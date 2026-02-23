نِعمة رمضان: الإمارات تنقذ 300 ألف طن من الغذاء لتزيين موائد 10 آلاف أسرة

تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة توزيع أكثر من 300 ألف طن من فائض الأغذية خلال شهر رمضان 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وذلك ضمن حملة وطنية تهدف لدعم أكثر من 10,000 أسرة من ذوي الدخل المحدود.

ستقود هذه الجهود الموسعة مبادرة "نِعمة" (المبادرة الوطنية للفقد والهر الغذائي)، والتي ستتولى تنسيق أنشطة إنقاذ الغذاء وإعادة توزيعه في كل من أبوظبي، دبي، العين، الشارقة، ورأس الخيمة خلال الشهر الفضيل.

يتم تنفيذ البرنامج من خلال حملة "نِعمة" التي تحمل شعار "نعمّرها بجذورنا" (Valuing Our Roots)، حيث ستقوم بجمع الفائض من المنتجات الطازجة والأغذية الجافة من المزارع والمنافذ التجارية والموزعين، ثم يُعاد توزيعها عبر "صناديق إفطار العائلة" للأسر المتعففة.

ووفقاً لمبادرة "نِعمة"، فإن عملية رمضان 2026 تمثل أكبر انتشار جغرافي وعملياتي لها حتى الآن، حيث تجمع بين الجهات الحكومية، والجمعيات الخيرية، وشركاء القطاع الخاص لتعزيز استعادة فائض الغذاء عبر سلسلة التوريد بأكملها.