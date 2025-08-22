"نُسُك العمرة" تُسهّل الإجراءات على المقيمين في الإمارات

من المتوقع أن يصبح أداء العمرة أسهل بكثير للمسلمين حول العالم، بفضل منصة "نُسُك العمرة" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا. وأكد العديد من سكان الإمارات أن هذه الخدمة، التي تُمكّنهم من التقدم بطلبات الحصول على التأشيرات وحجز رحلات أخرى، ستُسهّل عليهم أداء مناسك العمرة، وتُقلّل من الوسطاء، وتُوفّر التكاليف، وتُسهّل من أي وقت مضى أداء العمرة.

بالنسبة للعديد من المقيمين، يُمثل هذا الإطلاق ارتياحًا كبيرًا. فحتى الآن، كان المسافرون يعتمدون غالبًا على وكلاء السفر أو تأشيرات الزيارة لمرة واحدة. بينما اعتاد آخرون أداء العمرة بتأشيرات سياحية، والتي كانت تسمح برحلات متعددة في السنة، ولكنها توقفت مؤقتًا بعد موسم الحج هذا العام.

خضر عالم، رجل أعمال يبلغ من العمر 46 عامًا في دبي، يؤدي العمرة مرة أو مرتين سنويًا منذ عقد من الزمن. وقال إن النظام الجديد سيُسهّل تكرار الزيارات بشكل كبير.

في السابق، كنتُ أضطر إلى التعامل مع وكلاء السفر كلما رغبتُ في السفر. كانت الإجراءات الورقية والتنسيق والتكلفة دائمًا أمرًا مُرهقًا. الآن مع "نسُك"، يُمكنني التقدم بطلب تأشيرة مباشرةً، واختيار فندقي في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وحجز وسيلة النقل دون انتظار أي شخص. هذا يمنحني حرية التخطيط لعمرتي وقتما أشاء، كما يقول عالم.

كيفية التقديم؟

التقدم بطلب تأشيرة عمرة عبر الإنترنت لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي سهل. على موقع "نُسُك"، يمكن للمستخدمين النقر على "التأشيرة السعودية الإلكترونية "، مما يُرشدهم أولاً لاختيار جنسيتهم. إذا كان المتقدم مقيمًا في دول مجلس التعاون الخليجي، يظهر خياران: تأشيرة السعودية عبر الإنترنت. و حزمة فيزا.

تبلغ تكلفة التأشيرة السعودية الإلكترونية (eVisa) 300 ريال سعودي (293.62 درهمًا إماراتيًا)، بالإضافة إلى رسوم طلب إضافية قدرها 39.44 ريال سعودي (38.60 درهمًا إماراتيًا). يمكن إصدار التأشيرة بتصريح دخول واحد أو متعدد، وذلك وفقًا لوزارة الخارجية السعودية. تظل تأشيرة الدخول المتعدد صالحة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، وتسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا. يجب على المتقدمين امتلاك تأشيرة إقامة خليجية سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ دخولهم، وأن تكون جوازات سفرهم صالحة لمدة ستة أشهر. بالنسبة للمسافرين دون سن 18 عامًا، يجب على أحد الوالدين التقديم أولًا.

يتوفر خيار الحصول على تأشيرة شاملة (Package Visa) عن طريق الحجز عبر الإنترنت من خلال أحد مقدمي الخدمات المعتمدين لدى الوزارة، أو بزيارة وكالة سفر محلية معتمدة لإصدار باقات العمرة. يتيح هذا الخيار للحجاج الحصول على التأشيرة مع توفير الإقامة والمواصلات وخدمات أخرى في حجز واحد.

عمرة بنقرة واحدة

بالنسبة لأرفا، البالغ من العمر 37 عامًا والمقيم في الشارقة، جاءت هذه المنصة في الوقت المناسب تمامًا. فهو يخطط لأداء مناسك العمرة لأول مرة مع زوجته في وقت لاحق من هذا العام.



"ستكون هذه أول عمرة لنا معًا، وكنا متوترين بشأن التعامل مع وكيل أو القلق بشأن ما إذا كانت الإجراءات الورقية ستسير بسلاسة"، قالت عرفة.

الآن، سأستخدم تطبيق "نسك". يُمكنني الحصول على التأشيرة، وحجز تذاكر الطيران والفنادق والمواصلات بنفسي في دقائق معدودة. أشعر بأمان أكبر، وأعرف تمامًا ما أدفعه، كما قال.

عبد الرحمن، سوداني يبلغ من العمرة 28 عامًا ويقيم في النهضة، لم يسبق له أداء العمرة، لكنه لطالما رغب في ذلك. يقول إن النظام الجديد أزال آخر العوائق.



أصبحت العمرة الآن على بُعد نقرة واحدة. كثيرون، بمن فيهم أنا، كانوا يؤجلون العمرة ظنًا منهم أنها ستكون معقدة أو مكلفة أو تستغرق وقتًا طويلًا. لكن الآن، كل شيء أصبح متاحًا عبر الإنترنت وواضحًا، كما قال رحمان.

إذا فكرتُ اليوم في السفر، فسأحجز تأشيرتي وإقامتي فورًا. لن يُؤجّل الناس بعد الآن، بل سيسافرون فحسب، كما قال رحمن.

