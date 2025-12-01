الإجازة التعويضية خلال عطلة العيد الوطني

في عيد الاتحاد لدولة الإمارات، يستعد العديد من موظفي القطاع الخاص لعطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد لأربعة أيام، ولكن بالنسبة لأولئك المطلوب منهم العمل خلال الإجازات، فإن قواعد التعويض واضحة بموجب القانون الإماراتي.

وفقًا لـ قانون العمل الإماراتي، إذا طُلب من موظف العمل خلال العطلات الرسمية، يجب على صاحب العمل إما توفير يوم راحة بديل أو دفع أجر ذلك اليوم كأجر يوم عمل عادي، بالإضافة إلى علاوة لا تقل عن 50% على الأجر الأساسي.

ما ينص عليه القانون

توضح المادة 28 من قانون العمل الإماراتي (الإجازات الرسمية وطلب عمل العامل فيها) حقوق الموظفين عند العمل في العطلات:

يحق للعمال الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في العطلات الرسمية التي يقررها مجلس الوزراء.

إذا اقتضت متطلبات العمل تشغيلهم في تلك العطلات، يجب على أصحاب العمل تعويضهم بإعطائهم يوم راحة آخر أو بدفع أجر يوم العمل العادي بالإضافة إلى علاوة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي لذلك اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب القانون الإماراتي، يحق لموظفي القطاع الخاص الحصول على يوم راحة مدفوع الأجر واحد على الأقل في الأسبوع، كما هو محدد في عقد العمل أو لوائح الشركة. تُضاف العطلات الرسمية فوق هذا الاستحقاق.

لماذا يهم هذا الآن؟

مع إعلان عطلة يومي 1 و 2 ديسمبر (الاثنين والثلاثاء) لموظفي القطاع الخاص، والتي تضاف إلى عطلة نهاية الأسبوع التي تسبقها، يتوقع العديد من العمال الحصول على إجازة لمدة أربعة أيام. أما بالنسبة لأولئك الذين سيعملون خلال عيد الاتحاد، يضمن القانون إما يوم راحة تعويضي أو دفع أجر إضافي مقابل العمل في العطلة.

ما يجب أن يعرفه ويتوقعه العمال

إذا كنت تعمل في عيد الاتحاد أو أي عطلة رسمية أخرى، فإنك لا تتنازل عن حقوقك. يحق لك قانونيًا الحصول على تعويض.

يعني التعويض إما يوم راحة بديل أو أجرك اليومي العادي بالإضافة إلى علاوة 50% على الأجر الأساسي ، أي ما يعادل 1.5 مرة من الأجر اليومي العادي.

القانون لا يفرق بين كبار الموظفين والعمال بعقود أو الدرجات الأدنى — فالحماية تنطبق على جميع موظفي القطاع الخاص.

الواقع العملي

قالت غنى النعبر، استشارية الموارد البشرية، إن العديد من الموظفين ما زالوا لا يدركون أنه يجب عليهم الحصول على يوم راحة بديل أو أجر إضافي عند العمل في العطلات الرسمية.

وقالت: "القانون واضح. لا ينبغي أبدًا التعامل مع العمل في عطلة رسمية كوردية عمل عادية. بعض العمال، خاصة في قطاعي التجزئة والضيافة، يتقبلون ذلك كجزء من الوظيفة. إنهم لا يطرحون أسئلة. لكن يحق لهم الحصول على تعويض ويجب عليهم التحقق من كشوف رواتبهم. وإذا لم يظهر ذلك، يمكنهم إثارة الأمر عبر القنوات الصحيحة".

ماذا تفعل إذا لم يمتثل صاحب العمل؟

يمكن للعمال الذين يعتقدون أنهم لم يحصلوا على التعويض المستحق لهم تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE). وتُمنح محاكم المنازعات العمالية صلاحية النظر في مثل هذه القضايا، وعادةً ما تؤيد السوابق القضائية الامتثال الصارم للمادة 28.

خلاصة للموظفين

إذا انتهى بك الأمر إلى العمل في عيد الاتحاد هذا، أو أي عطلة رسمية، فتحقق من كشف راتبك. يجب أن ترى إما إضافة يوم راحة إضافي، أو تأكيدًا لدفع أجر العطلة بما لا يقل عن 1.5 مرة من أجرك العادي. إذا لم يظهر أي منهما، يحق لك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ملاحظة: قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 يسمح بنقل بعض العطلات الرسمية في الإمارات إلى بداية أو نهاية الأسبوع إذا وقعت في يوم عمل. وبينما كان إعلان سابق قد حدد يومي الثلاثاء 2 ديسمبر والأربعاء 3 ديسمبر كعطلة مدفوعة الأجر لعيد الاتحاد، فقد تم نقل الإجازة هذا العام إلى يومي الاثنين 1 ديسمبر والثلاثاء 2 ديسمبر.