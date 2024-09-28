نصائح هامة من القنصلية الباكستانية لتجنب المخاطر القانونية

أوضح مقطع فيديو استشاري نشرته البعثة الدبلوماسية الباكستانية في الإمارات العديد من الأمور التي يجب على أفراد الجالية القيام بها وما لا يجب القيام به في الإمارات العربية المتحدة، من احترام خصوصية الأشخاص إلى تجنب الأخبار المزيفة والمحتوى غير الأخلاقي

وأكدت البعثة الدبلوماسية الباكستانية في استشارة عبر الفيديو أهمية أن يكون المغتربين الباكستانيين في الإمارات، والباحثين عن عمل، وأولئك الذين يسافرون بتأشيرات زيارة، على اطلاع وتعلم واتباع جميع القواعد واللوائح في الإمارات.