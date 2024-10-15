نظام أمني جديد من شرطة دبي لمراقبة المنازل

وبحسب التفاصيل المدرجة على موقع شرطة دبي، فإن أجهزة كشف الحركة المتقدمة قادرة على التمييز بين الأنشطة اليومية والتهديدات المحتملة. ويتم تركيب أجهزة استشعار الأبواب والنوافذ "بشكل سري" عند نقاط الدخول للكشف عن أي دخول غير مصرح به، مما يؤدي على الفور إلى تنبيه مركز مراقبة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتعمل شاشة اللمس كوحدة تحكم مركزية لنظام الأمان، مما يسمح للعملاء بإدارة جميع الأجهزة المتصلة.

وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة (أي & يو أيه أي) e& UAE: "لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، نقوم بدمج أنظمة الأمن المنزلي القائمة على إنترنت الأشياء مع الاستجابة الفورية للشرطة للحركات المكتشفة. هذه خطوة مهمة نحو تحويل المناطق السكنية إلى بيئات ذكية وآمنة".