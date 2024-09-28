نصائح هامة من القنصلية الباكستانية لتجنب المخاطر القانونية
أوضح مقطع فيديو استشاري نشرته البعثة الدبلوماسية الباكستانية في الإمارات العديد من الأمور التي يجب على أفراد الجالية القيام بها وما لا يجب القيام به في الإمارات العربية المتحدة، من احترام خصوصية الأشخاص إلى تجنب الأخبار المزيفة والمحتوى غير الأخلاقي
وأكدت البعثة الدبلوماسية الباكستانية في استشارة عبر الفيديو أهمية أن يكون المغتربين الباكستانيين في الإمارات، والباحثين عن عمل، وأولئك الذين يسافرون بتأشيرات زيارة، على اطلاع وتعلم واتباع جميع القواعد واللوائح في الإمارات.
وقال القنصل العام الباكستاني في دبي حسين محمد: "الغرض من هذا الفيديو هو توجيه الباكستانيين في الإمارات العربية المتحدة وأولئك القادمين إلى هنا ليكونوا على دراية بالقوانين المحلية وحقوقهم ومسؤولياتهم حتى لا يقعوا في أي نوع من المشاكل القانونية".
وذكر التحذير أن انتهاك القوانين المحلية قد يعرض المغتربين أو السياح للمحاكمة، مما يؤدي إلى السجن والغرامة المالية، وأحيانا الترحيل.
ولإرشاد المواطنين، أوضح الفيديو أن تأشيرات دبي الصادرة للمواطنين الباكستانيين يمكن التحقق منها من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي (GDRFA). بينما يمكن التحقق من التأشيرات الصادرة من الإمارات الأخرى - أبوظبي والشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة - من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.
ونصحت البعثة الدبلوماسية الباحثين عن عمل بضرورة التأكد من تفاصيل أصحاب العمل المحتملين من خلال القنوات الحكومية، وفي حالة وجود أي شك، يمكنهم طلب المساعدة من السفارة الباكستانية في أبوظبي والقنصلية العامة لباكستان.
"يمكن الحصول على معلومات حول قواعد العمل والقوانين الأخرى من موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين على شبكة الإنترنت. ويمكن للمرشحين استخدام خدمات البريد الإلكتروني والدردشة للحصول على المعلومات. وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالهجرة والتأشيرة، يمكن للمتقدمين التواصل مع مراكز آمر. وبالنسبة لقضايا العمل، يمكن لمراكز تسهيل مساعدة الباكستانيين القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة."
"في حالة وقوع جريمة أو نزاع، يجب الإبلاغ عن الأمر على الفور إلى الشرطة. للإبلاغ عن انتهاك في مكان العمل، يجب الإبلاغ عن الأمر إلى وزارة العمل في غضون عام واحد من إلغاء تصريح العمل"، وفقًا للإرشادات.
يجب أن تكون السجلات الطبية وجواز السفر ونسخ صفحات التأشيرة سارية المفعول وعقد العمل المحدث والسجل المالي وتفاصيل صاحب العمل والإقامة متاحة بسهولة في جميع الأوقات، كما يجب مشاركة هذه التفاصيل مع أفراد الأسرة المقربين في الإمارات العربية المتحدة وباكستان حتى يمكن تقديمها إذا لزم الأمر.
وطلب منهم أيضًا استخدام القنوات الرسمية لتحويل الأموال من وإلى الإمارات العربية المتحدة وباكستان.
"من المهم للغاية أيضاً أن تكون على دراية بكيفية حماية بطاقة الهوية وبطاقة SIM وجواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية وحسابات البريد الإلكتروني. كن على دراية بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في البنوك وبطاقات الائتمان. أيضًا، احصل على تأمين على الحياة والطب في باكستان والإمارات العربية المتحدة"، وفقًا للإرشادات التي أصدرتها القنصلية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الموظفين الباكستانيين الحصول على تأمين فقدان الوظيفة، المعروف باسم تأمين فقدان الوظيفة غير الطوعي (ILOE) في الإمارات العربية المتحدة.
وقال القنصل العام: "نحن، جميع الباكستانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، نمثل الدولة. إن اتباع قواعد الدولة التي نعيش فيها يجلب سمعة طيبة ليس فقط لنا كأفراد، بل وللدولة بأكملها".
يبلغ عدد الباكستانيين في الإمارات العربية المتحدة نحو 1.7 مليون نسمة، ويشكلون ثاني أكبر جالية في الدولة الخليجية. بالإضافة إلى ذلك، يزور ملايين السياح من الدولة الواقعة في جنوب آسيا الإمارات كل عام.
وفيما يلي بعض الإرشادات التي يجب على الباكستانيين اتباعها، سواء كانوا يعيشون هنا أو يأتون إلى الإمارات العربية المتحدة:
لا تنشر أو تشارك منشورات تتعلق بالدين والتي تؤذي مشاعر الآخرين.
لا تنشر أو تشارك أي محتوى ضد أي دين.
لا تنشر أي محتوى غير أخلاقي يتعلق بالابتذال والاتجار بالبشر وما إلى ذلك.
لا تقم بتحميل أو مشاركة محتوى ينتقد سياسات البلدان الأخرى أو يتعارض معها.
لا تهدد الآخرين عبر الإنترنت.
لا تتدخل أو تنضم إلى أي احتجاج.
لا تنشر أو تشارك أخبارًا أو مقاطع فيديو أو صورًا تتعارض مع قوانين دولة الإمارات ومبادئها ومؤسساتها وشعبها
لا تشارك أو ترفع محتوى يعكس العنصرية والكراهية ويؤثر على السلام في المجتمع.
لا تقم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني ومواقع ويب وحسابات وهمية تمثل سلطات وأفرادًا آخرين.
إن التشهير بمسؤول على وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة.
لا تلتقط صوراً للمناطق الحساسة.
لا تلتقط صوراً للآخرين دون إذنهم.
لا تشارك صور وفيديوهات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذنهم
احترم خصوصية الآخرين ومعلوماتهم الشخصية.
لا تنشر الشائعات
لا تشارك كلمات المرور الخاصة بك ورقم OTP ورقم التعريف الشخصي لماكينة الصراف الآلي. لن تطلب منك البنوك والسلطات هذه الأرقام مطلقًا.
لا تهرب من صاحب العمل الخاص بك، بل اطلب المساعدة من الجهات المختصة.
تجنب الأفعال البذيئة ولا تتورط في المشاجرات الجسدية.
لا تنشر أو تشارك محتوى ضد أي ثقافة أو دين أو جنسية أو بلد أو مجموعة أو ما إلى ذلك.
لا تقم بالتوظيف عند زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة سياحية/زيارة.
كن حذرًا فيما يتعلق بالشيكات المؤجلة الدفع، فالشيكات المرتجعة قد تتسبب في حدوث مضاعفات قانونية خطيرة.
لا توقع على ورقة فارغة وشيك.
اتبع قوانين المرور بدقة.
رخصة القيادة الدولية مقبولة فقط لغير المقيمين.
المخدرات محظورة تماما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن بعض الأدوية التي تحتوي على مثل هذه المواد غير قانونية أيضاً.
ينبغي على الناس التحقق من قائمة الأدوية/الأدوية المسموح بها من قبل السلطات.
لا تجمع الأموال لجمعية خيرية غير مسجلة.
السرقة وتهريب المخدرات والإرهاب تحمل عقوبات شديدة.
وطلب سامي الله خان، ملحق الرعاية المجتمعية في سفارة باكستان في أبوظبي، من الجمهور مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائهم وأقاربهم، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة أو يخططون للقدوم إلى الإمارات.