منظم وراقي وقابل للتوسع في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة". وأضاف: "هذا التعاون يضمن أننا لا نمتثل فقط، بل نضع معيارًا للتوظيف الشامل في المنطقة."
يعمل مركز التوزيع التابع للمجموعة في جافزا حاليًا أكثر من 20 شخصًا من ذوي الإعاقة في وظائف تتراوح بين وسم وترتيب المواد وحتى دعم المخزون. وأضاف داميان: "منذ دمجهم، ارتفعت الإنتاجية العامة في المستودع وأصبحت مستويات الأداء في أعلى مستوياتها". وأكد أن وجود الأشخاص من ذوي الإعاقة عزز من المحاسبية والتركيز والتماسك داخل الفريق الأوسع.
من بين العاملين مجتهدًا عمر الكعبي، شاب إماراتي يبلغ من العمر 23 عامًا من عجمان. يستيقظ قبل الفجر، يصلي صلاة الفجر، ويقود سيارته نفسه ليمضي ساعة في كل اتجاه إلى العمل. قال عمر بالإشارة إلى اللغة الإشارية، وهو يبتسم: "أحب الفريق هنا، هناك العديد من الجنسيات ونعمل كفريق واحد، لا تمييز". يقوم عمر بوضع الباركود على الصناديق، ويتحقق من المسح الضوئي، ويتأكد من تسجيل العناصر بشكل صحيح في النظام. شرح: "يجب أن تُنقل كل الأشياء إلى مركز التوزيع وتُرفع على الخادم". وأضاف: "درست في مدرسة عامة، وعلى الرغم من أنني أصم، كنت مستقلًا تمامًا – لم أكن بحاجة إلى معلم مرافق".
وصف عمر سنوات دراسته بأنها كانت تحديًا، فقد درس في صفوف عادية كان عليه الاعتماد فيها على القراءة من السبورة وطلب المساعدة عند الحاجة. قال: "وضعت جهدًا أكبر من الآخرين، لكنني نجحت، والآن أريد فقط مساعدة الآخرين أيضًا."
ومن الفلبين، وجدت لوسيل بيانشي ميسولاس، المعروفة بـ"بيا"، البالغة 34 عامًا، فرصتها أيضًا عبر "أنا شامل" بعد ما يقارب العام من البحث عن عمل في الإمارات. قالت: "من خلال أصدقائي الصم تعرفت على 'أنا شامل' وحصلت أخيرًا على هذه الوظيفة". كانت بيا تعمل سابقًا في وظائف مستودعات في الفلبين، وتطبق الآن خبرتها في الوسم والتغليف. أضافت: "كانت البداية بطيئة، تعلمنا العملية، لكننا الآن نمضي بوتيرة جيدة".
وُلدت في عائلة صمّ من الجيل الثالث، ودرست في كلية للصم في الفلبين. هدفها الآن هو تطوير مهارات مهنية أكثر ومساعدة الآخرين في المجتمع على النمو. قالت: "لا نرغب في البقاء في مكان واحد، نريد التعاون والتطور معًا."
تعلم زميلهم غير الصمم، سعيد العبيدلي، لغة الإشارة بنفسه عبر اليوتيوب ليتواصل مع زميله الصم، أحمد الظفري. قال: "علمني عمر أيضًا بعض الرموز. بدأت التعلم في ديسمبر الماضي خلال عطلة اليوم الوطني".
تنعكس جهودهم لبناء لغة مشتركة في أرجاء المستودع. بعد الغداء، ضحك الجميع أثناء تعيين أسماء إشارية للزوار – وهي نوع من التوقيع الاجتماعي. منح أحدهم إشارة تبرز محدد العيون، وأخرى حركة عبور الأذرع تحاكي موقف المشرف.
لتوفير بيئة داعمة، تم تكييف المستودع بتصاميم سهلة الوصول، وتعليمات مرئية، ومناطق هادئة. يرافق كل موظف من ذوي الإعاقة "صديق تدريبي" مدرّب. قال داميان: "قمنا أيضًا بتدريب المديرين على أساليب التواصل، ووعي التنوع العصبي، والقيادة الشاملة". وأضاف: "كانت ردود الفعل مشجعة للغاية، حيث وصف أعضاء الفريق هذه التجربة بأنها مُرضية شخصيًا ومثرية مهنيًا."
قال المترجم بلغة الإشارة، حسام عيدة، إن أحد أسباب سير العمل بسلاسة في هذا المستودع هو بناء ثقافة مشتركة، وليس فقط التكيّف مع الموظفين الصم بل تشكيلها بناءً على نقاط قوتهم. قال: "في أماكن كثيرة زرتها، كان العمال الصم يعانون من العزلة أو نقص الدعم، لكن هنا هم فريق – والجميع سعيد بالبقاء في العمل. إنه يشبه مدرسة للمجتمع."
عمر وبيا يتحدثان بفخر عن مكان عملهما ويريان أن هذه مجرد بداية فقط. تأمل بيا في المزيد من التعاون مع منظمات إماراتية وهندية، بينما يحلم عمر بالعودة للعب كرة القدم، التي كان يمارسها منذ الطفولة رغم التحديات. قال عمر: "شاركت مؤخرًا في بطولة شرطة وأتمنى الانضمام لفريق العين مرة أخرى. كل شيء يتعلق بالمهارات الشخصية."
أكدت مجموعة شلهوب أن نجاح تجربة جافزا شكل الأساس لتوسيع نموذج التضمين ليشمل أدوارًا في قطاع التجزئة والهيئات الإدارية. قال داميان: "الرؤية هي بناء منظمة شاملة حقًا حيث يمثّل الأشخاص من ذوي الإعاقة جميع نواحي عملنا". وأضاف: "بالعقلية الصحيحة والشراكات المناسبة، نحن واثقون من أن هذا النهج يمكن أن يتوسع ويُحدث تغييرًا إيجابيًا في طريقة عملنا."