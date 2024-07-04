نظام بديل لمكافأة نهاية الخدمة لتعزيز مدخرات الموظفين

تعتبر "لونيت" و"ضمان للاستثمار" أول شركتين معتمدتين تطلقان صندوقين ادخاريين يحميان رأس المال ويتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سيتم تفويضهما لتوقيع اتفاقيات مع أصحاب العمل وقبول المشاركات التطوعية، وفقاً لمجموعة صارمة من المعايير والالتزامات.