نظام بديل لمكافأة نهاية الخدمة لتعزيز مدخرات الموظفين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع يوم الخميس اعتماد شركتين للعمل ضمن النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة.
تعتبر "لونيت" و"ضمان للاستثمار" أول شركتين معتمدتين تطلقان صندوقين ادخاريين يحميان رأس المال ويتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سيتم تفويضهما لتوقيع اتفاقيات مع أصحاب العمل وقبول المشاركات التطوعية، وفقاً لمجموعة صارمة من المعايير والالتزامات.
وتم تقديم نظام نهاية الخدمة البديل في نوفمبر من العام الماضي للموظفين العاملين في الشركات العامة والخاصة وشركات المناطق الحرة لتزويدهم بنظام بديل لممارسة دفع مكافأة نهاية الخدمة الحالية. أصحاب العمل لديهم خيار اختيار النظام.
ويهدف نظام الادخار إلى استثمار المبالغ المالية المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الصناديق الاستثمارية، بهدف تنمية مدخرات العاملين وتمكينهم من الاستفادة من العائد على استثمارات نهاية الخدمة الخاصة بهم.