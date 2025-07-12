نصائح صيفية: حماية منزلك من مخاطر الكهرباء والغاز في حرارة الإمارات

مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا في المرحلة الأكثر حرارة وجفافًا من فصل الصيف، حذرت السلطات السكان من ضرورة الوعي بالآثار السلبية للحرارة على جوانب مختلفة من المنزل والنقل والصحة والمزيد.
مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد استهلاك الطاقة بشكل كبير، لذا من الضروري معرفة كيفية التعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية. وقد أطلقت أبوظبي حملةً للتوعية بمخاطر الكهرباء والغاز خلال فصل الصيف.
مع بداية فصل الصيف، تتزايد الصعوبات المرتبطة باستهلاك الطاقة، سواءً داخل المنازل أو في المنشآت التجارية والخدمية، وفقًا للمهندس عبد الرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة. وأضاف: "حملة "سلامتكم أولويتنا" دليلٌ واضح على التزامنا بتعزيز ثقافة السلامة".
نصائح للتعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية
لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة ذات استهلاك عالي بمأخذ طاقة واحد
استخدم وصلة طاقة معتمدة وعالية الجودة وتجنب التحميل الزائد عليها
تأكد من صيانة وحدات تكييف الهواء لديك وتنظيف المرشحات بانتظام
إجراء عمليات تفتيش دورية للتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية والأسلاك
استبدل الأسلاك القديمة دائمًا بأخرى جديدة. تجنب تغطيتها بشريط لاصق.
افصل الأجهزة غير المستخدمة لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتقليل خطر الحرائق
عند مغادرة المنزل للسفر، افصل الطاقة عن الأجهزة الكهربائية ولا تتركها قيد التشغيل
تجنب إجراء أي توصيلات أو إصلاحات كهربائية دون استشارة المتخصصين
يجب الحصول على موافقة من شركة طاقة للتوزيع لأي توصيلات كهربائية جديدة أو تعديلات على التوصيلات المعتمدة الحالية
نصائح للتعامل الآمن مع توصيلات الغاز
قم بتخزين أسطوانات الغاز في منطقة جيدة التهوية
يجب عدم تعريض الأسطوانات لأشعة الشمس المباشرة أو أي مصادر للهب
تجنب تخزين الأسطوانات في المركبات أو الأماكن المغلقة
قم بفحص توصيلات الغاز بانتظام باستخدام الماء والصابون، ولا تستخدم أبدًا اللهب للكشف عن التسربات
أغلق دائمًا صمام الغاز بعد كل استخدام، وخاصة قبل الذهاب إلى النوم أو مغادرة المنزل
تأكد من توصيل الأسطوانة بالأجهزة بشكل صحيح وآمن
تأكد من أن موقع التخزين يسمح بسهولة الوصول إليه في حالة الطوارئ
تأكد من استخدام اسطوانات الغاز الخاصة بالشركات الوطنية
يجب أن يكون الأطفال والمساعدون المنزليون على دراية بممارسات السلامة الأساسية
تأكد من تركيب أجهزة كشف تسرب الغاز وإظهار أرقام الاتصال في حالات الطوارئ بوضوح في مكان مرئي وسهل الوصول إليه
في حالة تسرب الغاز، لا تستخدم الأجهزة الكهربائية أو المفاتيح، وأغلق صمام الغاز، وافتح النوافذ على الفور، واطلب المساعدة دون تأخير
خلال حملة السلامة، ستنشر سلطات أبوظبي مواد توعوية رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. كما ستنظم الدائرة ورش عمل وزيارات ميدانية.
دعت دائرة الطاقة جميع المقيمين والمنشآت في الإمارة إلى التفاعل الفعّال مع الحملة، مؤكدةً على أهمية متابعة تحديثات الحملة والنصائح اليومية المنشورة على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة وموقعها الإلكتروني.
وأضاف العلوي: "الوقاية تنبع من الوعي المجتمعي. ولذلك، صُممت هذه الحملة للتواصل مع الناس من خلال لغة واضحة ومحتوى عملي يُسهم في الحد من الحوادث ويُشجع على الاستهلاك المستدام للطاقة".
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