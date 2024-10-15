نظام نقل مبتكر في دبي: كبسولات كهربائية للرحلات القصيرة

وقال حسن إن هذا النظام قد يكون مفيداً للغاية للمدن المزدحمة مثل دبي. وأضاف: "يجمع هذا النظام بين التقنيات الجديدة والكفاءة التشغيلية. فهو يعمل على أساس كهربائي، ولا يحتاج إلى سائق، ويمكنه المساعدة في توفير حلول للمدن المزدحمة من خلال تجنب الازدحام على الطرق. كما أنه يعمل على شبكة سكك حديدية مرتفعة ويمكنه السير على الطرق على مسارات محددة مسبقًا على غرار السيارات ذاتية القيادة".