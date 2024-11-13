نظام التعرف على الوجه يثير جدلاً في برج "مارينا كراون" بدبي

وقالت "روكسانا"، التي تمتلك عدة شقق وتقيم في واحدة منها: "قررت الإدارة منذ نحو عام تطبيق نظام جديد، حيث يتم تسجيل سيارة واحدة لشقة واحدة، ويمكن للسيارة دخول ساحة الانتظار دون بطاقة دخول. وفي الوقت نفسه، أعلنت عن تسجيل الوجوه للدخول إلى المبنى، والذي كان من المقرر تنفيذه في مايو، ولم يتم التنفيذ إلا في نوفمبر لمنح الناس الوقت الكافي لتسجيل بياناتهم".