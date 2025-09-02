نصف مليون درهم تعكس شغف الأجيال بالإبل

بيعت ناقة صغيرة من سلالة "شامخ" و"سمحة الصغيرة" بمبلغ نصف مليون درهم ضمن فعاليات مزاد الإبل الذي أقيم مساء الاثنين في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025
وفاز بالمزاد محمد المنهالي، وهو نفس المنافس الشرس الذي هيمن على المزاد الأول الذي انتهى عند 140 ألف درهم، ومزاد آخر استقر عند 90 ألف درهم.
تنحدر الناقة الصغيرة من أب يُدعى "شامخ" وأم تُسمى "سمحة الصغيرة"، ما جعلها تجذب اهتمام الحاضرين وتُشعل المنافسة بين المزايدين، حتى وصلت قيمتها إلى نصف مليون درهم بعد صراع قوي مع الشاعر الشاب مبارك بن بخيت الشامسي، الذي يُقدّر عمره في أواخر سنوات المراهقة. وقد رفع الشامسي المزايدة بشكل مفاجئ من 40 إلى 100 ألف درهم مرة واحدة، ليبدأ بذلك جولة تصعيد سريعة بينه وبين المنهالي حتى وصلت إلى 500,000 درهم.
بعد فوزه، قال محمد المنهالي لصحيفة الخليج تايمز: "لا تصل المزايدات المرتفعة إلا للأصناف الأفضل من السلالات". وأضاف أنه كان مستعدًا للاستمرار في المزايدة مهما بلغ السعر، مشيرًا إلى حرصه الكبير على اقتناء هذا النوع من الإبل، وبيّن ذلك بتصفحه كاتالوج المزاد. وعند سؤاله عن عدد الإبل التي يملكها، اكتفى بالقول: "الكثير"، شاكرًا الله على نعمه.
بينما قدّم المنهالي أعلى سعر في تلك الليلة، ذهبت حصة الأسد من الإبل إلى منافس أكثر شراسة، حمدان الكعبي، البالغ من العمر 14 عامًا، الذي فاز بأربعة إبل. واصل المزايدة بلا هوادة، بما في ذلك في المزاد الأول، الذي فاز به المنهالي في النهاية.
كان حمدان، الطالب في الصف التاسع، أول من حضر إلى المزاد برفقة عمه وشقيقيه الأصغر سناً وبعض الأصدقاء. وأوضح لصحيفة الخليج تايمز أن هذا المزاد هو الرابع له، مضيفًا أنه مستعد للمزايدة حتى 400ألف درهم من أجل ناقة مميزة.
وقال عمه حمد، البالغ من العمر 39 عامًا: "في كل مزاد نشارك فيه نفوز بثلاث إلى خمس نوق تقريبًا". تمتلك الأسرة حوالي 85 رأساً من الإبل في مزرعتهم في العين، ويمارسون تربية الإبل وسباقها منذ عام 2016.
وأوضح حمد أنهم يحرصون دائمًا على اقتناء أفضل السلالات في مثل هذه المزادات، مثل المنذر، والمجد، والغربي، وهي معروفة بسرعتها وشكلها الاستثنائي بسبب جيناتها.
يشرف حمد شخصيًا على تدريب الإبل، ويستطيع تمييز المميزة منها من خلال السنام والأطراف وبنية العظام. ولفت إلى أنهم يدربون الإبل الجديدة ويشاركون بها في السباقات، والإبل المرشحة للبيع يتم بيعها لاحقًا، كما يقومون بحلب الإبل لكنهم يوزعون الحليب دون بيعه لأن بيع الرجل حليب إبله يعتبر عيبًا اجتماعيًا.
واسترجع حمد واحدة من أبرز اللحظات قائلاً: "حين اشترى حمدان ابنة ناقة زعفرانة (حاشية بكرة)، رفض تدريبها لمدة ثلاث سنوات خوفًا من بيعها مقابل مبلغ مغرٍ، فاحتفظ بها كحيوان أليف. وحين قرر أخيرًا تدريبها، فازت بأول سباق شاركت فيه وتم بيعها بعد ذلك مباشرةً بمليوني درهم".
بعد أن خسر المزاد الأول بفارق طفيف لصالح المنهالي، فاز الفتى حمدان بالمزايدات الثانية والثالثة والرابعة والتاسعة. وظهر هادئًا لكنه واثق طوال الوقت، مع ابتسامة خفيفة كلما ظهر اسمه على الشاشة كمُزايد فائز.