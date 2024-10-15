نظام نقل مبتكر في دبي: كبسولات كهربائية للرحلات القصيرة
قد يتمكن سكان دبي قريباً من التنقل بطول وعرض المدينة في كبسولات كهربائية مستقلة تنزلق بسلاسة فوق الأرض.
وكان نظام السكك الحديدية المبتكر "فلوك ديو" من بين التقنيات المعروضة في جناح هيئة الطرق والمواصلات في معرض جيتكس العالمي 2024 الذي بدأ في دبي يوم الاثنين. ويُظهر مقطع فيديو لشبكة السكك الحديدية كيف ستنقل العربات الركاب إلى أبواب منازلهم.
وبحسب مدير صيانة السكك الحديدية حسن المطوع، فإن النظام الذكي سهل التركيب للغاية، وقال: "إنه رخيص وسريع التركيب".
"بمجرد تصنيعه في المصنع، يمكنهم تجميعه على الأرض داخل المدينة. ليست هناك حاجة لبناء بنية تحتية محددة له. إنه نموذج أولي حالياً ونحن نختبره مع الشركة. بمجرد أن ينضج بما يكفي، يمكننا تنفيذه في دبي."
تم عرض نموذج من الكبسولة في الجناح، حيث ظهر أن كل منها يحتوي على ثمانية مقاعد للركاب. يمكن تشغيل الكبسولات بشكل فردي أو في مجموعات، حيث يتم ربطها وفصلها بناءً على حركة المرور في الوقت الفعلي.
يمكن تشغيلها على الطرق والأنفاق
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقرت دبي مشروع أنظمة النقل المعلقة بطول 65 كيلومتراً، ليربط بين شارع أم سقيم والخور وزعبيل. وجاء الإعلان الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن سلسلة من الخطط الجديدة التي تهدف إلى تعزيز ريادة دبي في العديد من القطاعات خلال العقد المقبل.
يمكن تشغيل سكة حديد "فلوك ديو" على الطرق والأنفاق والمسارات المرتفعة، مما يجعلها قابلة للتكيف بشكل كبير اعتماداً على احتياجات النقل.
وقال حسن إن هذا النظام قد يكون مفيداً للغاية للمدن المزدحمة مثل دبي. وأضاف: "يجمع هذا النظام بين التقنيات الجديدة والكفاءة التشغيلية. فهو يعمل على أساس كهربائي، ولا يحتاج إلى سائق، ويمكنه المساعدة في توفير حلول للمدن المزدحمة من خلال تجنب الازدحام على الطرق. كما أنه يعمل على شبكة سكك حديدية مرتفعة ويمكنه السير على الطرق على مسارات محددة مسبقًا على غرار السيارات ذاتية القيادة".
وشرح حسن أيضًا كيف يمكن للسكك الحديدية أن تتصل بوسائل النقل المختلفة، وقال: "إنها عبارة عن نظامين مدمجين في نظام واحد".
"سوف يساعد هذا النظام في الميل الأول والأخير ويمكنه الاتصال بوسائل النقل المختلفة، مثل المترو والترام، وحتى الحافلات. ويمكن استخدامه أيضًا لتوفير النقل من البداية إلى النهاية. لذا فهو يعمل في كلتا الحالتين، من البداية إلى النهاية ودعم وسائل النقل العام الرئيسية."