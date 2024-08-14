نظام النقل الذكي بأبوظبي يتوسع طوال أيام الأسبوع

بدأ نظام النقل السريع الآلي (ART) - نظام النقل عالي التقنية بدون سكك حديدية - العمل في أيام الأسبوع لساعات إضافية، مما يدل على شعبيته المتزايدة بين الركاب.
,انطلقت المرحلة التجريبية من نظام الترام المبتكر والمستدام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويربط بين "ريم مول" و"مارينا مول". وفي حين كان النظام يعمل في البداية من الجمعة إلى الأحد بين الساعة 10 صباحًا و3 مساءً، فقد بدأ نظام الترام الصديق للبيئة في العمل في أيام الأسبوع الآن. وحاليًا، يعمل نظام الترام من الاثنين إلى الجمعة مع تمديد آخر خدمة حتى الساعة 8 مساءً.
وقال الركاب لصحيفة خليج تايمز إن عربات القطار المكيفة بدأت مؤخرا العمل في أيام الأسبوع.
وقال "بول ألفريدو"، الذي يعمل في جزيرة الريم ويقيم في شقة في شارع إليكترا، الذي تخدمه شركة ART: "بدأت خدمة ART في أيام العمل. أعتقد أنه مر أكثر من شهر الآن. في السابق، كانت الخدمة متاحة فقط في عطلات نهاية الأسبوع. إنه راحة كبيرة وسط هذا الطقس الصيفي القاسي. أحاول غالباً استخدامها لأنها أكثر راحة مقارنة بالحافلات العامة. يمكنني تجنب الازدحام خلال ساعات الذروة، كما أن جزيرة الريم طريق مزدحم في المساء. لذا، تعد ART خياراً مناسباً".
ويستخدم حل التنقل الذكي أحدث التقنيات ويمكنه نقل 200 راكب. ويسير على مسار يبلغ طوله 27 كيلومترًا بين ريم مول ومارينا مول، ويتوقف في وجهات شهيرة مثل مارينا سكوير، وغاليريا جزيرة المارية، وقصر الحصن، وحديقة الخالدية، وحديقة الشيخة فاطمة، ومركز أبوظبي للطاقة، ومستشفيات مثل NMC Specialty وLLH، وفنادق بما في ذلك سيتي سيزونز الحمرا، وشيراتون الخالدية، وريكسوس مارينا أبوظبي.
وأشار ياسين عارف، وهو مقيم يعمل في ريم مول، إلى أن تمديد الفترة خلال أيام العمل جلب راحة كبيرة لأشخاص مثله.
"كنت أعتمد على الحافلة رقم 63، التي تمر عبر شارع إليكترا. كانت الحافلة الوحيدة العاملة بين ريم مول والمدينة. لذا، أنا سعيد لأنني تمكنت من السفر على متنها خلال أيام العمل. ومع ذلك، فإن ترددها الذي يبلغ 60 دقيقة يمثل مشكلة. عليك الانتظار لمدة ساعة حتى تصل الحافلة التالية"، كما قال عارف.