نزوح الثروات من لندن نحو دبي.. الإمارات تحصد نصيب الأسد من هجرة الأثرياء العالمية

موجة قياسية من هجرة الثروات العالمية تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية حيث يتعامل الأفراد ذوو الثروات العالية والمليارديرات بشكل متزايد مع الإقامة والجنسية كأصول استراتيجية — وتبرز الإمارات كأكبر فائز بينما تواجه المملكة المتحدة أشد التدفقات الخارجة.

في ما يصفه المستشارون بأنه أكبر هجرة للثروات الخاصة في التاريخ الحديث، تنتقل العائلات الثرية بوتيرة غير مسبوقة استجابة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الضريبية وعدم اليقين في السياسات. تتحرك رؤوس الأموال أسرع من أي وقت مضى، وغالبًا ما تسبق الأساسيات الاقتصادية، حيث يسعى أغنى الأفراد في العالم إلى الأمان والمرونة والاستقرار على المدى الطويل.

تظهر بيانات من عملاق البنوك السويسري UBS أنه من بين 87 عميلاً فائق الثراء تم استطلاعهم، انتقل 36 بالمائة منهم مرة واحدة على الأقل في عام 2025، بينما كان 9 بالمائة آخرون يفكرون في الانتقال. ومن بين المليارديرات الذين تقل أعمارهم عن 54 عامًا، غير ما يصل إلى 44 بالمائة منهم إقامتهم العام الماضي، مما يؤكد حجم التغيير العالمي.

“نحن الآن نواجه أكبر هجرة للثروات الخاصة في التاريخ بمعنى حقيقي للغاية،” قال UBS في تعليقات نقلتها CNBC.

أفادت شركة Henley & Partners، وهي شركة استشارية عالمية للهجرة الاستثمارية، عن استفسارات في عام 2025 من أفراد من 218 جنسية وطلبات من 100 جنسية عبر 95 دولة لأكثر من 40 برنامج إقامة وجنسية. ارتفعت أحجام الطلبات بنسبة 28 بالمائة على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المتزايد على الإقامات الثانية وجوازات السفر البديلة.

يقول مستشارو الثروات إن الهجرة لم تعد مدفوعة بالفرص وحدها بل بشكل متزايد بإدارة المخاطر. تتعامل العائلات ذات الثروات العالية جدًا — التي تُعرف عادةً بأنها تلك التي تمتلك أصولًا لا تقل عن 30 مليون دولار — مع البلدان كاستثمارات متنوعة، موزعة التعرض عبر الولايات القضائية للتحوط ضد التغيرات المفاجئة في السياسات أو عدم الاستقرار السياسي أو التشديد التنظيمي.

“تدرك العائلات بشكل متزايد أن السياسات الحكومية يمكن أن تتغير بسرعة، ويمكن أن تتشدد اللوائح، ويمكن أن تندلع التوترات الجيوسياسية دون سابق إنذار،” قال ديبش أغاروال، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة Farro & Co الاستشارية الدولية لإعادة التوطين. “يتم الآن التعامل مع قرارات الإقامة والجنسية بنفس منطق التنويع عبر فئات الأصول.”

يتم الآن تنفيذ التغييرات في السياسات التي كانت تتكشف على مدى عقود ضمن دورة سياسية واحدة، مما يحول الجغرافيا السياسية والضرائب إلى محفزات رئيسية لإعادة التوطين. تقدم المملكة المتحدة مثالاً صارخًا. في أبريل 2025، ألغت بريطانيا نظامها الضريبي طويل الأمد لغير المقيمين بعد أكثر من 200 عام، مما أخضع العديد من المقيمين الأثرياء للضريبة الكاملة على الدخل العالمي.

لقد كان التأثير سريعًا. تقدر شركة هينلي وشركاه أن المملكة المتحدة سجلت صافي تدفق خارجي لحوالي 16,500 مليونير في عام 2025 – يمثل ما يقرب من 92 مليار دولار من الثروة – مقارنة بـ 9,500 في عام 2024. وقد عزز هذا التحول مكانة بريطانيا’ كأكبر خاسر في العالم في دورة هجرة الثروات الحالية.