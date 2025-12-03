نظام رقمي جديد لإدارة خدمات مهنة المحاماة بدبي

يُعد التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى عنصراً أساسياً في الترقية. فعلى سبيل المثال، عندما تتقدم شركة محاماة بطلب لتغيير ترخيصها أو هيكلها، يمكن معالجة الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية مباشرة عبر المنصة. يهدف هذا الربط إلى تقصير فترات الانتظار ومنع المستخدمين من تكرار نفس الخطوات مع عدة جهات.