نساء الإمارات يدخلن اللعبة الكبرى: صناعة ألعاب بفكر جديد وشغف لا يتوقف

تتذكر آمنة العامري، المعروفة باسمها في عالم البث والألعاب الإلكترونية "موكي"، ذلك الاتصال الذي غيّر حياتها في عالم الألعاب. فبعد سنوات قضتها في اللعب والمنافسة من منزلها مع شقيقاتها، وصلتها في عام 2020 دعوة خاصة للمشاركة في بطولة نسائية للألعاب الإلكترونية في دبي.
تقول موكي: "اتصلوا بي لضمّي إلى فريق نسائي، وكانت تلك خطوتي الأولى نحو ألعاب الرياضات الإلكترونية التنافسية. ومن بعدها بدأت أتوسع أكثر في هذا المجال."
رحلة موكي ليست سوى مثال على المشهد المتنامي بسرعة في الإمارات، حيث تجد النساء مكانهن اليوم ليس كاستثناء في ساحة يطغى عليها الحضور الذكوري، بل كلاعبات، ومبرمجات، ومصممات، وصانعات محتوى، وبانيات للمجتمعات الرقمية. بابتسامة خفيفة تشير إلى حياتها اليومية: "نحن في منزلنا كله بنات… وكلهن لاعبات!"
حياتها اليوم مقسمة بين التدريب، والبث المباشر عبر الإنترنت، وإدارة ورش عمل لتعليم المهتمين بأساسيات صناعة المحتوى المرتبط بالألعاب. ورغم أن واقع المشهد ما زال متذبذباً – سواء من حيث قلة البطولات النسائية أو ندرة الفرق التي تدفع رواتب منتظمة – إلا أن عزيمتها واضحة. تقول موكي: "أدير ورش عمل لتعليم الناس كيف يصبحون صانعي محتوى… بالنسبة لي الأمر أصبح طبيعياً مثل إعطاء دروس في الطبخ."
بينما يسلّط الضوء عادة على اللاعبات المحترفات مثل موكي، تقف نساء أخريات خلف الكواليس لضمان استمرار هذه الصناعة. من بينهن ريم فاخوري، المبرمجة لدى شركة يوبي سوفت أبوظبي. تبلغ من العمر 23 عاماً وتقضي يومها في تطوير الأنظمة الخلفية للألعاب: إدارة الحسابات، والتحكم في معدل الاستجابة، ونظم البحث عن مباريات بين اللاعبين.
تقول ريم: "لطالما كنت فضولية حول كيفية عمل أي موقع أو برنامج خلف الكواليس، وكان اهتمامي بالألعاب امتداداً لذلك. دوري يتركز على تطوير الأنظمة التي تضمن عمل اللعبة بسلاسة، كما أنني أستمتع بابتكار حلول ذكية قادرة على تحسين تجربة المستخدم بشكل عام."
وتضيف أن عملها أقل ما يكون حديثاً عن “كسر القيود” بقدر ما هو تركيز على ابتكار أنظمة قابلة للتوسع تستوعب ملايين اللاعبين في آنٍ واحد. ويُعدّ استوديو يوبي سوفت أبوظبي، الذي تأسس عام 2011 ويضم الآن أكثر من 100 موظف، مركزاً محورياً في العمليات التشغيلية الحية لألعاب الشركة عالمياً. الكود البرمجي الذي تعمل عليه ريم لا يخدم فقط مجتمع اللاعبين في الإمارات، بل يصل تأثيره إلى مختلف أنحاء العالم.
أما أدِتي مونغا، البالغة من العمر 25 عاماً، والمصممة في يوبي سوفت أبوظبي، فتنظر إلى الصناعة من زاوية مختلفة. بخلفية أكاديمية في الإعلام المتعدد، وجدت أدتي شغفها في إدراك الفرق بين المشاهدة والتجربة التفاعلية. تقول: "الألعاب تمنح اللاعب وكالة حقيقية؛ ليست قصة تُشاهد فقط، بل أنت جزء منها فعلياً."
في رسالتها للماجستير، قامت بمسح ميداني شمل أكثر من 500 لاعب، ركز على التنوع والشمولية في الألعاب. وتوضح: "الأمر يتطلب تغييراً في السلوكيات. كنت أظن أن إضافة بعض الخيارات في التصميم قضية بسيطة، لكن في الواقع العملية الإنتاجية صعبة ومعقدة، والتأثير على سلوكيات العمل في كل مرحلة ليس بالأمر السهل."
وربما يكون التزامها بالتفاصيل هو ما يميزها حقاً. فهي تتبنى منهج “التقمص” في التصميم: فإذا كان ميكانيك اللعبة يتطلب نشاطاً مثل السباحة أو الغوص، تقوم بالتدرّب عليه بنفسها لفهم الحركات بدقة قبل تحويلها إلى عناصر داخل اللعبة. بل إنها تروي كيف أصيبت في ساقها أثناء تدريبات الغوص الواقعية في سبيل تصميم آلية غوص أكثر واقعية داخل اللعبة.
وعلى صعيد آخر، تدفع أيضاً لإعادة التفكير في المحتوى الموسمي التقليدي. تقول: "معظم الألعاب تركّز على أعياد مثل الهالوين أو الكريسماس، لكن لماذا لا نحتفل بمهرجان الهلال مثلاً؟ تجاربنا الواقعية هي التي تشكّل ما نخلقه في العوالم الافتراضية."
هذا التوجه لا يخاطب النساء فقط، بل جمهور اللاعبين بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تبلغ نسبة اللاعبات حوالي 37% وفقاً لإحصاءات "نيو زو".
بالنسبة لعزيزة الأحمدي، مستشارة وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فإن الهدف هو ضمان أن لا تبقى أسماء مثل ريم وأدتي استثناءً. قالت خلال فعالية أقيمت مساء الخميس احتفاءً باللاعبات: "لدينا في أبوظبي استراتيجية واضحة تضمن مشاركة النساء في صناعة الألعاب، وتشمل برامج تدريب ومناهج جامعية متخصصة يجري تطويرها بالفعل."
ومن أبرز هذه المبادرات، إعلان جامعة أبوظبي العام الماضي عن شراكة مع المدرسة الفرنسية روبكا لإطلاق درجة بكالوريوس مزدوجة في تصميم ألعاب الفيديو، ضمن إطار مبادرة "AD Gaming" الرامية لتحويل أبوظبي إلى مركز إقليمي لصناعة الألعاب.
أما استقلال الحميدي، مديرة المجتمع والعلاقات العامة في NVIDIA GeForce لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتقدم منظوراً آخر. بدأت مسيرتها كلاعبة وصانعة محتوى تقدم مراجعات وتعليقات صوتية، قبل أن تشغل مناصب متنوعة في كلٍّ من الكويت ودبي. تقول استقلال: "الأمر كله يتمحور حول الذوق. نجاح أي نوع من الألعاب أو فشله يعتمد على تفاعل الجمهور معه. التفاعل المجتمعي هو ما يحافظ على ولاء اللاعبين."
مسيرتها تبرز حقيقة بسيطة: صناعة الألعاب في المنطقة لا تتعلق فقط بالاستوديوهات أو البطولات، بل أيضاً بالمجتمعات النشطة التي تُبقي الألعاب حيّة حتى بين الإصدارات. تؤكد استقلال: "الاستماع إلى اللاعبين مهم بقدر أهمية التكنولوجيا نفسها."
نساء الإمارات اليوم لا يشاركن فقط في لعب الألعاب أو التنافس في البطولات، بل أصبحن ركائز في صناعة الألعاب: من تطوير الأكواد والأنظمة التي تُبنى عليها الألعاب، إلى ابتكار قصص وتجارب أكثر شمولية، إلى إدارة المجتمعات الإلكترونية وصناعة الذوق العام. هذه الجهود المتوازية تضع الإمارات في طليعة الدول التي تخط طريقاً جديداً نحو مستقبل أكثر تنوعاً وإبداعاً في عالم الألعاب العالمية.