نصف مليون درهم تعكس شغف الأجيال بالإبل

بعد فوزه، قال محمد المنهالي لصحيفة الخليج تايمز: "لا تصل المزايدات المرتفعة إلا للأصناف الأفضل من السلالات". وأضاف أنه كان مستعدًا للاستمرار في المزايدة مهما بلغ السعر، مشيرًا إلى حرصه الكبير على اقتناء هذا النوع من الإبل، وبيّن ذلك بتصفحه كاتالوج المزاد. وعند سؤاله عن عدد الإبل التي يملكها، اكتفى بالقول: "الكثير"، شاكرًا الله على نعمه.