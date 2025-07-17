نظام تصنيف المحتوى في دبي: إلزامي للحكومة واختياري للجميع

لا يعد نظام تصنيف التعاون بين الإنسان والآلة (HMC) الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم الأربعاء إلزاميًا، باستثناء الجهات الحكومية في دبي أو تلك التي تعمل مع حكومة دبي.

صرّحت مؤسسة دبي للمستقبل قائلةً: "إنها تهدف إلى تشجيع التقييم الذاتي الصادق والشفافية. ويمكن لأي شخص مشارك في إنشاء المحتوى، بمن فيهم الباحثون والكتاب والمصممون والمستشارون، اختيار استخدامها".

يُطلع نظام التصنيف العالمي، الذي يتراوح من "بشري بالكامل" إلى "آلي بالكامل"، المستخدمين النهائيين على دور الآلات في البحث والإنتاج والنشر للمحتوى الإبداعي والعلمي والأكاديمي والفكري. وتشمل الآلات التقنيات الرقمية مثل الخوارزميات وأدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات.

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يمكن استخدام الأيقونات التي تمثل التصنيفات في الأوراق الأكاديمية، والتقارير الفنية والسنوية، ومقاطع الفيديو، والأعمال الفنية، والمواد التعليمية، وغيرها من محتوى الوسائط المتعددة. وأوضحت مؤسسة دبي للمستقبل أنه "يمكن استخدامها أيضًا على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقاطع الفيديو، والصور، أو أي محتوى آخر يتضمن، أو قد يتضمن، الذكاء الاصطناعي أو مساعدة الآلة".

يمكن وضع الأيقونات على الغلاف، أو في الحواشي السفلية، أو في قسم إخلاء المسؤولية في المحتوى.

جميع الأيقونات محمية بحقوق الطبع والنشر لمؤسسة دبي للمستقبل، ويمكن استخدامها مجانًا ولا تتطلب إذنًا.

عند الإعلان عن النظام، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة: "أصبح التمييز بين الإبداع البشري والذكاء الاصطناعي تحديًا حقيقيًا في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع اليوم. وهذا يستدعي نهجًا جديدًا لإدراك الدور المتنامي للآلات الذكية. ولهذا السبب، أطلقنا أول أيقونات تعاون بين الإنسان والآلة في العالم، وهو نظام تصنيف يوفر الشفافية في كيفية إنشاء وثائق البحث والمنشورات والمحتوى".

شرح التصنيفات

كل شيء بشري: يتم إنتاج المحتوى بالكامل بواسطة الإنسان، دون أي تدخل آلي.

بقيادة الإنسان: يتم تحسين المحتوى الذي ينتجه الإنسان أو فحصه بواسطة آلة للتأكد من دقته أو تصحيحه أو تحسينه.

بمساعدة الآلة: يعمل البشر والآلات معًا بشكل متكرر لإنتاج المحتوى.

بقيادة الآلة: تتولى الآلة زمام المبادرة في إنتاج المحتوى، بينما يتحقق البشر من الجودة والدقة.

كل شيء آليًا: يتم إنشاء المحتوى بالكامل بواسطة آلة، دون أي تدخل بشري.