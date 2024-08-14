نظام النقل الذكي بأبوظبي يتوسع طوال أيام الأسبوع

بدأ نظام النقل السريع الآلي (ART) - نظام النقل عالي التقنية بدون سكك حديدية - العمل في أيام الأسبوع لساعات إضافية، مما يدل على شعبيته المتزايدة بين الركاب.

,انطلقت المرحلة التجريبية من نظام الترام المبتكر والمستدام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويربط بين "ريم مول" و"مارينا مول". وفي حين كان النظام يعمل في البداية من الجمعة إلى الأحد بين الساعة 10 صباحًا و3 مساءً، فقد بدأ نظام الترام الصديق للبيئة في العمل في أيام الأسبوع الآن. وحاليًا، يعمل نظام الترام من الاثنين إلى الجمعة مع تمديد آخر خدمة حتى الساعة 8 مساءً.