نصائح صيفية: حماية منزلك من مخاطر الكهرباء والغاز في حرارة الإمارات

مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا في المرحلة الأكثر حرارة وجفافًا من فصل الصيف، حذرت السلطات السكان من ضرورة الوعي بالآثار السلبية للحرارة على جوانب مختلفة من المنزل والنقل والصحة والمزيد.

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد استهلاك الطاقة بشكل كبير، لذا من الضروري معرفة كيفية التعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية. وقد أطلقت أبوظبي حملةً للتوعية بمخاطر الكهرباء والغاز خلال فصل الصيف.

مع بداية فصل الصيف، تتزايد الصعوبات المرتبطة باستهلاك الطاقة، سواءً داخل المنازل أو في المنشآت التجارية والخدمية، وفقًا للمهندس عبد الرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة. وأضاف: "حملة "سلامتكم أولويتنا" دليلٌ واضح على التزامنا بتعزيز ثقافة السلامة".