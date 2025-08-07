"نعمل كفريق واحد": أصحاب الهمم في دبي يثبتون أن الإرادة أقوى من التحديات

في أحد أركان منطقة اللوجستيات الواسعة في دبي، يعمل مجموعة من الشباب والشابات في هدوء تام – ليس بسبب الانضباط فقط، بل بسبب الظروف المحيطة بهم. في مستودع مجموعة شلهوب في جبل علي الحرة (جافزا)، يتميز الهدوء بنغمة الإنتاجية المستمرة، متقطعًا فقط بصوت حركة التغليف البلاستيكي الناعم ونقر الملصقات – "تشيك تشيك" – حيث يقوم فريق من الأشخاص من ذوي الإعاقة (PoD)، معظمهم صمّ، بوضع العلامات بعناية على كريمات التجميل متعددة الاستخدامات. هذا ليس مستودعًا عاديًا؛ بل هو نموذج عملي للتضمين والدمج.

يتكون الفريق من 11 عضوًا ضمن تعاون مجموعة شلهوب مع منصة "أنا شامل" (I Am Inclusive)، وهي منصة توظيف مولودة في الإمارات مكرسة لتمكين الأفراد ذوي الإعاقة. تهدف المبادرة إلى توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في وظائف ذات معنى وطويلة الأمد في القطاع الخاص – ويُعد هذا المستودع من أبرز قصص النجاح للمبادرة. قال داميان براون، نائب رئيس التوظيف في مجموعة شلهوب: "لقد أدركنا الحاجة للحصول على إرشاد خبراء لضمان نهج منظم وراقي وقابل للتوسع في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة". وأضاف: "هذا التعاون يضمن أننا لا نمتثل فقط، بل نضع معيارًا للتوظيف الشامل في المنطقة."

يعمل مركز التوزيع التابع للمجموعة في جافزا حاليًا أكثر من 20 شخصًا من ذوي الإعاقة في وظائف تتراوح بين وسم وترتيب المواد وحتى دعم المخزون. وأضاف داميان: "منذ دمجهم، ارتفعت الإنتاجية العامة في المستودع وأصبحت مستويات الأداء في أعلى مستوياتها". وأكد أن وجود الأشخاص من ذوي الإعاقة عزز من المحاسبية والتركيز والتماسك داخل الفريق الأوسع.

