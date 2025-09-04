نسل مستنسخ لجمل "مبروكان" الأسطوري يثير إعجاب الزوار في معرض "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"

رُويت قصة مابروكان أيضًا في الفيلم الوثائقي "ملك الاستنساخ" على نتفليكس، والذي قدّمه الدكتور أليكس تينسون، مدير الأبحاث فيمركز أبحاث الإبل- دائرة شؤون الرئاسة. ويتذكر قائلاً: "كان مابروكان أول جمل يحصل على ١٠ من ١٠ في مسابقة جمال. كان ضخمًا وقويًا، وله أسنان عملاقة كالأسد، وكان سريع الغضب، وكان كابوسًا لوجستيًا بسبب حجمه وقيمته".