نساء الإمارات يدخلن اللعبة الكبرى: صناعة ألعاب بفكر جديد وشغف لا يتوقف

تتذكر آمنة العامري، المعروفة باسمها في عالم البث والألعاب الإلكترونية "موكي"، ذلك الاتصال الذي غيّر حياتها في عالم الألعاب. فبعد سنوات قضتها في اللعب والمنافسة من منزلها مع شقيقاتها، وصلتها في عام 2020 دعوة خاصة للمشاركة في بطولة نسائية للألعاب الإلكترونية في دبي.

تقول موكي: "اتصلوا بي لضمّي إلى فريق نسائي، وكانت تلك خطوتي الأولى نحو ألعاب الرياضات الإلكترونية التنافسية. ومن بعدها بدأت أتوسع أكثر في هذا المجال."